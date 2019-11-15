Чем ближе обнародование обещанного пакета ключевых законов России по развитию Арктики, тем острее накал ожиданий и споров. Оптимисты пророчат «беспрецедентные меры для бизнеса» и населения, пессимисты говорят о «сырых» документах и возможности переноса их рассмотрения на 2020 год. 12 ноября интриги еще больше добавилзамминистра финансов РФ Илья Трунин своими словами о том, что самый ожидаемый законопроект об арктических налоговых льготах«в правительство не внесен, но он в высокой степени готовности».

Александр Борисов. Арктика

В этой ситуации очевидным оптимистом в очередной раз себя показал глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, предложивший распространить на Арктику льготную ипотеку под 2%.

«Было бы совершенно логичным распространить на Арктику новые социальные механизмы. Считаю, что уже сейчас при подготовке постановления правительства нужно распространить действие 2-процентной «дальневосточной ипотеки» на территорию Арктической зоны. Зарезервированных в федеральном бюджете средств для первоначального запуска этой программы должно хватить», — цитирует Николая Харитонова «Российская газета».

Со своей стороны число пессимистов пополнилось за счет вице-спикера Госдумы Ольга Епифановой («Справедливая Россия»), которая подвергла критике работу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и его главы Александра Козлова: «В стратегических документах по развитию Арктики ему удалось выйти на такой уровень абстракции, что они будут сохранять актуальность еще многие десятилетия, если не века. Боюсь только, что с таких зияющих высот управленческой мысли теряются насущные проблемы конкретных людей, которые сейчас живут в нашей Арктике», — отметила она.

Duma.gov.ru Ольга Епифанова

Между тем Минвостокразвития завершило сбор предложений по развитию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на своей открытой цифровой платформе. Одно из 623 поступивших предложений касается социальных льгот. «Необходимо разработать и внедрить звание «Ветеран Арктики» за стаж работы на Севере 15 лет и выше, проработать льготы к этому званию», — предложил житель Архангельска Владимир Марков. Министерство со своей стороны неоднократно обещало, что все поступившиепредложения будут рассмотрены и учтены.

Применительно к развитию Северного морского пути (СМП) обращает на себя внимание интервью главы Минприроды Дмитрия Кобылкина журналу «Энергетическая политика», в котором он не только прогнозируетпривлечение в проект почти 11 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года, но и уверяет, что лично у него нет сомнений ввыполнении плановых цифр по загрузке СМП (доведя грузооборот к 2034 году до 157 млн тонн).

Оптимизм Дмитрия Кобылкина разделяют и в Росатоме. 15 ноября госкомпания разослала официальный пресс-релиз, в котором говорится о досрочном выполнении целевого показателя на 2019 год — объем перевозок грузов в акватории СМП впервые превысил 26 млн тонн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Между тем в понедельник, 11 ноября, глава «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал журналистам о том, что осенью его компания провела тестовую поставку нефти в Китай по Севморпути. По его словам, она оказалась рентабельной, но эта схема может быть эффективной только летом; «Экономика (поставок по Севморпути) на пределе по отношению к западному направлению, поэтому в летний период может бытьэффективно, но не круглогодично», — отметил Алекперов.

По оценкам экспертов, обеспечение грузопотока по СМП является не единственной его проблемой. Для улучшения ситуации они призывают провести кардинальную ревизию устаревших правил ледовой лоцманской проводки судов. «Правила ледовой лоцманской проводки не соответствуют требованиям Полярного кодекса, нормам Кодекса торгового мореплавания (КТМ) РФ и Положения о морских лоцманах РФ. В существующей геополитической ситуации другие страны используют любые наши недоработки себе во благо и не будут толерантны к российским национальным интересам без использования нами всех форм защиты, демонстрации этих интересов и их правового обеспечения», — отмечает координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова и предлагает, в частности, создание лоцманской службы, полностью подконтрольной государству и технически оснащенной на уровне передовых стран мира.

И если в организации судоходства у нас есть острые вопросы, то в части кораблестроения видны очевидные успехи. В судоходной компании «Совкомфлот» сообщили «Известиям» о разработке инновационных беспилотных танкеров и газовозов для освоения северных месторождений углеводородов. Инновационная система с помощью машинного зрения и спутниковых снимков будет оценивать окружающую обстановку и самостоятельно принимать решения о совершении маневров. Спуск танкера на воду намечен на 2023 год.

Kremlin.ru СПГ-танкер класса Yamalmax

Много шума (особенно за рубежом) вызвали сообщения российских СМИ о появлении в арсенале ВМФ России арктических ледоколов. «Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы, — сказал советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков и продолжил: — Где лед тонкий — больше оружия, где тяжелые льды — наоборот», — приводит ТАСС слова специалиста.

Со своей стороны «Газета.ру» подробно осветила реакцию датских журналистов на новый головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и привела соответствующие комментарии российских специалистов. «Район его плавания не ограничен. «Иван Папанин» может автономно находиться вдали от берега больше двух месяцев. Он будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. К тому же на нем можно разместить корабельный вертолет. Помимо этого, на судне будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция», — отметил начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ледокол «Иван Папанин»

Среди регионов в очередной раз свои намерения по «экспансии» всей арктической повестки продемонстрировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заявивший о намерении сделать столицу региона основной опорной базой для освоения шельфа Арктики: «Нужно сделать так, чтобы в Мурманск приходило и здесь базировалось как можно больше судов, обслуживающих шельфовые проекты, судов геологоразведки. Федеральное правительство в соответствии с поручением президента РФ готово выделить под это дополнительные ресурсы. Наша задача — эту экономическую составляющую, связанную с развитием сервиса и судоремонта, <…> активно развить. Нам нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги», — цитирует ТАСС пресс-службу мурманского губернатора.

А закрепить свои позиции уже в интернациональной сфере Мурманск попытался на состоявшейся там IIмеждународной сессии «Сотрудничество в Арктике», вкоторой приняли участие представители дипломатического корпуса из Норвегии, Финляндии, Швеции и России.