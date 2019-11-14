Москва, , 12:41 — REGNUM В Госдуме отметили универсальность государственной программа социально-экономического развития Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Основная государственная программа социально-экономического развития Арктики никогда не была реальным инструментом государственной политики. По сути — это набор красивых фраз без четких задач, понятных сроков и совершенно необеспеченных ресурсами», — заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Она отметила, что в настоящее время большие надежды в продвижении данного вопроса она связывает с Александром Козловым и с работой его Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«За многие годы мы привыкли к правильным формулировкам и общим фразам — «за все хорошее и против всего плохого». А наше правительство — вообще виртуоз в этом деле. В стратегических документах по развитию Арктики ему удалось выйти на такой уровень абстракции, что они будут сохранять актуальность еще многие десятилетия, если не века. Боюсь только, что с таких зияющих высот управленческой мысли теряются насущные проблемы конкретных людей, которые сейчас живут в нашей Арктике», — заключила она.