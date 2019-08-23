23 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Максим Исаев, , 09:27 — REGNUM

Штаб-квартира Международного органа по морскому дну (МОМД) расположена в гавани Кингстон (Ямайка), недалеко от того места, где при входе в гавань когда-то вывесили тело пирата Джека Рэкхема в назидание всем пиратам XVIII века. Сегодня это небольшое учреждение ООН контролирует разведку и разработку минеральных ресурсов международного района морского дна, однако широкая общественность мало что знает о деятельности данного учреждения. Тем не менее, если Китай решит принять меры против торговых пошлин США, ограничив экспорт редкоземельных элементов, всё может быстро измениться, пишет Шэрон Бёрк в статье для издания Project Syndicate.

Климат. Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

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Около 71% поверхности Земли находится под водой, при этом морское дно богато редкоземельными элементами и другими востребованными минералами, особенно в глубоких международных водах. МОМД регулирует добычу полезных ископаемых на территории более 50% дна Мирового океана, при этом 168 государств — членов данной организации имеют право претендовать на разработку имеющихся там ресурсов. Но, учитывая риск катастрофических экологических последствий, определённые страны могут выбыть из числа претендентов, если отнесутся к разработке ресурсов без должной заботы.

Штаб-квартира Международного органа по морскому дну (МОМД) (cc) James A.R

Подводные минералы, как правило, представляют собой куски породы в форме картофеля, расположенные на абиссальном дне океана, в том числе вокруг потухших подводных вулканов. Концентрация минералов в этих формациях обычно намного выше, чем в рудах на суше. Тем не менее, несмотря на большое количество минеральных богатств, существует лишь один-единственный действующий проект в мире по добыче природных ресурсов на морском дне: у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Однако в настоящий момент работы приостановлены из-за финансовых проблем. Это указывает на то, что до сих пор глубоководная добыча в условиях нулевой видимости и высокого давления связана с большими трудностями и высокими финансовыми затратами, при этом до сих пор не исследовано более 80% глубоководного пространства.

Тем не менее коммерческие организации и океанологи считают, что в течение следующего десятилетия новейшие технологии позволят расширить глубоководную добычу. Целый ряд инноваций, включая улучшение качества спутниковой съемки океанического дна и роботизированные подводные комплексы, сделают морское дно более доступным. Более того, развитие цифровых технологий и глобальный переход на экологически чистую энергию приведут к резкому увеличению спроса на материалы, которые в изобилии присутствуют на дне океана. Помимо редкоземельных элементов на дне океана также можно встретить залежи кобальта, марганца и теллура, которым нашли широкое применение, начиная с производства солнечных батарей и заканчивая системами наведения для боеприпасов.

Конкуренция в сфере полезных ископаемых обострилась ещё до возникновения китайско-американской торговой напряжённости. В сфере добычи важнейших полезных ископаемых Китай обладает определёнными преимуществами благодаря наличию значительного объёма внутренних ресурсов и обширных перерабатывающих мощностей. Китай также инвестирует средства в другие страны-производители, такие как Демократическая Республика Конго (ДРК).

Морская платформа

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США, напротив, вынуждены импортировать большой объём минералов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции. Недавно американское правительство пришло к выводу, что 35 полезных ископаемых имеют решающее значение с точки зрения экономической и национальной безопасности страны, и объявило о новой стратегии, которая, помимо прочего, предусматривает увеличение объёмов внутренней добычи полезных ископаемых.

Что касается ресурсов морского дна, то между двумя геополитическими соперниками нет никакой конкуренции. Ожидается, что в 2020 году Китай добьётся хороших результатов, когда МОМД выпустит новый Кодекс добычи полезных ископаемых и запустит первый в мире процесс выдачи разрешений на разработку полезных ископаемых в международных водах. Однако США даже не примут участия в процессе выдачи разрешений, поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву и, следовательно, официально не является членом МОМД. Немногочисленная группировка сенаторов США долгое время по неясным идеологическим причинам блокировала присоединение США к Конвенции ООН по морскому управу. Однако вскоре ситуация может измениться.

Добыча и переработка сырья, необходимого для изготовления высокотехнологичной продукции и технологий экологически чистой энергии, неизбежно связана с экологическими последствиями. Весь процесс добычи полезных ископаемых, в том числе добыча полезных ископаемых из горных пород, связан с разрушительными последствиями, и ещё слишком рано говорить о том, станет ли добыча в глубоководных районах более или менее разрушительной, чем добыча полезных ископаемых на суше.

То, что на первый взгляд может показаться бесплодной пустошью, на самом деле является крупнейшим биомом на планете, населённым фантастическими существами, такими как рыба-ангел или кальмар-вампир, также там находятся древние кораллы, которые существуют еще со времён бронзового века. Недавно Гавайский университет провёл исследование обширной международной подводной территории, простирающейся от Гавайев до Мексики. Исследователи обнаружили множество представителей глубоководной флоры и фауны, более половины из которых ранее не были известны науке.

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Исследователи также недавно обнаружили, что микробные популяции, расположенные в глубоководных районах Мирового океана, могут играть важную роль с точки зрения регулирования климата планеты. Глубоководная добыча полезных ископаемых может навсегда уничтожить эти микробные популяции и другие подводные организмы. Пока мало что известно о роли, которую глубоководные микробные популяции играют в рыболовстве, глобальном климате и других экосистемных процессах, которые поддерживают как морскую, так и наземную жизнь.

Международное сообщество должно стремиться к снижению разрушительных последствий добычи необходимых минералов, как на суше, так и в океане. Очевидно, что США и Китай могли бы сыграть здесь ведущую роль. По крайней мере мы должны прийти к определённому компромиссу до того, как будут приняты важные решения, чтобы взвесить возможные последствия до того, как они приобретут необратимый характер.