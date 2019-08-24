Теперь, когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон завершил работу над формированием своей консультативной группы, он, по-видимому, планирует провести ряд сессий для выработки политики. Есть несколько тем, на которые его советникам следовало бы обратить внимание. Одной из критически важных областей является связь между продовольственной безопасностью, устойчивостью страны к стихийным бедствиям и последствиями изменения климата, пишет Пол Барнс в статье для издания The Strategist.

NASA Австралия. Снимок из космоса

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Обеспечение стабильных и непрерывных поставок продовольствия имеет жизненно важное значение для национальной безопасности Австралии. Продовольственная безопасность связана со стабильным снабжением продуктами питания и доступом к ним людей. Продовольственная безопасность опирается на способность взаимосвязанных социальных, экономических и биофизических систем удовлетворять потребности в питании растущего населения планеты.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

В ближайшие десятилетия помимо сохраняющихся финансовых, социальных, политических и торговых проблем изменение климата также окажет беспрецедентное давление на поставки продовольствия. Австралия производит около 93% необходимых продуктов питания. Это очень хороший показатель в мире глобальных кризисов. В рейтинге общего глобального индекса продовольственной безопасности (GFSI) за 2018 год, который составила компания Economist Intelligence Unit, Австралия оказалась на 6-ом месте среди 113 стран, вошедших в рейтинг.

Согласно данным Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов, стоимость австралийского сельскохозяйственного производства в 2018−1919 годах составила $58 млрд, или около 3% ВВП. Согласно прогнозам, экспорт сельскохозяйственной продукции из Австралии в 2019—2020 годах составит $45 млрд, примерно 14% от общего австралийского экспорта товаров и услуг.

Стоит также отметить, что в 2018 году австралийский рейтинг GFSI упал до 13-места, когда был добавлен такой критерий, как «подверженность стихийным бедствиям и воздействию погодных явлений». Взаимосвязь между стихийными бедствиями и сбоями в сельском хозяйстве вызывает серьёзную обеспокоенность во всем мире из-за комплексного воздействия, которое стихийные бедствия оказывают на запасы воды, производство продовольствия и другие аспекты здоровья экосистем.

Сельское хозяйство в Австралии сталкивается со значительными экологическими и экономическими последствиями, вызванными изменением климата. Адаптация к негативным воздействиям изменения климата на сельскохозяйственные экосистемы имеет стратегически важное значение для поддержания устойчивости страны в кризисных ситуациях.

В стране не существует специального законодательства, определяющего полномочия федерального правительства в рамках регулирования и управления производством, распределением или продажей продуктов питания в случае значительных сбоев. Квинсленд, однако, который хорошо знаком как с нехваткой воды, так и с ливневыми дождями, взял на себя инициативу по решению проблемы устойчивости сельского хозяйства. Федерация фермеров Квинсленда создала политическую основу для укрепления устойчивости сельскохозяйственного сектора штата к стихийным бедствиям. Цель проекта — обеспечить эффективное руководство в области устойчивости сельского хозяйства, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий и способствовать быстрому восстановлению.

Австралия

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Федеральное правительство, конечно, активно работает в смежных областях. В декабре 2015 года оно выпустило национальную стратегию по поддержанию устойчивости и адаптации к изменению климата. Стратегия обрисовывает в общих чертах взгляды правительства на управление климатическими рискам в будущем.

Несмотря на то, что в стратегии отмечена связь между сельским хозяйством, водными ресурсами, экосистемами, а также здоровьем и благополучием людей, концепция «продовольственной безопасности» упоминается в контексте оказания помощи нашим соседям на тихоокеанских островах для повышения их устойчивости перед лицом меняющегося климата. Похоже, что этот термин не использовали с точки зрения внутренних потребностей Австралии в обеспечении продовольственной безопасности.

Недавно вышел специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами и продовольственной безопасности. В докладе описывается взаимосвязь между практикой устойчивого управления земельными ресурсами и повышением продовольственной и пищевой безопасности. В нём также изложены текущие тенденции и прогнозы уязвимости продовольственной безопасности, связанной с изменением климата, как на глобальном, так и на региональном уровнях. Данный доклад, опубликованный в преддверии саммита ООН по климату (23 сентября), оказался очень своевременным.

Ключевой вопрос заключается в том, застал ли доклад МГЭИК Австралию врасплох? С научной точки зрения и с точки зрения национальной политики, вероятно, нет. Ряд ведущих учёных-климатологов прокомментировали этот доклад. С точки зрения разработки национальной политики, может быть, ещё рано говорить об этом. Возможно, в ходе обсуждения группа советников премьер-министра по вопросам политики предложит какие-либо инновационные решения и инициативы.

Австралия представлена во многих научных группах экспертов МГЭИК и располагает несколькими исследовательскими институтами, которые рассматривают последствия изменения климата в целом и их последствия для продовольственной безопасности и сельскохозяйственных экосистем в частности.

Австралия

Важное значение имеет создание в 2019 году Центра совместных исследований Future Food Systems в Университете Новой Англии. Центр совместных исследований будет следить за всей цепочкой продовольственных поставок, внедрять инновации в области возделывания сельскохозяйственных культур, передового производства, логистики, а также развивать науку о продуктах питания.

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Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) совместно с Институтом по изменению климата при Австралийском национальном университете (АНУ) направили долгосрочные инвестиции на исследование взаимосвязи между продовольствием, стихийными бедствиями и климатом. Однако, можем ли мы сказать, что достаточно делаем для того, чтобы объединить воедино все аспекты, связанные с продовольственной безопасностью, устойчивостью страны к стихийным бедствиям и последствиям изменения климата? Наверное, нет. Но у нас ещё есть время для того, чтобы сделать как можно больше.

Директор Института изменения климата АНУ профессор Марк Хауден недавно обратил внимание на выводы, сделанные в докладе МГЭИК: землепользование и глобальная продовольственная система производят 29% мировых выбросов парниковых газов; наземные экосистемы также поглощают 22% выбросов. Отдельные аспекты этой взаимосвязи между продовольственной безопасностью, устойчивостью страны к стихийным бедствиям и последствиям изменения климата нельзя рассматривать изолированно друг от друга.

Австралия должна выработать более последовательный подход по отношению к критически важной конвергенции продовольственной безопасности, изменения климата и национальной безопасности. Такой подход должен включить в себя лучшие решения, которые мы сможем получить от научных кругов, правительства и, конечно, компаний частного сектора.