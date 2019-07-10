Сегодня, 10 июля 2019 года, президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. На нём председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отчитается о состоянии в банковской сфере, наверняка затронув вопрос отзыва лицензий, которых только за 2018 год в стране лишились 58 кредитных учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

ИА REGNUM напоминает, что сильнее всего от банковского кризиса пострадала Татария. Шесть банков республики лишились лицензий за 2016−2017 годы. К началу июня 2019 года банки Татарии задолжали своим кредиторам более 215,324 млрд рублей. Из них на «Татфондбанк», где на момент отзыва лицензии доля республики превышала 40%, пришлось 167,545 млрд рублей. Общая сумма долга перед кредиторами «лопнувших» банков региона сопоставима с 75% всей расходной части его бюджета на 2019 год, составляющей 285,9 млрд рублей.

«Камский горизонт»: началось с малого

Все банки, лишившиеся лицензии в Татарии, на сегодня находятся на этапе конкурсного производства под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Первой кредитной организацией, которая лишилась лицензии в регионе, стало небольшое набережночелнинское ООО КБ «Камский горизонт». Лицензию у банка ЦБ РФ отозвал 3 ноября 2016 года, а банкротом он стал в январе 2017 года. На октябрь 2016 года банк занимал по величине активов 537-е место в банковской системе России. На тот момент основными акционерами ООО были три жителя Москвы — Сергей Востриков (доля — 79,69%), Тимур Родионов (9,9%) и Максим Хаустов (9,84%).

В деле «Камского горизонта», как и в делах всех остальных банков Татарии из списка «лопнувших», не обошлось без уголовных дел. В сентябре 2018 года конкурсный управляющий банка направил в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве заявление «с заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства». Материалы приобщили к другому делу, что ранее было возбуждено по ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Предварительное следствие по нему продлится до 17 июля 2019 года, но может быть продлено. Также конкурсный управляющий в конце октября 2018 года направил в Арбитражный суд Татарии заявление с требованием привлечь к гражданско-правовой ответственности контролировавших должника лиц. В списке ответчиков и главный акционер Востриков. Судебное заседание по этому заявлению назначено на 11 июля 2019 года.

На 1 июня 2019 года у «Камского горизонта» 240 кредиторов с суммой претензий более 1,111 млрд рублей. При этом, по данным бухгалтерского баланса, на день отзыва лицензии банк имел обязательства перед кредиторами на сумму 406,886 млн рублей, из которых на вклады физических лиц приходилось 367,768 млн рублей.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Татфондбанк» и те, кого он потянул на собой

«Камский горизонт» стал лишь первой «ласточкой» банковского кризиса, а самым крупным крахом, который потянул за собой ещё десяток аффилированных юрлиц, стал крах «Татфондбанка». В ТФБ, у которого лицензию отозвали 3 марта 2017 года, через связанные компании и учреждения доля республики превышала 45%. В глазах вкладчиков это добавляло надёжности, возможно, поэтому и пострадавших от разорения ТФБ было больше, чем в остальных банках. На 1 июня 2019 года у этого банка 18 065 кредиторов, требующих выплаты свыше 167,545 млрд рублей. Исходя из данных бухгалтерского баланса, это не предел. Ведь на дату отзыва лицензии у ТФБ были обязательства на сумму свыше 182,01 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 73,167 млрд рублей. Ещё одним крупным акционером банка через аффилированную с ним компанию (ООО «Новая нефтехимия») был и теперь уже бывший председатель правления, действующий депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. ООО владело в банке 17,36% доли. На сегодня Мусин не только банкрот как физлицо, но и фигурант уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Ущерб по делу превышает 50 млрд рублей, но не все эпизоды на сегодня расследованы до конца.

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ТФБ, чьи проблемы начались в ноябре 2016 года, а наиболее очевидны стали в декабре, когда регулятором была введена временная администрация, потянул за собой и «ИнтехБанк». Последний остался без лицензии в тот же день — 3 марта 2017 года — и также обанкротился в апреле того же года.

Более того, выявленные факты хищения имущества «Интехбанка» под видом покупки прав требования, ценных бумаг и выдачи кредитов были приобщены к материалам дела бывшего главы ТФБ.

Интересный факт: в отношении экс-главы правления, замглавы «Интехбанка» в феврале — мае 2018 года были возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления полномочиями при приобретении прав требования к юридическому лицу. В мае банк признали потерпевшим, был наложен арест на имущество топ-менеджеров, а 29 апреля 2019 года уголовное дело прекращено Вахитовским районным судом Казани «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности». На сегодня готовится иск о взыскании причинённого банку ущерба. Тем временем 3556 кредиторов ждут выплаты им 26,008 млрд рублей. На дату отзыва лицензии обязательства банка составляли 25,69 млрд рублей, из них на вклады физлиц приходилось 2,689 млрд рублей.

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Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Ещё один связанный с ТФБ банк, входящий в одну с ним банковскую группу, — «Татагропромбанк», где компания «Новая нефтехимия» владела долей 46,58%. Лицензию у него отозвали 5 апреля 2017 года, а в мае банк обанкротился, имея на тот момент обязательства перед кредиторами на сумму 1,68 млрд рублей, из них по вкладам физлиц — 1,663 млрд рублей. На начало июня 2019 года долги перед 136 кредиторами банка превышают 1,779 млрд рублей.

Уголовные эпизоды по фактам хищения имущества этого банка также были приобщены «к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк»». Среди фигурантов уголовных дел и бывший врио главы правления банка, в отношении которого в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело «по факту злоупотребления полномочиями по отчуждению ликвидного имущества банка и причинению ущерба в размере 43 700 тыс. рублей».

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«Анкор банк»: обломок империи Коркунова

Пятый банк, что остался без лицензии в один год с ТФБ, — это «Анкор банк сбережений» («Анкор банк»), чьим основным акционером является основатель «кондитерской империи» Андрей Коркунов. Лицензия была отозвана также 3 марта 2017 года, на тот момент у банка были обязательства на сумму 6,468 млрд рублей, из которых 5,38 млрд рублей — это вклады физлиц. На начало июня 2019 года долг имеется перед 790 кредиторами на общую сумму свыше 6,652 млрд рублей. Фигурантом уголовного дела этого банка является и. о. главы правления, которому в октябре 2018 года было предъявлено обвинение о присвоении (растрате), а на имущество наложили арест.

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Dyor Андрей Коркунов

Неудачный рывок для «Спурта»

Замкнул неудачный для банковского сектора Татарии 2017 год банк «Спурт». Он лишился лицензии 21 июля 2017 года, а был обанкрочен в сентябре, имея обязательства на 12,5 млрд рублей, из которых вклады физлиц — 9,08 млрд рублей. Обязательства перед 2 505 кредиторами на начало июня 2019 года превышают 12,226 млрд рублей.

Причиной краха «Спурта» стало неудовлетворительное качество активов на фоне неадекватной оценки принятых рисков. ЦБ РФ выявил, что «сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое». Основным акционером банка была Евгения Даутова — председатель правления, а причиной разорения называют кредитование аффилированных ей Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» — АО «КЗСК-Силикон», где 48% доли имело правительство РФ.

Даутова в июне 2019 года была признана судом виновной в фальсификации финансовых документов учёта и отчетности банка, а также в злоупотреблении полномочиями. Приговор суда — три года и один месяц в колонии общего режима.

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Для сравнения: на реализацию национальных проектов Татария в 2019 году планирует потратить 21,3 млрд рублей, из которых 16,7 млрд рублей — средства федерального бюджета. За три года на все 13 нацпроектов в республике запланировано почти 45 млрд рублей, что сопоставимо с 1/5 долгов ТФБ.

Напомним, в рамках совещания по экономическим вопросам, которое проведёт президент РФ Владимир Путин 10 июля 2019 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отчитается о состоянии в банковской сфере.

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