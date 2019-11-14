В связи со скандалами вокруг космодрома «Восточный» в Приамурье фамилия главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что с прошлого года руководит госкорпорацией, не сходит с медиаповестки страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

ИА REGNUM проанализировало, как на сегодня обстоят дела у самого гендиректора, в том числе рассмотрев активы, которыми руководит Алексей Дмитриевич Рогозин.

О космодроме

Космодром — стройка многолетняя. На сегодня реализуется её вторая очередь, результатом которой должны стать два стартовых стола для запуска ракет-носителей класса «Ангара». В реализации проекта задействован в том числе и подрядчик из Татарии — ООО «ПСО «Казань», с которым заключён контракт стоимостью 38,7 млрд рублей. В январе 2019 года его чуть было не разорвали, когда к ООО появились многомиллиардные претензии от налоговой службы, подавшей иск о банкротстве, но потом компромисс был найден. ООО обещало ФНС выплатить долги за год, было заключено мировое соглашение, и его снова «допустили» до стройки.

Этот скандал не единственный и далеко не самый крупный. За всё время реализации проекта было возбуждено 128 уголовных дел, в том числе связанных с хищениями средств, выделенных на космодром, по которым 32 человека уже осуждены. При этом пять уголовных дел на сегодня еще расследуются.

Владимир Путин на правительственном совещании 11 ноября 2019 года раскритиковал ситуацию на космодроме:

«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами, всё будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента. Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок».

Называлась и сумма украденного — свыше 11 млрд рублей.

Владислав Ларкин Стартовый комплекс космодрома Восточный

Спустя некоторое время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что претензии по строительству «Восточного» не относятся к нынешнему руководству Роскосмоса. Сам же Рогозин ответил, что критика обоснована, а те, кто был причастен к коррупционным делам при строительстве космодрома, уже отстранены от проекта.

О Рогозине-старшем

До начала «космической» карьеры фамилия Рогозина была также на слуху. Кто же такой Дмитрий Олегович Рогозин?

Родился он в Москве в семье крупного организатора советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина. Имеет два высших образования (журналистика и экономика), является доктором технических и философских наук, автором ряда книг.

С 1997 по 2007 год он был депутатом Госдумы нескольких созывов, возглавляя фракцию партии «Родина», к созданию которой сам приложил руку.

В 2002—2004 годах Рогозин являлся спецпредставителем президента по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза, а в 2008—2011 годах — постоянным представителем РФ при НАТО в Брюсселе.

С 2011 года карьера Рогозина была связана с силовым блоком, в разные годы он занимал посты спецпредставителя президента по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны, был представителем военно-промышленной комиссии при российском правительстве, спецпредставителем президента по Приднестровью, главой морской коллегии при правительстве РФ, заместителем, а потом и главой Военно-промышленной комиссии РФ.

Government.ru Дмитрий Рогозин в должности заместителя председателя правительства РФ

В мае 2018 года Рогозин был назначен главой Роскосмоса, а в декабре того же года — спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

По итогам декларационной кампании 2018 года Дмитрий Рогозин задекларировал доход в 29 500 022,79 рубля, в том числе по основному месту работы — 23 470 119,6 рубля. Помимо этого, он владеет двумя автомобилями (ГАЗ 21Р и «Мерседес Бенц S560»), а также мототранспортным средством БМВ R1200GS Adventure, земельным участком на 2 373 кв. м, домом на 782,7 кв. м. Доходы супруги Рогозина составили 3 336 228,54 рубля.

О «дочках» Роскосмоса

Для начала рассмотрим активы самой госкорпорации, которую возглавил Рогозин.

Роскосмос в разные годы выступал учредителем девяти юрлиц. В их числе, помимо федеральных казённых учреждений, — ООО «Страховой брокер «РК-Страхование», созданное в декабре 2016 года в Москве с уставным капиталом 11,5 млн рублей. Его с ноября 2019 года возглавляет Павел Шутов. Последний владеет 75% в строительном ООО «Старт СЧС», созданном в июне 2007 года совместно с Михаилом Кирилленко (владелец 30% доли в ООО «Страховой брокер «Малакут Созвездие» — международном страховом и перестраховочном брокере) и Русланом Кубаревым.

На официальном сайте группы «Малакут», в которую входит «Малакут Созвездие» и ещё десять компаний, включая иностранные, генеральным директором указан Константин Рогозин. Является ли последний родственником главы Роскосмоса, неизвестно.

В ноябре 2016 года Роскосмос также учредил АО «РК-Активы», в чьи задачи входит управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал компании — 100 тыс. рублей. В январе и мае 2019 года данное общество учредило две «дочки» в статусе ООО — «Отраслевой центр капитального строительства «РК-Строй» и «РК-Восток». Последнее совместно с АО «Объединённой ракетно-космической корпорацией» для оптовой торговли прочими машинами и оборудованием.

(сс) Александр Спиридонов Штаб-квартира Роскосмоса на улице Щепкина

Первую компанию возглавил Евгений Чеботарев, который числится также руководителем АО «Корпорация «Компомаш» (предоставление прочих финансовых услуг) и АО «Научно-производственная корпорация Рекод» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). Среди учредителей последней — ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва». В числе учредителей «Компомаша» было министерство имущественных отношений РФ. Известно также, что «Компомаш» в разные годы создал 16 юрлиц в Москве и Омске. Компания «Рекод» была учредителем шести юрлиц, в том числе в Хабаровске, Тюмени и Кирове.

Компанию «РК-Восток» возглавил бывший соучредитель курского АО «Научно-производственное объединение «Восход» — Владимир Романов.

О личных активах главы Роскосмоса

Что же лично в активе у самого Дмитрия Рогозина? Как мы помним, по закону заниматься бизнесом госслужащий не может.

Рогозин числится учредителем трёх юрлиц, одно из которых ликвидировано — международный фонд «Русский информационный центр». Фонд был учреждён восемью физлицами, в том числе бывшим замминистра образования РФ Владимиром Виноградовым, председателем международной общественной организации «Союз православных женщин» Ниной Жуковой, депутатом Госдумы четвертого созыва Александром Крутовым и другими. Фонд ликвидирован в ноябре 2013 года (работал с 2007 года).

Также Дмитрий Рогозин — соучредитель общероссийской общественной организации «Родина — конгресс русских общин». Она создана в августе 2011 года в Московской области шестью физлицами. Помимо Рогозина, в числе учредителей — Иван Харченко, чьи данные совпадают с данными замглавы гендиректора Роскосмоса по административной работе, занимающего свой пост с 19 июня 2018 года, бывшего советника краснодарского губернатора. Третий соучредитель — председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, имеющий в активе единолично созданную АНО «Евразийская интеграция» (предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам) и участие в создании добровольческого общественного движения особого назначения (ДОН) в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса.

В числе соучредителей «Родина-КРО» — бизнесмен Анатолий Балашев, участвовавший в создании воронежского отделения партии «Родина», а также Александр Ковалев (в 2003 году совместно с группой лиц, в том числе митрополитом Сергием, участвовал в создании воронежского фонда святителя Митрофания), и Наталья Ермакова. Последняя также участник партии «Родина», соучредитель общественной организации по защите имущественных прав граждан «Новомосковия», созданной в 2012-м в Подмосковье.

Третье юрлицо, в создании которого отметился Дмитрий Рогозин, — это специализованный фонд целевого капитала РВИО. Он учреждён в конце мая 2014 года в Москве для предоставления финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Ещё два соучредителя фонда также люди известные многим. Это глава Роспатента Григорий Ивлиев и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Долей в коммерческих компаниях за Рогозиным не числится, но с осени 2019 года ушёл в бизнес его сын Алексей.

О сыне

Он родился в Москве. В марте 2016 года «Известия» сообщили, что 32-летний Алексей Рогозин, до этого занимавший пост директора ФГУП «Алексинский химический комбинат» (Тульская область), назначен заместителем директора департамента имущественных отношений. Департамент до 2012 года возглавляла Евгения Васильева, фигурировавшая в коррупционном скандале, связанном с махинациями при реализации непрофильных военных активов. Ущерб государству по тому делу оценили свыше 3 млрд рублей.

Возвращаясь к Рогозину-младшему, отметим, что к тому моменту он уже был депутатом Московской областной думы пятого созыва (с 2011 по 2016 год).

Долго в департаменте Минобороны Алексей не задержался и через год — в марте 2017 года — стало известно о его переходе в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) на пост вице-президента по транспортной авиации (его отец в то время уже курировал оборонно-промышленный комплекс). Долю в ОАК имеет также и другая госкорпорация — Ростех.

Но и здесь он задержался всего на два года. В апреле 2019 года стало известно, что Рогозин покидает эту должность и пост гендиректора ПАО «Ильюшин». На своей странице в соцсетях Алексей Рогозин написал:

«Да, в ближайшее время я покидаю «Ильюшин» и ОАК. В течение месяца будут официально оформлены соответствующие документы. Благодарю сотрудников ОАК, предприятий кооперации, а также госкорпорации Ростех, Минпромторга и Минобороны России за плодотворное взаимодействие».

Переход объясняли очередной сменой работы. О новой должности стало известно только осенью 2019 года.

В середине сентября 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что сын главы Роскосмоса Алексей Рогозин возглавил проект по застройке транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская». Компания будет работать над созданием транспортного хаба, который объединит железнодорожную платформу Нижние Котлы, метро Нагатинская и восемь остановок маршрутов городского транспорта.

Mosoblduma.ru Алексей Рогозин

Сам Алексей на своей странице в соцсетях в сентябре написал, что «начал работать в компании «Группа компаний «Киевская площадь». Журнал Forbes отметил, что группа принадлежит двум российским миллиардерам из топ-50 рейтинга журнала — Году Нисанову и Захару Илиеву.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТПУ «Нагатинская» учреждена 11 марта 2016 года, её уставный капитал — 1 млн рублей. Алексей Рогозин числится директором с 11 сентября 2019 года. Компания ведёт деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Единственный владелец — ООО «Кет К». Последнее создано в марте 1997 года Альбертом Иманиловым и Семёном Биняминовым, работает в сфере управления и аренды недвижимости. Иманилов соучредитель ещё четырех компаний в Москве и Подмосковье, в том числе ООО «Аккорд недвижимость», ООО «Специализированный застройщик СДИ», ООО «СДИ Маркет». Все компании работают в строительной отрасли, в части из них вторым соучредителем выступает ООО «СДИ Групп», созданное «ALCON DEVELOPMENT GMBH» (Германия) и Ильгаром Гаджиевым. Бияминов владеет ООО «Эрвин маяковская» (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).

В ООО «Кет К» Рогозин также числится директором, но с 19 сентября 2019 года. Учредителем компаний он не является.

Известно также, что Алексей входит в попечительский совет и Совет родителей Московского Суворовского военного училища.

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