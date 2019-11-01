Тюмень, , 17:46 — REGNUM В Тюмени к экстренной посадке готовится самолёт Sukhoi Superjet-100. Сейчас лайнер вырабатывает топливо, пишут местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным изданий, борт направлялся из Тюмени в Петербург. У самолёта после взлёта отказал один из двигателей.

Как сообщало ранееИА REGNUM, лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». На борту могут быть 80 пассажиров и шестеро членов экипажа.

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