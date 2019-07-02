Канск, Красноярский край, 2 июля 2019, 06:09 — REGNUM
Причиной подтоплений в городе Канске стала выпавшая за выходные дни (29−30 июня) более чем двухмесячная норма осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю сегодня, 2 июля.
Уровень воды в реке Кан поднялся примерно до 4,4 метра при норме в 3,5 метра. В ведомстве заверили, что в настоящее время уровень воды пошёл на спад. В зоне паводка на сегодняшний день — около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков.
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«Никто из жителей подтопленных территорий не пострадал, все были своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В основном эвакуированные жители находятся у родственников, некоторые заселены в гостиницу «Сибирь».
Между тем, как сообщили в правительстве края, с рабочим визитом в Канске 1 июля побывал губернатор Александр Усс. Вместе с ним город посетили начальник краевого ГУ МВД Александр Речицкий, прокурор края Михаил Савчин, первый замначальника ГУ МЧС по региону Вадим Сизых.
Итогам рабочего визита стало решение об организации в Канске работы мобильных общественных приемных для пострадавших от паводка жителей.
По последним данным администрации Канска, уровень воды в реке Кан к 18 часам 1 июля составлял 429 см.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребёнка. В Канске введён режим ЧС.
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