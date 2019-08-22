В столице Чувашии, которая четыре дня празднует 550-летие и кульминацией станет 24 августа, посыпалась россыпь наград. Главные медали вручили 21 августа в здании администрации города с одновременным чествованием двух новоизбранных почётных граждан Чебоксар. Примечателен не только состав награждённых, в числе которых — нынешний и бывшие руководители администрации главы региона, действующий и бывшие мэры Чебоксар. Пикантность в публично проявленном отношении к действующему и бывшему руководителям республики — первому президенту Чувашии Николаю Федорову и главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

За заслуги и в память

Два вида наград раздавали на расширенном заседании депутатского корпуса — медали «За заслуги перед городом Чебоксары» и «В память о 550-летии города Чебоксары». Выяснилось, что из 500-тысячного населения столицы больше всего особых заслуг перед городом — у Алексея Ладыкова, сити-менеджера Чебоксар с восьмилетним стажем, — его наградили первым.

Вторым аналогичную награду получил руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, запомнившийся прежде всего своими скандальными высказываниями по поводу низкой зарплаты учителей, потому что «мало работают», а также «моноспектаклем» по недопущению федерального СМИ на федеральное же мероприятие с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, по иронии судьбы ставшего недавно куратором Чувашии. Напомним, Чувашия оказалась в числе 10 регионов страны, где отставание в социально-экономическом развитии потребовало оперативного вмешательства правительства России и за каждым регионом был закреплён федеральный министр — так Чувашия оказалась под «внешним наблюдением» Мантурова.

Cap.ru Награждённые и почётные

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И если для Ладыкова золотистая медаль на лацкане стала настолько неожиданной (злые языки, впрочем, склонны считать это хорошо сыгранной ролью), что он впал в ступор и не стал говорить ответного слова, то «номер 2», Васильев, долго и с нескрываемым удовольствием говорил о своих заслугах в качестве замглавы одного из районов Чебоксар, напрочь забыв о протоколе, не упомянув даже своего нынешнего шефа — Михаила Игнатьева.

Награду за заслуги получили также Николай Емельянов (мэр Чебоксар 2002 — 2011 гг.) и Наталия Партасова (заммэра Чебоксар 1992 — 2001). При этом довольно странно выглядело, что её бывший руководитель в чебоксарской мэрии Анатолий Игумнов (мэр Чебоксар в 1994 — 2002 годах) довольствовался только памятной медалью. Но никто в зале не напомнил, что «легендарный мэр» уже имеет эту награду, хотя действующий глава города Евгений Кадышев охотно, к месту и не очень, комментировал вручение.

В общем, «известных и знаменитых» было не меньше, чем самих наград и медалей, да и праздничная сутолока не способствовала «усвоению материала», а точного списка, кому какая, на официальном сайте мэрии нет до сих пор.

Память о президенте и главе

Юбилейными медалями «В память о 550-летии города Чебоксары» наградили людей, «в разные годы представлявших интересы» города и «всей Чувашской Республики на разных уровнях», говорят в городском собрании депутатов. В числе награждённых — бывшие руководители администрации президента Чувашии: Петр Краснов (1996 — 2000, 2004 — 2005), Наталья Володина (2003 — 2004), Энвер Аблякимов (2005 — 2007), Владимир Тимофеев (2009 — 2010).

Cap.ru На первом плане — Энвер Аблякимов

Cap.ru Глава Чебоксар Евгений Кадышев, заместителем главы Карелии Владимир Тимофеев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков

На собрании не было ни первого президента Чувашии Николая Федорова (ныне первый вице-спикер Совета Федерации РФ), ни действующего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который официально в отпуске (а по слухам, находится за границей то ли Чувашии, то ли России на реабилитации). Получат ли они награды и какие, не сообщается. Однако примечательно, что президента Федорова с трибуны вспомнили, а главу Игнатьева — нет. Даже руководитель его администрации, вице-премьер правительства республики Васильев, получивший высокую награду столицы, забыл и о своём нынешнем патроне, и просто о протоколе, не произнеся ни слова про «от имени и по поручению …». Забыл или забылся?

Зато о своём уже давно бывшем руководителе вспомнил Владимир Тимофеев. И справедливости ради надо сказать, что он был единственным, кто отметил роль первого президента Чувашии, при котором сам он лично сделал карьеру, а Чебоксары были признаны самым благоустроенным городом России за «Дорогу к храму», залив, Красную площадь — то есть за развитие исторической части столицы, о чём на торжестве говорилось не раз. При этом надо отметить, что Фёдоров его породил и чуть было не убил, лишив руководящей должности в свою бытность министра сельского хозяйства России. Правда, преемник Федорова на посту, Александр Ткачев, вернул Тимофеева в Минсельхоз на ту же должностную позицию.

Cap.ru На первом плане — Владимир Тимофеев

Теперь бывший руководитель администрации Федорова занимает пост заместителя главы Карелии — постоянного представителя Карелии при президенте России. И у него как минимум хорошая память и «историческая правда».

Тимофеев в своём ответном слове отметил, что на посту председателя совета директоров Чебоксарского речного порта строил «архитектурный ансамбль комплекса зданий речного причала», который и стал частью великолепной набережной Чебоксарского залива, настоящим украшением столицы Чувашии.

Cap.ru Директор Чапаевского завода Михаил Резников, бывший заместитель мэра Чебоксар Наталья Партасова, депутат Госдумы и экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов

Cap.ru В центре — олимпийская чемпионка, депутат Госсовета Елена Николаева

Новые почётные

Почётными гражданами Чебоксар в этом году стали два человека: строительный олигарх Игорь Рощин, который внезапно стал лидером после продления сроков интернет-голосования, и боксёр с мировым именем Валерий Львов, который сейчас тренирует спортсменов. Последний, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что всегда, защищая честь страны в боксерских поединках, помнил, что за его плечами стоят его земляки, жители города Чебоксары, и это придавало ему силы на ринге, и именно эта поддержка до сих пор помогает ему в жизни.

Cap.ru Валерий Львов

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Напомним, что 36-й раз в день города присваивается звание «Почетный гражданин города Чебоксары». 35 человек носят это высокое звание. Первым его в 1983 году получил летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев.