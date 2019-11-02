В аэропорту Тюмени «Рощино» вечером 1 ноября аварийно приземлился самолёт SSJ-100 авиакомпании «Ямал». Всего за час с небольшим до этого он взлетел с того же аэропорта и направился в Санкт-Петербург. Но пришлось вернуться. В левый двигатель попала птица.

Turama.es Двигатель самолета после попадания в него птицы

Прерванный полёт

Взлёт был произведён в 19:00 по местному времени (17:00 мск). В 20:05 мск самолёт должен был приземлиться в аэропорту «Пулково». Однако в 19:05 планы резко поменялись. При наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение вырабатывать топливо и затем возвращаться в «Рощино».

Также об этом: Самолёт SSJ-100 вырабатывает топливо над Тюменью

На борту SSJ-100 кроме четверых членов экипажа находились 83 пассажира, среди них — двое несовершеннолетних. Экипаж сообщил им о планах вернуться в аэропорт вылета. И пассажиры, что в такой ситуации вполне нормально, запереживали. «Кто-то плакал, кто-то оцепенел, один начал вслух молиться», — цитирует одного из пассажиров телеграм-канал «НеДума». Также люди вспомнили про последнюю трагедию в аэропорту «Шереметьево» и про то, что там тоже экстренно сел SSJ-100.

Kippo72 Аэропорт Рощино

Но в этот раз всё закончилось хорошо. В 20:21 лайнер приземлился в «Рощино». Посадка прошла на одном двигателе. Пассажиры не пострадали. «Сели, и такие аплодисменты были!» — вспоминает одна из пассажирок.

Ранее читайте: Самолёт SSJ-100 экстренно сел в Тюмени с одним двигателем

А также: СКР озвучил первые подробности инцидента с SSJ-100 в Тюмени

В 22:23 по местному времени люди улетели в Петербург резервным самолётом и спустя три часа были в аэропорту «Пулково». Правда, не все. Семь человек отказались от полёта и сдали билеты.

Опять птица

После инцидента в авиакомпании «Ямал» начали выяснять, что стало причиной инцидента. Оказалось, что в левый двигатель попала птица.

Ситуация с попаданием птиц в двигатели, увы, не нова. За последние месяцы таких случаев по стране было много у самолётов разных авиакомпаний. В середине августа из-за попадания чаек экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» Жуковский — Симферополь. Тогда посадка прошла с полными баками горючего в кукурузном поле. Выбора у экипажа не было: самолёт стремительно терял высоту и времени на вырабатывание топлива просто не было. Благодаря мастерству пилотов удалось избежать людских жертв.

23 октября задержка рейса произошла у авиакомпании «Россия». Её самолёт должен был улететь из Петербурга в Париж. Но вылет задержали на пять часов. В двигателе обнаружили птицу. Пассажирам предоставили резервный борт.

В Петербурге тогда обошлось без экстренной посадки, лайнер с пернатым в турбине ещё не вылетел. Но каждый случай попадания птиц в двигатели — это реальная угроза людям. Отметим, в аэропорту «Рощино» такое случается не впервые. 16 июля 2012 года самолёт «Ямала» вылетел из Тюмени в Анапу. Но при взлёте в турбину левого двигателя угодил коршун. Пришлось экстренно вырабатывать топливо и приземляться.

(сс) Barth Bailey Птицы в небе

В 2013 году авиаперевозчик отсудил у аэропорта за это происшествие около 1,5 млн рублей. Сейчас представители авиакомпании выясняют, виновны ли службы «Рощино» в том, что вечером 1 ноября 2019 года птица снова оказалась на пути самолёта. Если выяснится, что да, то возможен очередной иск, и шансы его выиграть у «Ямала» будут.

Уральское следственное управление на транспорте начало свою доследственную проверку всех обстоятельств последнего ЧП. Также подключилась Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство намерено выяснить, в какой мере в аэропорту «Рощино» и на прилегающей территории выполняются мероприятия по отпугиванию птиц.

Также читайте: Прокуратура проверяет орнитологическую безопасность в аэропорту Тюмени

А тем временем 1 ноября в 23:22 мск пассажиры аварийно севшего в Тюмени воздушного судна благополучно прибыли в Петербург. Люди живы, это главное. Удастся ли впредь избегать попадания пернатых в двигатели? Судя по обилию подобных ЧП, пока в это верится с трудом.