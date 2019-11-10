Москва, , 17:53 — REGNUM Правила ледовой лоцманской проводки судов требуют полной ревизии, это связано и с развитием Севморпути. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявила координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

«Правила ледовой лоцманский проводки не соответствуют требованиям Полярного кодекса, нормам Кодекса торгового мореплавания (КТМ) РФ и Положения о морских лоцманах РФ. В существующей геополитической ситуации другие страны используют любые наши недоработки себе во благо и не будут толерантны к российским национальным интересам без использования нами всех форм защиты, демонстрации этих интересов и их правового обеспечения», — отметила Горнова.

Правовая неопределённость в случае любой аварии с участием ледового лоцмана неизбежно создаст международно-правовую коллизию, и разбирать её будут, скорее всего, не в российском суде, рассуждает эксперт.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. на прибрежные государства возлагается выполнение их международных обязательств по защите и сохранению морской среды, и они несут ответственность в соответствии с международным правом, указала Горнова.

Она обратила внимание на схожую проблему России в зимний период в районе Балтийского моря, которое, как и Арктика, представляет собой уникальную в мировых масштабах, уязвимую водную экосистему, подверженную воздействию со стороны международного судоходства.

«Уже много лет услуги лоцманов открытого моря (ледовых лоцманов — так называемых айс-эдвайзеров) в наших территориальных водах и нашей экономзоне на Балтике без какой-либо регламентации бесконтрольно предоставляются любыми организациями и гражданами, российскими и даже не российскими.

В данном вопросе нужно ясно осознавать, что работа лоцманов относится к системе навигационной безопасности мореплавания, говорит она. Цель лоцманской проводки не является коммерческой, а лоцманская проводка судна относится к публичным функциям государства, считает эксперт.

«На современном этапе России нужна лоцманская служба полностью подконтрольная государству, технически оснащенная на уровне передовых стран мира, укомплектованная новыми современными лоцманскими катерами, вертолётами и качественно оборудованными лоцманскими станциями с учётом всех рисков кибербезопасности и преимуществ развития цифровой индустрии», — уверена Горнова.

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