Душанбе, , 11:00 — REGNUM Боевики, напавшие на погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, входили в группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Комитета нацбезопасности Таджикистана.

Уточняется, что боевики перешли в район погранзаставы из Афганистана. Задержанные участники нападения признались, что готовили теракты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 ноября на погранзаставу №4 «Ишкобод» в 60 километрах западнее Душанбе было совершено нападение. Силовики уничтожили 15 из 20 нападавших, остальных задержали. От рук боевиков погибли солдат пограничных войск и милиционер.

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