Экс-главу казанского банка «Спурт» отправили в колонию на три года

Казань, , 16:36 — REGNUM Экс-глава казанского банка «Спурт» Евгения Даутова признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка, а также в злоупотреблении полномочиями. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Установлено, что Даутова намеренно предоставила Центробанку России фальсифицированную отчетность, пытаясь скрыть основания для отзыва лицензии у банка «Спурт». Кроме того, ее банк кредитовал связанные с Даутовой компании ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». В результате образовалась невозвратная кредитная задолженность этих компаний на сумму 2,4 млрд рублей.

«Также Даутовой от лица АКБ «Спурт» заключены договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей», — добавили в ведомстве.

В ходе следствия были наложены обеспечительные аресты на акции, объекты интеллектуальной собственности права, земельные участки, строения, транспортные средства, денежные средства общей стоимостью в полном объеме, покрывающей причинённый преступлением ущерб. Более 200 млн рублей были возмещены на стадии предварительного следствия.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, банк «Спурт» 21 июля 2017 года лишился лицензии после того, как ЦБ РФ выявил, что казанский банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски — участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта, который реализовывало подконтрольное Даутовой юрлицо. Финансовое состояние последнего оценили как критическое. Речь шла о АО «КЗСК-Силикон», которое должно было реализовать химпроект по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки, но из-за прекращения финансирования со стороны Внешэкономбанка, имевшего претензии по стоимости, строительство, он не был доведён до конца.

И АО «КЗСК-Силикон», и его «материнское» АО «КЗСК», где долю имела Евгения Даутова, оказались в сложном финансовом положении. На сегодня компания «КЗСК-Силикон», где правительству РФ принадлежит 48%, объявлена банкротом, а «КЗСК» — под внешним управлением, но на сегодня по нему также есть принятое решение о переходе к банкротству (оспаривается банком «Спурт»). Помимо этого, ВЭБ отдельным иском потребовал признать Евгению Даутову банкротом как физлицо, и в феврале 2019 года суд ввёл в отношении неё первый этап — реструктуризацию задолженности. Долг перед истцом у бывшего банкира составлял более 3,7 млрд рублей.

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На момент отзыва лицензии банк «Спурт» занимал 183 место в банковской системе России по величине активов. Евгения Даутова, по последним открытым данным, имела в банке напрямую долю 10,16%, а через единолично принадлежащее ей ООО «Газ-маркет» — 19,84%.

23 апреля 2019 года после оглашения обвинения в суде и просьбы следствия о шести годах колонии общего режима Евгения Даутова ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Данный порядок применяется при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и является упрощенной процедурой, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 2,89 млрд рублей.

Гособвинение просило для Даутовой шесть лет колонии.