Чебоксары, , 23:36 — REGNUM В Чувашии обсуждают резонансный законопроект, который внесен на рассмотрение в Госсовет республики. Документ предполагает страховать чиновников от увольнения по болезни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На очередной сессии региональный парламент рассмотрит проект закона «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики», который внес глава региона Михаил Игнатьев. Обсуждению законопроекта депутатами будет предшествовать рассмотрение инициативы на Комитете по социальной политике и национальным вопросам.

Согласно документу, планируется осуществлять «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы», причем страховка будет действовать еще в течение одного года после увольнения.

К страховым случаям отнесли смерть чиновника в следствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы. Установление инвалидности по тем же обстоятельствам. А также получение травмы или заболевания.

Так, в случае смерти предлагается выплачивать 75 окладов, в случае установления инвалидности — от 30 до 50 окладов в зависимости от группы, в случае легкого увечья — 5 окладов, тяжелой травмы — 20 окладов. В случае получения заболевания, которое послужит основанием для увольнения, чиновникам могут выплачивать 25 окладов. За каждого застрахованного чиновника страховая премия составит не более 15% от оклада.

«Финансирование расходов на обязательное государственное страхование осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики», — говорится также в тексте документа.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что принятие закона потребует выделения дополнительных средств из бюджета Чувашии в 2020—2021 годах по 1,947 млн рублей ежегодно.

В финансово-экономическом обосновании к документу указано, что численность чиновников в Чувашии составляет 1 520 человек, в 2020 году фонд оплаты труда указанных лиц составит 676,771 млн рублей. В среднем на каждого чиновника приходится 445,2 тыс. рублей в год или более 37 тыс. рублей в месяц.

Представители оппозиционных партий уже выступили против данного законопроекта. В частности, глава фракции «Справедливая Россия» в парламенте республики Игорь Моляков направил официальное письмо спикеру Госсовета Альбине Егоровой. Он считает, что нет никакой необходимости принимать данный закон. Более того, предложенную инициативу Моляков называет «верхом цинизма» и «вопиющим примером нарушения принципа справедливости», учитывая регулярное отклонение других инициатив, требующих, конечно, дополнительных средств из бюджета, но направленных на социальные гарантии всего населения.

Примечательно, что Чувашия входит в 10-ку регионов страны, где социально-экономическая ситуация потребовала вмешательства правительства РФ и «внешнего управления».