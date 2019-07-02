Не успел в Красноярском крае утихнуть «лесной» скандал, результатов проверок по которому ждёт, пожалуй, вся страна, как регион вновь «прогремел» на федеральном уровне. На этот раз — из-за резкого высказывания красноярского губернатора Александра Усса, которое он позволил себе в разговоре с жителями подтопленного города Канска.

Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновник

Приехав 1 июля в пострадавший от паводка Канск (в настоящее время ситуация в городе, по информации МЧС, стабилизируется), Усс поговорил с жителями.

Одна из женщин спросила:

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?«

На что Усс ответил:

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё».

При этом он всё же добавил, что если дорогу размоет, «значит, её восстановят».

Krskstate.ru Александр Усс

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Естественно, этого диалога в официальном сообщении краевого правительства о поездке губернатора в Канск не появилось. Но видео про «качание прав» очень быстро разлетелось по соцсетям и СМИ.

Всё внимание — на Канск

Совершенно непозволительное для политика такого уровня (да что там, для политика любого уровня в принципе) заявление Усса звучит особенно издевательски, если знать, какие катастрофические последствия может иметь большая вода. За примером далеко ходить не нужно.

Сибирские регионы топило не раз, последствия были малоприятными. В конце июня 2019 года накрыло страшным наводнением Иркутскую область. Под воду ушли тысячи домов, в которых проживают более 30 тыс. человек. Есть погибшие и пропавшие без вести. В городе Тулуне потоком воды и вовсе сносило частные дома. Огромное горе! Ущерб от паводка в Приангарье только предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что он огромен.

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В красноярском Канске, если сравнивать с Иркутской областью, всё относительно хорошо. По последней информации краевого главка МЧС (на момент подготовки материала), уровень воды на реке Кан упал на 16 сантиметров, составив 425 сантиметров (при критическом в 350).

24.mchs.gov.ru Последствия наводнения. Канск

Подтопленными в Канске на утро 2 июля оставались 238 дачных участков и 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребёнка. Эвакуировали порядка 80 человек, большинство разместились у родственников, некоторые — в пункте временного размещения. Жертв и пострадавших нет.

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И накал по поводу этой ситуации, возможно, снижался бы постепенно, как снижается уровень воды в Кане. Однако заявление губернатора о качании прав обратило на Канск пристальное внимание всей России.

«Привык, что он — власть»

«Забронзовел». Так об Уссе, комментируя ситуацию в Канске, высказался сибирский политаналитик Владимир Лифантьев.

«Подобное поведение и подобная лексика — это показатель внутреннего состояния и самоорганизации человека. Мы же понимаем, что человек явно не хочет, так скажем, «стрелять себе в ногу», и он не для этого туда приехал. Здесь есть нарушение причинно-следственного восприятия. Александр Усс — политик, который у власти уже очень давно. До того как возглавить Красноярский край, он много лет был бессменным руководителем парламента этого региона, который является одним из самых больших в России. Потом он с одобрения президента РФ стал главой края. Таким образом, Усс всю жизнь убеждался в своей правоте во всех ситуациях. Это не говорит о том, что он плохой человек, это значит, что он воспринимает себя властью, а не слугой народа. А всех граждан, как писал Достоевский, — «просителями своими и приживальщиками». Вот в этом отношении человека власть имущего к окружению и кроется проблема подобных высказываний. Просто человек забронзовел. Он у власти больше 30 лет. Он привык, что он —власть, а люди у него что-то просят. К нему обращаются, а он либо решает вопрос, либо не решает», — сказал Владимир Лифантьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, жительница Канска в этой ситуации достаточно справедливо заметила, что из-за паводка у них дороги может не оказаться вовсе. Губернатор уедет, а они в этом бездорожье останутся.

«Но он это воспринял агрессивно. Это всё банальная человеческая психология. Если бы он был у власти два-три года, он бы пока понимал, что он слуга народа и его будущее избрание будет являться волей этого народа. А здесь человек уже уверенно себя чувствует в системе. По нему видно, что он приехал разбираться с проблемой, но общаться с людьми ему не очень хочется», — считает собеседник ИА REGNUM.

Питер Пауль Рубенс. Венец добродетельного героя

«Снял галстук» и — в район

Тем временем в «Фейсбуке» появляется комментарий по этому поводу начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елены Уляшевой. По её мнению, распространившееся в соцсетях и СМИ видео «вырвано из контекста».

«Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются и мобильных общественных приемных, где людям помогут оформить необходимые документы, ответят на интересующие их вопросы. И тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадет вода. И материальной помощи пострадавшим», — пишет Уляшева.

Она считает, что «совершенно не важно, кто кому как ответил», а важно, что губернатор «принял решения», которые помогут жителям.

«Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была — лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — резюмировала Уляшева.

И этот её комментарий неожиданным не оказался, напротив, приём испытанный и проверенный: «вырвали из контекста», во всём виноваты СМИ.

Однако политолог Марат Баширов считает, что политик в данном случае перешёл черту.

«На госслужащего возлагают большие надежды простые люди. Поэтому у чиновника нет права так разговаривать с людьми, есть только обязанность служить своим избирателям и землякам», — считает Баширов.

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»Но это то, о чем так часто говорит президент России Владимир Путин: надо уметь вести диалог», — подчеркнул политолог.

«Разложить всё по полочкам»

В связи с «выступлением» Усса в Канске вновь вспомнился «лесной» скандал в Красноярском крае. Стоит напомнить, в чём суть: председатель краевой Счётной палаты Татьяна Давыденко в конце мая 2019 года в интервью журналисту Андрею Караулову заявила о криминализации лесной отрасли в Красноярском крае. Звучали громкие цифры. Вот только две из них: из Красноярского края за год вывезли леса на 47 миллиардов рублей, в том числе 33 млрд — более 70% — в Китай…

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

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После этого интервью Давыденко краевые власти обвинили её в отстаивании личных бизнес-интересов. Появилась информация о том, что её дочь — сама в лесопожарном бизнесе и, мол, после того как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края обрушились проверки Счётной палаты.

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А первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко, и вовсе заявил, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей».

Схожесть двух, казалось бы, совершенно разных ситуаций (паводок в Канске и «лесной» скандал в крае) — в странных реакциях представителей власти. Политолог Сергей Комарицын (который, кстати, считает, что озвученная Давыденко информация носит «заказной характер»), заявил, что чиновники не должны были смешивать в кучу всю информацию и скатываться в обвинения, а наоборот, нужно было «разложить всё по полочкам». И главный вопрос всё-таки: что происходит с лесом в Красноярском крае.

«Выступает руководитель Счётной палаты с какими-то результатами проверок в лесной отрасли, вот их и надо обсуждать. Вот это самое главное», — сказал Комарицын в эфире ТВК.

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»Что касается лесного скандала в Красноярском крае. О том, что проблемы в этой отрасли в регионе существуют, известно уже давно. И то, что кто-то из местных чиновников вопреки воле губернатора обнародует какие-то цифры… Возможно, этот человек уже просто не мог молчать. Существуют доводы, что у Давыденко дочь в лесопожарном бизнесе. Возможно, личный интерес здесь есть. Но в любом случае нужно помнить про главенство закона и не смешивать мух с котлетами. Если её дочь занимается этим бизнесом, это, во-первых, не значит, что она занимается им нечестно и незаконно, а, во-вторых, это не значит, что эту отрасль вообще не надо проверять. А сейчас получается, что все нападки на теневой лесной бизнес утыкаются в одну достаточно простую фразу: «А у дочери главы СП тоже есть бизнес». И что теперь? Не регулировать и не проверять всю отрасль?» — задаётся вопросом политаналитик Владимир Лифантьев.

Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР Где справедливость?

Здесь стоит напомнить, что прокуратура Красноярского края, касаемо «лесного» скандала, проверяла доводы обеих сторон. Сегодня, 2 июля, удалось получить комментарий надзорного ведомства.

«Прокуратура Красноярского края в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий на 30 дней продлила срок проверки исполнения антикоррупционного законодательства в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопожарном центре, организованной по информации Счётной палаты Красноярского края. В то же время проверка по обращениям министра лесного хозяйства и председателя правительства Красноярского края о превышении должностными лицами Счётной палаты своих полномочий и личной заинтересованности председателя СП края завершена. Её результаты направлены председателю Законодательного собрания края для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией. В средствах массовой информации итоги указанной проверки в силу требований ФЗ о персональных данных оглашены быть не могут», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Что ж, с нетерпением ждём выводов губернатора и краевых депутатов.