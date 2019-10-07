Нужно быть отважными глупцами, чтобы на фоне структурных реформ, продвигаемых поклонниками интеграции России в мировую экономику, которые предусматривают сокращение чиновничьего аппарата, принимать компрометирующие себя законы. Более того, принимать их в пик сокращения социальных обязательств государства перед населением. В то время, когда либералами с помощью экономических инструментов запущен процесс размывания политической власти, региональные чиновники, как более приземленные и близкие к народу, могли бы противостоять этому, создавая наиболее привлекательные условия для жителей, чтобы заручиться поддержкой населения. Но судя по всему, такой ход мысли — далеко не у всех региональных губернаторов. Не у тех, где наблюдается снижение рождаемости, рост смертности и отток населения в другие регионы, куда люди бегут в поисках лучших условий. Эти регионы всем известны, достаточно заглянуть в данные Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Самоубийственная инициатива

Резонансный законопроект обсуждают в Чувашии, его внесли на рассмотрение в Госсовет республики. Документом предполагается узаконить «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы». Более того, страховка будет действовать и после увольнения — в течение одного года. К страховым случаям законопроектом предлагается отнести смерть чиновника вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы, а также установление инвалидности при получении травмы или заболевания. Такое впечатление, что чиновники Чувашии сплошь и рядом работают в крайне опасных условиях — на стройках, угольных шахтах, разбирают завалы после землетрясений, тушат пожары, спасают людей и многое другое.

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Георгий Долгопский Госсовет Чувашии

Согласно проекту, при получении увечий или смерти чиновника во время отдыха или вне рабочего времени действие страховки не предполагается. Но опять же, всем известны истории про то, как хорошо чиновники умеют отдыхать и могут совмещать работу с отдыхом, поэтому не исключено, что наступление страхового случая будет определяться с послаблением действующих правил.

В пояснительной записке к законопроекту и финансово-экономическому обоснованию отмечается, что в случае смерти госслужащих Чувашии предлагается выплачивать 75 окладов, в случае установления инвалидности — от 30 до 50 окладов в зависимости от группы, в случае легкого увечья — пять окладов, тяжелой травмы — 20 окладов. В случае получения заболевания, которое послужит основанием для увольнения, чиновнику могут выплатить 25 окладов. За каждого застрахованного чиновника страховая премия составит не более 15% от оклада.

В Чувашии насчитывается 1520 чиновников, в 2020 году фонд оплаты их труда составит 676,771 млн рублей. В среднем на каждого чиновника приходится 445,2 тыс. рублей в год, или более 37 тыс. рублей в месяц. Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из бюджета Чувашии в 2020—2021 годах более 1,9 млн рублей ежегодно.

То есть на деньги налогоплательщиков, на которых сокращают социальные расходы, будут страховать жизнь и здоровье чиновников. При этом Чувашия входит в десятку регионов страны, где сложившаяся социально-экономическая ситуация потребовала вмешательства правительства РФ и «внешнего управления», что в том числе свидетельствует о качестве работы госаппарата. Получается, что чиновники не могут позволить себе за собственный счет приобрести страховку, но знают, где взять на нее дополнительные средства — а на повышение уровня жизни населения Чувашии, которая занимает 12-е место в Поволжье «по количеству жителей, чьи доходы ниже прожиточного минимума», денег не находят. Ну разве чиновников Чувашии нельзя назвать самоубийцами — теми, кто сам дает повод для постановки их в первые ряды под сокращение? Чем меньше человеческий капитал региона, чем ниже доходы населения, чем больше проблем в регионе, тем меньше этот регион нуждается в чиновниках, которые неэффективны, но при этом «поедают» миллионы на свое содержание.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Чиновники страхуют не только себя, любимых

Но чувашские чиновники — не единственные в своей так называемой самоубийственной инициативе. Как сообщало ИА «Московский регион», подмосковные чиновники планируют потратить на аналогичные меры аж более 1,7 млрд рублей. Правительство Московской области продвинулось настолько далеко, что предлагает страховать не только себя, любимых, но и своих любимых родных, то есть членов семей. Вероятно, предполагая, что их родственники также подвержены рискам.

Более того, очевидно, принятие закона уже состоялось, так как правительство уже проводит тендер, согласно условиям которого принять участие в конкурсе могут страховщики, готовые предложить страховку, включающую в программу ДМС первичную и неотложную медпомощь, стоматологические услуги и стационарное лечение. По всей видимости, члены правительства Московской области и члены их семей лежать в коридорах на скамейках в разваливающихся региональных больницах не только не намерены, но и тем более не намерены делать это за свой за счет. Им подавай за казённый счёт дорогие, современные, комфортабельные клиники.

Итоги тендера подведут 30 октября. Вот и посмотрим, на какие медицинские организации будет распространяться действие страховки, и в пользу какой страховой организации пойдут немалые бюджетные деньги.

Fluter Правительство Московской области

Проверка губернаторов на слабость?

Однако с чего бы региональные чиновники решили, что могут позволить себе тратить бюджетные деньги на добровольное медстрахование?

Ответ на этот вопрос кроется в федеральном законе, на который в своей пояснительной записке ссылается правительство Чувашии. Речь идет о федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», принятом 27 июля 2004 года. Безусловно, он нацелен на мотивацию чиновников эффективно исполнять свои должностные обязанности и обеспечение их правовой и социальной защищенности. Статья 52 данного закона, в том числе, гарантирует «медицинское страхование госслужащих и членов их семей, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет». Правда, здесь ничего не говорится, идет ли речь об обязательном медстраховании или добровольном. Вероятно, эту «оплошность» чиновники Чувашии и Подмосковья решили исправить принятием своего регионального закона.

Между тем, в пункте 5 указанной выше 52-й статьи есть отсылка на «федеральный закон о медицинском страховании госслужащих РФ», который найти не удалось. Остаётся открытым вопрос о том, существует ли в принципе подобный отдельный закон о медстраховании госслужащих.

Есть федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который прямо предусматривает единый для всех инструмент обязательного медстрахования. Однако в данном законе содержится статья 36 «Территориальная программа обязательного медицинского страхования», в которой также идёт речь о программе обязательного медицинского страхования в рамках реализации базовой программы. Вероятно, пункт 7 данной статьи, которая гласит, что территориальная программаобязательного медицинского страхования может включать в себя перечень страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой, региональные чиновники расценивают как возможность создать такую программу исключительно под себя.

Cap.ru Прием в поликлинике

Несмотря на отсутствие в рассмотренных здесь федеральных законах точных формулировок, позволяющих госслужащим за счет бюджета заключать договоры ДМС, наличие самой статьи 52 закона о госслужбе вызывает спорные моменты. Во-первых, она прямо указывает, что все возможные привилегии закона нацелены на эффективность работы госслужащих. Если их деятельность неэффективна, то какие могут быть привилегии? Кто и каким образом оценивает эту эффективность?

Формулировка пункта 5 данной статьи о гарантировании «медицинского страхования», очевидно, подразумевает все-таки ДМС? Иначе зачем тогда выделять данный пункт на фоне существующих законов об обязательном, едином для всех медстраховании?! Что это — случайно закравшаяся ошибка законодателей? Или проверка, скажем так, на слабость губернаторов?

Утаить иголку в стоге сена в регионах сложно. Странно, что местная власть этого не осознает. Между тем, око господина Кудрина не дремлет, и он обязательно еще укажет на слабости чиновников по неэффективному распределению бюджетных средств. Если сегодня чиновники «справляют праздник» за бюджетный счет, то завтра Кудрин выдаст еще один информационный повод, способствующий накалу страстей вокруг ликвидации политической власти в пользу искусственного, менее прожорливого интеллекта.

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