Чебоксары, , 16:12 — REGNUM Чувашские власти спешат и в этой спешке могут много чего натворить, помимо законопроекта об обязательном государственном страховании чиновников. В этой связи пора застраховать жителей республики от самих чиновников, заявил ИА REGNUM один из лидеров чувашского штаба ОНФ, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

«У чувашских чиновников появился страх. Иначе невозможно объяснить спешку при внесении законодательных инициатив типа страхования от разных несчастных случаев «себя, любимых». Не отсутствие ли политической перспективы или неопределенность сохранения своих кресел побудил этот страх? Не оттуда ли эта спешка? Почему торопятся страховать только себя? Если так и дальше пойдет, то пора всех жителей Чувашии застраховать от чиновников. Мало ли что могут натворить в спешке», — сказал Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение депутатов Госсовета внесён проект закона «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики», согласно которому планируется осуществлять «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы», причем страховка будет действовать ещё в течение одного года после увольнения. К страховым случаям отнесли смерть чиновника вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы. Установление инвалидности по тем же обстоятельствам. А также получение травмы или заболевания. Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из бюджета Чувашии по 1,947 млн рублей ежегодно.

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Стоит отметить, что у Чувашии по уровню бедности населения не лучшие показатели: в апреле этого года приволжский полпред Игорь Комаров констатировал 12-е место «по количеству жителей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума» и призвал чувашские власти к тому, «чтобы люди почувствовали реальные изменения и ощутили реальное повышение качества жизни» уже в 2019 году. Вместе с тем Чувашия вошла в 10-ку регионов страны, где социально-экономическая ситуация потребовала вмешательства правительства РФ и «внешнего управления».

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