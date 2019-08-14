Чебоксары, , 09:26 — REGNUM

В столице Чувашии закрыто голосование за кандидатов на звание «Почётного гражданина города Чебоксары». В мэрии уверяют, что наибольшее число голосов из шести претендентов набрал Игорь Рощин — бывший директор строительной компании «Дорисс», которая накануне выиграла подряд на 1,2 млрд рублей по реконструкции Красной площади в Чебоксарах. При этом на аукционе у «Дорисса» был только один конкурент — компания «Старатель», которая прочно ассоциируется с именем сити-менеджера Чебоксар. Примечательно, что в первоначально установленные для голосования сроки лидировал другой кандидат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот релиза, посвящённого претендентам на звание «Почётный гражданин города Чебоксары» Cap.ru

На звание «Почётный гражданин города Чебоксары» претендуют шесть человек: помимо Рощина, были выдвинуты руководитель чувашского национального фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, известный тренер, чемпион мира по боксу, мастер спорта СССР международного класса Валерий Львов, создатель научной школы эндокринологов Чувашии, заслуженный врач республики Игорь Мадянов, директор АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» Михаил Резников, заслуженный энергетик Чувашии, профессор госуниверситета Владимир Щедрин.

При этом в релизе, где рассказывается о кандидатах, из общей картины выбивались заслуги и «самые любимые и памятные стройки» Игоря Рощина, который был директором, а ныне является внешним консультантом ПАО «Дорисс»: ему посвящена чуть ли не львиная часть всего текста. Меньше всего досталось Щедрину, которому посвящено 25 слов (или около того), включая имя и должность.

В мэрии Чебоксар объявили об итогах голосования, заявив, что за две недели проголосовали 3915 «активных чебоксарцев», из них 30,6% голосов отдано за Рощина. В тройке лидеров оказались Валерий Львов (29,4%) и Игорь Мадянов (13,4%). При этом интернет-пользователи обращают внимание на то, что ещё на утро 5 августа, когда должно было завершиться голосование на портале «Открытый город», лидировал Валерий Львов с 22% голосами — тогда глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков принял решение о продлении интернет-голосования до 8 августа, после чего сменился лидер голосования.

Скриншот с портала «Открытый город», посвящённый претендентам на звание «Почётный гражданин города Чебоксары»

Чиновники заявляют, что результаты переданы в городское собрание депутатов Чебоксар, которое примет окончательное решение. А победителя объявят в канун празднования 550-летия Чебоксар. Отметим, что в настоящее время в списке почетных граждан города — 35 человек.

Отметим, что в этом году ПАО «Дорисс» выиграл подряд по реконструкции Красной площади и залива в Чебоксарах: аукцион завершился с ценой в 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей). Конкурентом было ООО «Старатель», генеральным директором которого до прихода в администрацию являлся сити-менеджер Алексей Ладыков: данная компания предложила 1 259 030 490 рублей, то есть не снизив максимальную цену ни на копейку.

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Напомним, что это не первый строитель, который за последнее время получает почётное звание. В 2016 году звания удостоен строительный магнат, гендиректор холдинга «Эйм-инвест» Анатолий Леонтьев. Справедливости ради отметим, что в том же году звание получил и экс-министр здравоохранения Чувашии Николай Григорьев.

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