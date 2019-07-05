Тольятти, Самарская область, , 02:11 — REGNUM

Двухдневный простой, в котором находился «АвтоВАЗ» из-за прекращения поставок деталей с завода «Автокомпонент» (Нижний Новгород) закончился, сообщает автопроизводитель.

5 июля автомобильное производство возобновляется на линиях в Тольятти и в Ижевске, поскольку нижегородский поставщик начал снова выполнять свои обязательства.

Напомним, «АвтоВАЗ» приостановил производство 3 июля из-за «очередного неправомерного нарушения обязательств по договору поставки» о стороны ООО «Завод Автокомпонент».

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