Казань, , 14:19 — REGNUM

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина завершено и в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвинение утвердил первый заместитель главного прокурора Татарии Сергей Старостин. Информацию подтвердил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.По словам официального представителя прокуратуры, Мусин частично признал вину, однако подробности показаний бывшего банкира Галиев не раскрыл, сообщает «Бизнес-online». Уголовное дело будет рассматриваться в Вахитовском районном суде Казани в общем порядке — с допросом свидетелей и изучением доказательств.

ПАО «Татфондбанк» Tatarstan.ru

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роберт Мусин, депутат Госсовета Татарии, бывший глава правления «Татфондбанка» стал фигурантом уголовных дел после того, как возглавляемая им кредитная организация, где более 40% доли принадлежало республике, лишилась лицензии и была признана банкротом весной 2017 года.

Проблемы банка начались ещё осенью 2016 года, а в середине декабря в нём ввели временную администрацию.

После того, как банк стал банкротом, Мусина арестовали, и большую часть 2017 года он провёл в СИЗО, лишь в январе 2018 года ему сменили меру пресечения на домашний арест, где он и пребывает до сих пор.

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Инициатором банкротного иска к Роберту Мусину как физлицу стал конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». С февраля 2018 года в отношении него была введена реструктуризация долга, но восстановить платежеспособность это не помогло, и с середины июля 2018 года Мусин — банкрот, по делу перешли к реализации имущества. ТФБ в рамках формирования реестра кредиторов заявил претензии об ущербе на 21,5 млрд рублей, который был причинён рядом эпизодов уголовного дела. Ранее в рамках слушаний заявлялось, что Мусин «признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и гражданский иск, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке».

Между тем в конце марта первая инстанция отклонила требование ТФБ, слушания по которому неоднократно откладывались, мотивировав, тем, что притязания основаны на материалах уголовного дела, приговор по которому ещё не вынесен, а он может быть как обвинительным, так и оправдательным. Именно отсутствие приговора, вступившего в законную силу, и стало основанием для отказа.

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В начале апреля 2019 год суд также отказал ТФБ во включении в реестр кредиторов требования на сумму 419 926 446 рублей. По заявлениям банка, сумма является долгом по семи кредитам, выданным ООО «Роял Тайм Групп», по которым Роберт Мусин выступил поручителем. Суд не нашёл законных оснований для включения данного требования в реестр, так как должник доказал, что «задолженность была сохранена только в размере 186 934,43 рубля», а ООО предоставило доказательства погашения указанной задолженности по кредитному договору и штрафных санкций.

По состоянию на начало июня текущего года, долги «Татфондбанка» превышают 167,545 млрд рублей против 167,502 млрд рублей на начало мая. Число кредиторов составляет 18 065 физических и юридических лиц.

Относительно данных на начало мая наблюдался и рост числа кредиторов, и рост объёма задолженности: с 18 055 до 18 065 выросло число кредиторов и с 167,502 млрд рублей до 167,545 млрд рублей выросла задолженность. При этом рост был и среди кредиторов первой очереди.