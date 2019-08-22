22 августа 2019 | Время чтения 6 мин

После окончания эпохи Трампа США придётся продемонстрировать некоторым из самых богатых, свободных и демократических западных стран, что они не придерживаются шовинистических взглядов, а являются частью той же западной традиции, что и страны Северной Европы. В противном случае США сложно будет получить необходимый уровень поддержки для реализации своих стратегических целей на севере, в регионе, значение которого будет только увеличиваться по мере изменения климата.

Александр Белов, , 09:12 — REGNUM

Решение президента США Дональда Трампа отменить свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по причине того, что она не станет продавать ему Гренландию, — это очередной комедийный эпизод в рамках странных отношений, установившихся между Трампом и странами Северной Европы. Эти страны явным образом занимают отдельное место в его сознании, возможно, потому что его оппоненты часто указывают на данные страны как на пример торжества здравого смысла и социально ответственного управления, а его сторонники — как на пример невежественных социалистических стран, разрушенных миграцией, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

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С момента своего избрания на пост президента США Трамп успел нелестно отозваться о всех Северных странах, кроме Исландии. Может даже показаться, что он намеренно одну за другой превращает эти страны в своеобразные мишени. В феврале 2017 года Швеция стала первой страной Северной Европы, которую Трамп познакомил со своим троллингом.

«Когда вы видите, что происходит в Германии, когда вы видите, что происходило прошлой ночью в Швеции — Швеции! — воскликнул во время выступления американский президент. — Кто бы мог поверить в это? Швеция! Они приняли большое количество (беженцев — в 2015 году, в разгар миграционного кризиса, Швеция приняла 180 тысяч просителей убежища — прим. ИА REGNUM ), теперь у них проблемы, которые казались невозможными».

В ответ на это сбитые с толку шведы, которым ничего не было известно о каких-либо происшествиях прошлой ночью, создали хештег «#lastnightinSweden» и предложили свои варианты того, что произошло в Швеции прошлой ночью, а также выразили соболезнования жертвам вымышленного теракта. Трамп пояснил, что он имел в виду нечто, что он увидел во время эфира Fox News. А год спустя во время пресс-конференции со шведским премьер-министром Трамп заявил, что не было никакой ошибки, и он ничего не перепутал. Хештег «#lastnightinSweden» всё ещё жив, однако теперь его используют ксенофобы для публикации ссылок на сообщения о преступлениях мигрантов в странах Северной Европы.

Второму, казалось бы, незапланированному нападению подверглась Швеция. Американский президент услышал призыв своего поклонника, американского рэпера Канье Уэста, попросившего проявить интерес к делу A$AP Rocky — другого американского рэпера, которого задержали в Стокгольме после того, как он избил человека. Трамп потребовал, чтобы власти Швеции освободили американского рэпера. В Twitter Трамп предложил внести залог за задержанного и выразил разочарование, отметив, что «мы столько всего делаем для Швеции, а она, похоже, не отвечает взаимностью».

Дональд Трамп в ударе

Трамп проигнорировал заявление премьер-министра Швеции Стефана Лофвена о том, что шведское правительство не может влиять на деятельность судов и что для американского рэпера не будет сделано никаких исключений. Посол США в Швеции даже пригрозил «негативными последствиями» для страны, если дело A$AP Rocky не будет решено настолько оперативно, насколько это возможно. Ранее, в августе 2019 года рэпер вернулся обратно в США, Трамп не забыл упомянуть об этом в Twitter, однако 14 августа A$AP Rocky признали виновным в нападении и приговорили к двум годам условно, обязав выплатить пострадавшему $1 тыс. 300.

Что касается Норвегии, то она оказалась в центре внимания Трампа в январе 2018 года, когда он заявил во время встречи с законодателями о своём желании, чтобы в США приезжало меньше мигрантов из менее процветающих стран, и больше «из таких мест, как Норвегия». В ответ на это предложение Трампа политик из Консервативной партии Торбьорн Сэтре заявил: «От имени Норвегии: нет уж, спасибо!» К комментарию Сэтре присоединились другие граждане Норвегии, которые написали в Twitter, что их не интересует предложение Трампа.

Затем наступил черед Финляндии. В ноябре 2018 года Трамп заявил, что президент Финляндии Саули Ниинистё сказал ему, что его страна предотвращает лесные пожары, регулярно сгребая листья граблями. Однако президенту Финляндии его разговор с Трампом запомнился по-другому: он сказал Трампу, что в Финляндии существует отлаженная система наблюдения для предотвращения лесных пожаров. Граждане Финляндии постарались объяснить Трампу, что территория их страны составляет около 80% от территории штата Калифорния, при этом три четверти территории Финляндии покрыты лесами, поэтому людей просто не хватило бы, чтобы сгрести в лесу все листья.

Недавно дошла очередь и до Дании, когда началась вся эта сага о Гренландии. Трампа соблазнила стратегическая привлекательность большого острова, который США дважды пытались купить. Однако Трамп, по-видимому, так и не смог понять, что Гренландия — это самоуправляемая территория, которую Дания не может просто взять и продать, даже если бы она этого захотела. Каковы результаты? Шумиха вокруг острова вызвала гнев как в Дании, так и в самой Гренландии, а также подорвала отношения с надёжным и активным союзником США по НАТО.

Национальная гвардия New York Air осуществляет поддержку миссии армии США в Гренландии Nationalguard.mil

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История взаимоотношений между Трампом и странами Северной Европы выставляет эти государства в невыгодном свете: как странные маленькие территории со своими забавными правилами, которые США в большинстве своём могут игнорировать или всячески искажать. В дополнение к собственным заявлениям Трампа Совет экономических консультантов США опубликовал в 2018 году доклад под названием «Расходы на социализм», в котором социальную политику стран Северной Европы подвергли критике. Это вызвало немалое возмещение в регионе, а экономисты и политики возразили, что в скандинавских странах также существует рыночная экономика, просто она представляет собой другой, более мягкий вариант, чем в США.

Трамп, конечно, обидел, возмутил или сбил с толку жителей и лидеров многих других стран. Но история его отношений со странами Северной Европы примечательна тем, что они готовы снова и снова троллить Трампа, рассказывая миру (всегда на превосходном английском), что они не разделяют его ценности и что, с их точки зрения, поведение Трампа находится где-то между просто странным поведением и недопустимым. Разрыв в ценностях — это серьёзный вопрос. После окончания эпохи Трампа США придётся продемонстрировать некоторым из самых богатых, свободных и демократических западных стран, что они не придерживаются шовинистических взглядов, а являются частью той же западной традиции, что и страны Северной Европы. В противном случае США сложно будет получить необходимый уровень поддержки для реализации своих стратегических целей на севере, в регионе, значение которого будет только увеличиваться по мере изменения климата.