Тюмень, 1 ноября 2019, 17:46 — REGNUM В Тюмени к экстренной посадке готовится самолёт Sukhoi Superjet-100. Сейчас лайнер вырабатывает топливо, пишут местные СМИ со ссылкой на свои источники.
По данным изданий, борт направлялся из Тюмени в Петербург. У самолёта после взлёта отказал один из двигателей.
Как сообщало ранееИА REGNUM, лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». На борту могут быть 80 пассажиров и шестеро членов экипажа.
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