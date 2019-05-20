Террористы ИГИЛ* устроили бунт в колонии Таджикистана: более 30 убитых

Душанбе, , 08:21 — REGNUM В колонии строгого режима на западе Таджикистана заключённые устроили бунт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства юстиции, инцидент произошёл накануне вечером, 19 мая, в исправительной колонии №3/2 города Вахдат Главного управления исполнений уголовных наказаний минюста Таджикистана.

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«30 особо опасных осуждённых террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники и убили трёх сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники категорически отказались выполнять просьбы сотрудников исправительного учреждения прекратить беспорядки и требовали немедленного освобождения. В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, которые переросли в вооруженное столкновение. В результате были ранены несколько сотрудников охраны учреждения.

«В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем», — отметили в минюсте.

Пока других подробностей официально не сообщается: по данному происшествию продолжаются следственные действия. По некоторым данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 29 заключённых.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года беспорядки произошли в тюрьме на севере Таджикистана. Столкновения в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд, начались, когда один из заключенных, считающийся членом террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напал на охранника и завладел его автоматом. В результате погибли по меньшей мере 25 заключённых и двое сотрудников правопорядка.

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