Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM

Сумма, которую тратит нижегородская семья на оплату услуг ЖКХ, составляет около 11,3% ежемесячного дохода домохозяйства. Соответствующее исследование о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году опубликовал Институт проблем естественных монополий.

По оценкам экспертов, совокупная плата за ЖКУ в регионе составляет 7,136 тыс. рублей и включает расходы на газ, электричество, теплоэнергию, горячую и холодную воду, а также водоотведение, услугу по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) и взносы на капитальный ремонт жилья.

В исследовании используются данные Росстата о среднедушевом доходе в субъектах РФ, согласно которым этот показатель в регионе составляет 31,625 тыс. рублей.

Авторы исследования отмечают, что при максимальном установленном значении роста тарифов на уровне 3,7%, фактический прирост платы составил 4,9%.

В исследование также анализировались данные ещё по 14 городам-миллионникам в России, в Приволжском федеральном округе это Казань, Самара, Уфа и Пермь. Наилучшее соотношение доходов и объема платы в Казани — при среднедушевом доходе в 33,06 тыс. рублей жители платят за услуги ЖКХ 5,673 тыс. рублей или 8,6%. В Самаре при доходе в 27,52 тыс. рублей жители платят 11,5% или 6,344 тыс. рублей. Жители Уфы платят 10,9% при среднедушевом доходе 28,599 тыс. рублей и плате за услуги в размере 6,251 тыс. рублей. В Перми при доходах в 28,678 тыс. рублей и оплате в размере 6,829 тыс. рублей расходы на ЖКХ составляют 11,9% от доходов семьи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тарифы на различные услуги ЖКХ в регионах России традиционно растут с 1 июля. В Нижегородской области повышение стоимости услуг энергоснабжения согласовано областной службой по тарифам ещё в декабре 2018 года.

С 1 июля 2019 года на 7 копеек увеличится одноставочный тариф для горожан, а также для жителей квартир и частных домов, где есть газовые плиты, — с 3,64 до 3,71 рубля за кВт/ч в пределах социальной нормы. Всё, что свыше соцнормы, подорожает на 13 копеек — с 6,32 до 6,45 рубля.

Нижегородцы, которые живут в сельской местности, или в квартирах, что оборудованы электроплитами или электроотопительными установками, по-прежнему смогут использовать понижающий коэффициент.