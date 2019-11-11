Якутск, , 08:02 — REGNUM На платформе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 10 ноября завершился сбор предложений по развитию Арктики. Одно из 623 поступивших предложений касается социальных льгот для тех, кто живёт в Арктической зоне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа Д. Банин

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«Необходимо разработать и внедрить звание — «Ветеран Арктики» за стаж работы на Севере 15 лет и выше, проработать льготы к этому званию», — предложил житель Архангельска Владимир Марков.

Автор идеи пишет, что за последние годы Крайний Север покинуло, кроме пенсионеров-северян, свыше 200 тыс. высококвалифицированных северян.

«Если такими темпами будет продолжаться отток северян, то скоро в Арктической зоне РФ работать будет некому», — резюмировал Владимир Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года любой желающий мог на общероссийской площадке оставить своё предложение по Стратегии развития Арктики да 2035 года.