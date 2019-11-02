Тюмень, , 07:09 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура проверит соблюдение норм орнитологической безопасности в тюменском аэропорту «Рощино» после экстренной посадки авиалайнера SSJ-100. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, 1 ноября 2019 года в 19:00 минут по местному времени (17:00 мск) из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург с 83 пассажирами на борту. При наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Позже выяснилось, что в двигатель попала птица. Авиалайнер, после выработки топлива, через полтора часа в штатном режиме приземлился в аэропорту «Рощино». Пострадавших нет.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что проверке подлежит выполнение мероприятий по отпугиванию птиц на аэродроме «Рощино» и окрестной территории. Отметим, что на данный момент доследственную проверку инцидента проводит и Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

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