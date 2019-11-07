Ташкент, 7 ноября 2019, 04:47 — REGNUM Обстановка в Центральной Азии станет темой встречи руководителей ведомств и специальных служб стран СНГ, 7 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Мероприятие пройдет 7 ноября в столице Узбекистана Ташкенте. Это будет 47-е по счету заседание в данном формате.
Главной темой встречи станет взаимодействие государств в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.
Кроме того, участники мероприятия намерены обсудить влияние процессов на севере Афганистана на ситуацию в Центральной Азии.
Напомним, 10 октября в Ашхабаде состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.
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