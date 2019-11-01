Тюмень, , 19:36 — REGNUM В Тюмени появились первые подробности от следствия об аварии с участием авиалайнера SSJ-100. Их корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

На данный момент установлено, что 1 ноября 2019 года в 19:00 минут по местному времени (17:00 мск) из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург. В 19:05 при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в «Рощино». В 20: 21 воздушное судно благополучно вернулось в тюменский аэропорт. пострадавших нет

На борту SSJ-100 находилось 83 пассажира, из них 2 несовершеннолетних детей и 4 члена экипажа.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Опрашивается технический состав аэропорта Тюмени, допустивший воздушное судно к полёту, диспетчеры и прочие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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