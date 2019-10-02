Платон Беседин, 2 октября 2019, 10:01 — REGNUM Первейшее правило успешного чиновника — быть равнодушным к другим людям. И от этого равнодушия, когда не трогает уже ничего, никакое людское горе, осуществляется очень опасный, но неизбежный переход к доминированию и возвышению.

Чиновники
Чиновники
Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР

В Чувашии предлагают страховать жизнь и здоровье чиновников. Депутатам предложено обсудить законопроект «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики». Его внёс глава региона Михаил Игнатьев.

Согласно документу, планируется осуществлять «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы». Мало того, через год после увольнения страховка для чиновника будет по-прежнему действовать. Для этого в проблемной с точки зрения экономики Чувашии планируется дополнительно выделить по 1,947 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

С ложечки
С ложечки
Цитата из х/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж Александр Артурович Роу. 1969. СССР

То есть защитить здоровье не сирот, инвалидов, матерей-одиночек, к примеру, а чиновников. Видимо, важнейшей составляющей Чувашии. Да и всего нашего Отечества тоже.

Во многом это частность, конечно (made in Чувашия), — да, но частность, к сожалению, знаковая — свидетельствующая о том, что происходит в нашей стране в целом. А происходит — вот что.

Создан класс неприкасаемых — тех, кому в диком недокапитализме удалось пробиться по головам выше других. Воцариться на вершине пирамиды и, балансируя, удерживаться там. Если в девяностые к таковым счастливчикам относились бандиты, то теперь класс избранных составили сытые чиновники.

Тут необходимо сделать уточнение. Чиновник чиновнику рознь. Тот, кто сидит в городской администрации и заполняет бумажки, получая 25−30 тысяч в месяц — тоже чиновник. И представляет ли он форменное зло? Разве что с точки зрения бюрократии. И то не всегда. На то его толкает, в том числе, и кафкианская система. Да и среди чиновников высшего звена есть более чем достойные государевы люди.

А вот истинное зло представляет чиновник, у которого есть доступ к тому, что приносит выгоды — и он не в силах смирить себя. Будь то материальный или любой иной ресурс. К сожалению, тут чиновник начинает терять себя. Терять себя как существо разумное, совестливое и моральное. Всё заменяет ненасытная жажда — и только она.

Во многом так было всегда. Не устаю цитировать Салтыкова-Щедрина, приводившего текст телеграммы, которую из Ниццы мать отправила сыну, поздравляя его с получением чина коллежского советника: «Преисполнена гордости. Благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия».

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.(фрагмент) 1846
Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.(фрагмент) 1846

Кого удивляет алчность или тщеславие людей? Вопрос в другом — в том, что сейчас не создаётся никакой альтернативы порочности. Чиновник — человек государев. Есть ли у него то, что заставляет служить государству — что-то ещё, кроме денег? Есть ли у него идея? Есть ли у него идеология? Нет, потому что наша страна в принципе существует и вне идеологии, и вне идей, и вне смыслов. Всё это не слишком востребовано. Нового не придумано. Старое признано негодным.

И вот человек приходит в систему, существующую без смыслов, идей, ценностей. Единственное, что растворено в воздухе — тотальное стремление к тотальному комфорту везде и во всём. Его необходимо получить любой ценой, расчистив пространство борьбы от помех и угроз.

Тот, кто смог подняться, став государевым человеком в государстве, где слишком многие создают отдельное государство для себя лично, гордо и надменно смотрит на остальных. Раньше власть налагала некую ответственность — теперь она даёт только привилегии. Она не просто развращает, но делает человека патологически больным в своей нечувствительности к остальным.

Первейшее правило успешного чиновника — быть равнодушным к другим людям. И от этого равнодушия, когда не трогает уже ничего, никакое людское горе, осуществляется очень опасный, но неизбежный переход к доминированию и возвышению.

Они, люди, слабы, уродливы и обречены не потому, что мы, власть имущие, не дали им шанса, а потому, что они сами того захотели. Сами выбрали свою судьбу. Тут падающего не только толкают, а швыряют и насмехаются над ним. Это не просто деление на богатых и нет, успешных и нет, а выведение отдельной расы господ, которая искренне не понимает тех, кого считает рабами.

Вспомните слова руководителя пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич: «Он (Путин — ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Чиновница сказала это о тех несчастных, кто пережил страшное наводнение и приехал на встречу с Путиным в надежде на помощь.

Чиновник
Чиновник
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие власть имущие реально не понимают, не слышат, не видят, не чувствуют остальных людей. Им кажется, что перед ними — чернь, способная заразить опасной болезнью — патологической неудачей. Это не те, на кого можно и нужно рассчитывать. А есть, вспоминая бессмертную фразу Захарова, исключительно лучшие города — вот их всеми силами и нужно охранять. Всеми правдами и неправдами оберегать. Для этого не жаль не только налогов остальных граждан, да и самих граждан не жаль.

Люди в таком случае — лишь ресурс для обеспечения жизнедеятельности отдельной группы граждан. И в этом, на самом деле, жуткий и громкий символизм инициативы, озвученной в Чувашии. Приложить все силы, чтобы сохранить популяцию чиновников в России. А справедливость? Нет, простите, не слышали.

Собственно, отсутствие справедливости в конечном итоге и прикончит Россию. Если не принять меры прямо сейчас. И речь не о том, чтобы по шариковскому завету отнять всё у богатых и поделить между всеми. Нет, речь хотя бы о том, чтобы не отнимать всё у бедных и не делить награбленное среди богатых.

Но, похоже, российский Робин Гуд наоборот уже вышел на тропу войны. В Чувашии — так точно.