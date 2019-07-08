Нижний Новгород, , 18:33 — REGNUM

Нижегородская епархия Русской православной церкви (РПЦ) планирует получить в собственность церковь на территории комплекса Нижегородского острога. Об этом заявил глава пресс-службы епархии Алексий Пестрецов.

Ранее, нижегородская активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова на своей странице в одной из социальных сетей сообщила, что региональная епархия планирует получить в собственность весь комплекс острога, который расположен в центре Нижнего Новгорода на площади Свободы.

«Росимущество», по неофициальной пока информации, требует от агентства по управлению памятников истории и культуры, которое размещается в Остроге, начать передачу комплекса РПЦ и освободить помещения. Указания получены с федерального уровня», — отметила Давыдова и добавила, что недавно здания комплекса были отреставрированы.

Перстрецов же опроверг планы епархии получить весь комплекс.

«Никогда не было и речи о передачи всего комплекса Нижегородского острога Русской Православной Церкви. Это неверная информация. Речь идет о помещении тюремной церкви, о храме, который находился при остроге», — заверил Пестрецов. Он добавил, что данные о требовании передачи комплекса острога неверны, сообщает «ГТРК-Нижний Новгород».

ИА REGNUM напоминает, Нижегородский острог представляет собой комплекс из тюрьмы и административного помещения, является объектом культуры федерального значения. Главный корпус начали строить в 1820 году, к 1824 году были построены и другие объекты комплекса. После 1914 года здесь был построен дополнительный карцер и убраны дворы для прогулок. После революции помещения острога использовали как склады, затем они были переданы аптечному управлению. Во время Великой Отечественной войны в здании острога располагался эвакуационный госпиталь. В 1981 году бывший тюремный корпус острога был передан Нижегородскому государственному историко-архитектурному музея-заповеднику для размещения экспозиции. До реставрации, которая началась в 2008 году, здесь были открыты для посещения камера-одиночка, общая камера, тюремная церковь и карцер. Острог известен тем, что в нем содержались писатели Владимир Короленко и Максим Горький, революционеры Яков Свердлов, Платон Лебедев-Керженцев, Феликс Дзержинский и Петр Заломов.

После реставрации, которая завершилась в 2009 году, музей не открывался. Здания острога сейчас отданы под офисные помещения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2012 года митрополия заявила о своих правах на здание также в центре Нижнего Новгорода, в котором в настоящее время располагается Нижегородская государственная консерватория. Ранее в этом здании размещался Архиерейский дом.

Позже за консерваторию вступилось Министерство культуры РФ, которое отклонило претензии РПЦ на здание консерватории. Другого подходящего здания для консерватории в Нижнем Новгороде нет, а поскольку здание находится в федеральной собственности, вопрос о его возможной передаче РПЦ решался на уровне Министерства культуры РФ. В результате консерваторию оставили на прежнем месте.