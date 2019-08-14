Чебоксары, 14 августа 2019, 19:09 — REGNUM
В Чебоксарах предлагают переименовать «Дорисс-парк», который в 2000-е годы назван в честь строительной компании «Дорисс», получившей в виде «бонуса» не только территорию в честь себя, но и остановку общественного транспорта. За эти годы парк пришёл в «крайне неприглядное состояние», и теперь его благоустраивают за бюджетные деньги, а основателя «Дорисса» Игоря Рощина выдвигают на звание почётного гражданина Чебоксар. И это смотрится довольно странно, если не сказать вызывающе, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.
«Дорисс-парк» после переименования в 2000-х годах и благоустройства был передан муниципалитету. С тех пор территория фактически не развивалась.
Эксперт высказал мнение, что «возможно, компания и выделяет средства на благоустройство, но публичного и прозрачного подхода нет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах подвели тоги голосования за кандидатов на звание почётного гражданина города. В мэрии уверяют, что наибольшее число голосов из шести претендентов набрал Игорь Рощин — бывший директор строительной компании «Дорисс». При этом в первоначально установленные для голосования сроки лидировал другой кандидат, но затем мэр Алексей Ладыков заявил о продлении голосования, которое и вывело на лидирующие позиции Рощина. Результаты голосования переданы в городской парламент, который должен принять окончательное решение.
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Напомним, что в этом году ПАО «Дорисс» выиграло подряд по реконструкции Красной площади и залива в Чебоксарах: аукцион завершился с ценой в 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей). Конкурентом было ООО «Старатель», генеральным директором которого до прихода в администрацию являлся сити-менеджер Алексей Ладыков: данная компания предложила 1 259 030 490 рублей, то есть не снизив максимальную цену ни на копейку.
Остаётся только предполагать, что такими темпами скоро и Красной площади присвоят имя, как и «Дорисс-парку».
Справка ИА REGNUM. В 2005 году в Чебоксарах впервые прошёл конкурс «Меценат года», победителем которой стал директор «Дорисса» Игорь Рощин, которому предложили взять «под свою опеку какой-нибудь объект города» со следующей формулировкой: «чтобы не получилось так, что мецената объявили, грамоту вручили, а через год об этом все забыли». Тогда в мэрии Чебоксар заявляли, что «решили присвоить названия скверам, паркам», но «с хитринкой»: если «даем имя Дорисс, то «Дорисс» и будет ухаживать, вносить постоянно какой-то вклад в этот парк». Парк был действительно благоустроен, при этом работы начались с вывески, однако дальнейшего развития или хотя бы поддержания территории в достойном состоянии не было.
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Вопрос подняли перед властями в 2017 году члены ОНФ, подчеркнув, что «Дорисс-парк» пришёл в запустение и находится в неприглядном виде. После обращений общественников и жителей по итогам рейтингового голосования территорию включили в программу «Формирование комфортной городской среды». Контракт на благоустройство заключён с обществом «Альянсгрупп», цена по итогам аукциона была снижена на 3,5 млн рублей и составила 41,55 млн рублей.
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