23 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Китайские инвестиции могут создать проблемы для Японии на Африканском континенте, но Токио все ещё может извлечь выгоду из своей давней приверженности Африке.

Максим Исаев, , 08:19 — REGNUM

В конце августа 2019 года в Японии пройдёт седьмая Токийская международная конференция по развитию Африки (ТИКАД) в Иокогаме. Конференция представляет собой краеугольный камень в рамках усилий Японии, направленных на развитие континента, и проводится совместно с рядом международных партнёров, включая ООН, Всемирный банк и Комиссию Африканского союза. Саммит в этом году будет направлен на то, чтобы закрепить переход Токио от оказания прямой помощи Африканскому континенту к более целостному партнёрству с Африкой, которое предполагает сотрудничество с частным сектором в области устойчивого развития и критически важной инфраструктуры. Как отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на последней конференции, состоявшейся в Кении в 2016 году, Япония хочет, чтобы африканские страны рассматривали Токио в качестве партнёра, а не просто донора, пишет Дж. Беркшир Миллер (J. Berkshire Miller) в статье для издания The Foreign Policy.

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Традиционно Токио всегда сосредоточивал свои усилия в Африке на дипломатии мягкой силы, главным образом посредством предоставления помощи в целях развития. Сейчас ситуация меняется по ряду причин. Во-первых, учитывая размеры Японии и внутренние экономические проблемы, Токио становится всё труднее конкурировать по объёму финансирования с другими игроками на континенте, особенно с Китаем.

Японская йена

Во-вторых, Токио осознает, что его помощь должна быть более тесно связана с его основными внешнеполитическими интересами, включая продвижение его видения «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP), в котором Африка играет важную роль.

Несмотря на прочные отношения Японии с африканскими странами, особенно с Алжиром, Нигерией и ЮАР, она пытается догнать Китай в плане роста потребительских расходов. Несмотря на то, что прямые иностранные инвестиции Японии в Африку остаются значительными, например, в 2017 году объём японских инвестиций в Африку составил $9 млрд, — это лишь небольшая часть того, что выделил Китай. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), к концу 2017 года объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая в Африку составил $43,3 млрд. Разрыв между объёмом японских и китайских инвестиций будет только увеличиваться. Япония стремится сбалансировать расходы, а Китай более чем удвоил собственные инвестиции за последние пять лет. Эта тенденция сохранится.

Дела у Японии обстоят ещё хуже, когда дело доходит до торговли. Экспорт Японии в Африку сократился почти вдвое за последнее десятилетие и сейчас составляет около $7 млрд. Между тем китайская торговля расширяется с головокружительной скоростью: экспорт в 2018 году превысил $100 млрд. Кроме того, КНР импортирует товары из Африки на сумму почти $100 млрд. Более тесные экономические отношения также привели к некоторой политической конвергенции: большинство африканских государств открыто поддерживают китайскую инфраструктурную инициативу «Один пояс — один путь», несмотря на опасения Японии и других сторон относительно устойчивости и прозрачности этой инициативы.

Япония не может сократить разрыв с Китаем в реальном финансовом отношении, однако она может предложить Африке надёжную альтернативу. В Африке китайские инвестиции направлены не только на получение доступа к ресурсам, но и на получение политических дивидендов и дивидендов в плане безопасности, включая первую в мире китайскую зарубежную военную базу в Джибути и отказ от связей с Тайванем нескольких его бывших африканских дипломатических союзников. (Эсватини, ранее Свазиленд, осталась единственной страной на континенте, которая признаёт Тайвань.) Укрепление позиций Китая в Африке создаёт определённые сложности для Японии. Токио также имеет базу в Джибути, и близость этих баз — в дополнение к большой базе, поддерживаемой Соединёнными Штатами, — вызывает обеспокоенность из-за постоянного наблюдения за деятельностью базы со стороны Китая.

Китай покоряет Африку Rdrevilo.com

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Помимо прочего, не только Китай, но и Япония надеется, что её поддержка устойчивого развития Африки поможет Токио заручиться поддержкой других членов ТИКАД для реформирования ООН, особенно Совета Безопасности ООН. Токио — один из крупнейших доноров ООН — долгое время стремился обеспечить себе положение постоянного члена Совбеза ООН и на протяжении многих лет призывал африканские государства поддержать его позицию. Эта кампания имела особое значение, учитывая количество голосов (54), которыми располагают африканские страны в ООН. Цель Японии в этом году заключается в том, чтобы заставить участников конференции пойти ещё дальше, чем в 2016 году, когда после конференции ТИКАД её участники выпустили совместное заявление, в котором подчеркивалась решимость всех сторон «срочно реформировать» ООН.

Китайские инвестиции могут создать проблемы для Японии на Африканском континенте, но Токио все ещё может извлечь выгоду из своей давней приверженности Африке. С одной стороны, Япония может повлиять на развитие качественной инфраструктуры, именно это Токио подчеркнул во время своего председательства в G20 в 2019 году. Япония продолжает создавать высококачественную инфраструктуру на континенте, включая строительство ГеоТЭС в Кении и расширение инфраструктуры цифрового вещания в Ботсване. Японские инфраструктурные проекты помогают Африке двигаться в направлении устойчивого развития. Это важно, так как континент стремится достигнуть собственных целей в области устойчивого развития в период до 2063 года, которые были обозначены Африканским союзом в 2013 году. Япония также имеет уникальные возможности для поддержки высокотехнологичных инноваций и производства в Африке, у Токио отличный послужной список в данных областях.

Япония также может использовать своё видение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которое поддержали многие союзники, чтобы объединить свои усилия с единомышленниками для поддержки развития Африки. Япония считает, что Индо-Тихоокеанский регион простирается от Восточной Африки до западного края Северной Америки, и она хотела бы продвигать в этом регионе устойчивую инфраструктуру, защищать и поддерживать свободные морские линии связи и улучшать связь во всём регионе.

Такие партнёры Японии, как США, Индия, Франция и другие, продвигают свои собственные планы в Индо-Тихоокеанском регионе, однако имеют общие цели в Африке в отношении свободных и открытых инвестиций, которые могут стать благодатной почвой для расширения сотрудничества.

В конце концов, совокупный объём японских ПИИ в Африку составляет всего около 20% от объёма китайских инвестиций. Тем не менее в сочетании с Соединёнными Штатами (объём инвестиций которых в Африку составил около $50 млрд в 2017 году) Токио значительно превосходит Пекин. Добавьте к этому других единомышленников, таких как Франция, Нидерланды, Великобритания и Индия, — все эти пять стран вместе инвестировали в Африку более $250 млрд, т. е в пять раз больше, чем Китай. Это не означает, что все они имеют одинаковые интересы в регионе. Но это указывает на две вещи: во-первых, существует возможность объединения усилий с дружественными партнёрами, а во-вторых, все предположения о том, что Китай занял доминирующее положение в региональной инвестиционной среде, преувеличены.

Торги за Африку Иван Шилов © ИА REGNUM

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Что касается предстоящей конференции ТИКАД, то в этом году ключевое значение будет иметь способность Японии донести до её участников своё видение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Однако более разумным шагом было бы выстраивание тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками.

В преддверии нынешней Токийской международная конференция по развитию Африки Абэ подытожил важность усилий Японии, предпринятых в 2016 году: «Нет и не может быть никакого глобального развития без развития Африки». Данный подход не утратил своей актуальности, даже несмотря на то, что Япония всё менее способна самостоятельно преследовать подобные цели.