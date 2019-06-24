Неделя в Татарии с 24 по 30 июня 2019 года проходила бурно: поднимались вопросы от выборов в Госсовет до «мусорной» реформы, и ушедшей «эры героиновых наркоманов».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Выборы в Госсовет: единороссы идут самовыдвиженцами

В Татарии в связи с предстоящими выборами в Госсовет появился новый термин — «самомедвеженцы». Так с лёгкой руки казанских СМИ и местных коммунистов прозвали единороссов, которые не смогли занять высокие позиции по итогам праймериз, в связи с чем имеют низкий шанс получить мандат, и по этой причине пошли самовыдвиженцами, и тех единороссов, по округам которых праймериз не проводилось, а также тех, кто вовсе решил не участвовать в праймериз, а пробовать свои силы самостоятельно, сохранив при этом членство в партии. Подобное явление набирает популярность в республике, где 8 сентября 2019 года предстоит выбрать 50 депутатов-одномандатников и 50 — по партийным спискам.

Известно, что уже пять представителей республиканского отделения «Единой России» заявились в качестве самовыдвиженцев. Пять лет назад гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и доцент кафедры уголовного права Казанского федерального университета Николай Рыбушкин шли от партии власти, а глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов и заместитель гендиректора КамАЗа по безопасности Ильдар Шамилов примкнули к фракции уже после избрания. Свой финт депутаты объяснили тем, что в такой форме они смогут представлять «интересы широких слоев населения». Позднее стало известно, что по той же схеме подал документы и член «Единой России» Ильшат Шаймуратов, проигравший праймериз.

«В этом году «Единая Россия» формировала списки по итогам праймериз. В округах Рената Мистахова и Ильдара Шамилов предварительное голосование не проходило. В Айдаровском округе против господина Рыбушкина единороссы выставили министра спорта Татарстана Владимира Леонова. По Зареченскому округу кандидатом «Единой России» должен стать глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов», — пишет газета «Коммерсантъ».

Предварительное голосование «Единой России» в Татарии

Изданию в пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что Рыбушкин, Минигулов, Мистахов и Шамилов в праймериз не участвовали.

Глава отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин в комментариях газете отметил, что, по его мнению, решение части депутатов-единороссов пройти самовыдвиженцами вполне логично: «Есть раздражение от несменяемости власти, рейтинг «Единой России» резко упал после пенсионной реформы».

А первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов был ещё более категоричен: «Это не самовыдвиженцы, а самомедвеженцы! Понимаете, власти просто не хотят класть яйца в корзину. Но как бы кто ни красился, все равно их краску видно».

По мнению главного коммуниста Татарии в ближайшее время список «самомедвеженцев» вырастет.

«Рычаги» для «мусорного» бизнеса

Важный вопрос для региона — «мусорную реформу» — подняли на прошлой неделе во время публичных обсуждений в Торгово-промышленной палате РТ. В ходе мероприятия специалисты Росприроднадзора по РТ поделились впечатлениями по итогам экскурсии на мусорные полигоны республики.

Напомним, в республике с 1 января 2019 года стартовала «мусорная» реформа. Регион поделили на две зоны и передали данную отрасль в ведение двух региональных операторов — компании «Гринта» Восточную зону и УК «ПЖКХ» — Западную.

По словам главы отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности управления Росприроднадзора по РТ Елены Поповой, из 49 полигонов республики необходимые паспорта имеют лишь у 37.

«Мы имеем достаточно серьёзные проблемы с объектами размещения отходов», — издание «Бизнес-онлайн» цитирует Попову, уточнившую, что на некоторых полигонах не соблюдают технологию захоронения, не везде есть пункты весового контроля, в ряде случаев отходы складируют за пределами карт, у заборов свалок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Она также добавила, что «тракторы в разобранном виде, а они должны уплотнять отходы!«

Мусорщики также нашли, что ответить на претензии, намекнув, что нормы красивые, но попробуй их ещё реализуй. Главный инженер полигона ТКО в Елабуге Эрат Бадиков напомнил, что «сортировать и копаться в мусоре на самом полигоне запрещено по санитарным нормам», но при доставке не видно, что мусоровоз привёз и только уже при выгрузке может обнаружиться, к примеру, ртутная лампа, которая может разбиться. Сами «мусорщики» видят лишь одно решение — «мусор на полигоны должен попадать отсортированным», но раздельные контейнеры — процесс не быстрый. На сегодня только Казань на 62% обеспечена мусорными площадками такого типа.

Глава управления Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов несколько раз напомнил участникам мероприятия об ужесточении законодательства в сфере обращения с отходами и увеличении штрафов до 1 млн рублей: «Сами слышали, рычаги очень сильные».

Экономика недели

Одной из важных тем в сфере экономики Татарии стало годовое собрание акционеров АО «ТАИФ», член совета директоров которого, акционер Радик Шаймиев — сын первого главы республики Минтимера Шаймиева входит в список Forbes и является вместе со своим братом Айратом самым богатым жителем региона. Оба брата также в сотне самых богатых бизнесменов России.

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Главной темой собрания была смена генерального директора. Руслан Шигабутдинов сменил своего отца — Альберта Шигабутдинова. Последний был назначен советником генерального директора АО «ТАИФ» по стратегическому развитию. В комментариях газете «Ведомости» Шигабутдинов свое решение объяснил возрастом: «В молодости работоспособность есть, но меньше опыта. Если же работоспособность не подкрепляет уже тот опыт, который у тебя есть, значит, баланс нарушен, ты должен уйти».

Михаил Фролов. president.tatarstan.ru Годовое собрание акционеров ТАИФ

Отметим, по итогам 2018 года сальдированный доход группы «ТАИФ» составил 878,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды уплачено 61,6 млрд рублей, из которых в бюджет Татарии — 17,4 млрд рублей.

Глава компании отметил, что стратегией развития группы до 2030 года предусмотрена реализация более 30 основных проектов, общая сумма инвестиций в которые в текущих макроэкономических параметрах ориентировочно — 1,5 трлн рублей.

Также на прошлой неделе Рустам Минниханов открыл новое производство на территории особой экономической зоны «Алабуга» — завод «Август-Алабуга», инициатором которого выступал крупнейший российский производитель и поставщик химических средств защиты растений компания «Август». Завод стал вторым в регионе от данной группы.

«Производство рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал. Средства защиты растений — это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплексный был успешным. Не секрет, что основная часть средств защиты растений всегда нами закупалась, и сегодня благодаря компании «Август» мы сможем обеспечивать не только российских потребителей», — заявил глава Татарии, открывая завод.

В проект вложили свыше 4,5 млрд рублей, на заводе создано более 300 новых рабочих мест.

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Торжественная церемония открытия завода «Август-Алабуга»

Другой крупный налогоплательщик — ПАО «КамАЗ» также подвёл итоги года на прошедшей неделе. Выручка у общества за 2018 год составила 186 млрд 196 млн рублей — на 19% больше, чем в 2017 году, а чистая прибыль — 1 млрд 588 млн рублей. За прошлый год компанией было произведено и реализовано 38 тыс. 382 автомобиля, в том числе 8 тыс. 858 — нового модельного ряда, что больше на 62% показателей 2017 года. Доля «КАМАЗа» на российском рынке тяжёлых грузовых автомобилей была 41%.

Общий объём инвестиций за год составлял более 15 млрд рублей. В 2019 году компания планирует вывести на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5. Флагманом станет магистральный тягач КАМАЗ-54 901. Планируется также развивать продажи газомоторной техники, наладить серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе, провести тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработать электробус второго поколения.

Не обошлась неделя и без деловых визитов. Делегация региона посетила Германию, где прошёл деловой форум «Татарстан — Тюрингия». Рустам Минниханов заявил, что регион заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом всяческое содействие, отметив, что товарооборот региона с Германией демонстрирует стабильный рост и превышает $1,8 млрд:

«В этих процессах в основном участвуют крупные компании. Наша задача — максимально вовлечь малый и средний бизнес. На примере проектов с участием малого и среднего предпринимательства Татарстан и Тюрингия покажут, что наши рынки открыты. Для этого следует чаще организовывать взаимные визиты делегаций, и на первом этапе внимательно подходить к вопросам, которые возникают у представителей бизнеса».

Эдуард Хайруллин. president.tatarstan.ru Рустам Минниханов в Германии

Культ личности через сувениры? Чай с портретами

Неделя в Татарии началась с лёгкого эха Сабантуя и налёта скандальности. Один из республиканских бизнесменов, чтобы сделать приятное первым лицам или, как он сам говорит, проявить уважение сделал серию чая с портретами Рустама Минниханова и госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, назвав два чайных сбора «Абзый чае» («Дядин чай») и «Бабай чае» («Дедушкин чай)», соответственно. Упаковка чая стоила 116 рублей. Для большей узнаваемости чаеторговец добавил к портретам на упаковках знаменитые фразы каждого из изображенных.

«На «шаймиевском» чае — «#безбулдырабыз», на «миннихановском» — «#тяпляптугель», — отметило издание «Вечерняя Казань», напомнив, что два года назад Минниханов публично раскритиковал дорожников за плохой ремонт трасс: «Тяп-ляп не делайте!«

Издание уточнило, что в планах у владельца чайной лавки — разработать чайные сборы в честь Тукая, Марджани и других известных деятелей татарской культуры.

Жители восприняли чаи с портретами первых лиц неоднозначно, досталась чаеторговцу и порция критики, а задумки сравнили с культом личности и подхалимажем в адрес руководства региона.

«Вечерняя Казань» отметила, что в регионе на сегодня в продаже встречаются также сувениры с изображениями 82-летнего госсоветника РТ, первого главы республики. Например, есть футболки, где имя Шаймиева сложено из двух слов — «Мин» и «Ferrum» — «Я железный».

Аминадав Каневский. Подхалим (фрагмент). 1930-е

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Бизнес остался «без защиты»

Бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов на прошлой неделе покинул свой пост. Он занял вакантный пост главы Альметьевского района, который освободился в июне, когда Айрат Хайруллин уехал в Казань на должность министра информатизации и связи.

«Тимур Нагуманов — бизнес-омбудсмен, стопроцентный человек Рустама Минниханова сегодня назначен и.о.главы райисполкома. За два следующих месяца он успеет выдвинуться и избраться районным депутатом, чтобы стать полноценным главой района. Если анализировать вводные данные, то Минниханов очевидно выбирал компетенцию на пост главы конфликтной нефтяной столицы Татарстана, где переплетены сложные интересы государства и двух кланов «Татнефти» (условно старого и нового поколения топ-менеджеров). Поэтому возникла кандидатура Нагуманова. Во-первых, он равноудалён от местных кланов. Во-вторых, у него опыт переговорщика. На посту омбудсмена Нагуманов поднаторел в умении управлять конфликтами и вести переговоры с предпринимателями», — отметил телеграм-канал «Шалтай-Бабай» в день назначения.

Замену Нагуманову на посту бизнес-омбудсмена пока не нашли.

Михаил Фролов. president.tatar.ru Тимур Нагуманов

Угроза выселения соципотечников: что происходит?

Заёмщики, оформившие социальную ипотеку в Татарии, на прошлой неделе сообщили казанским СМИ, что им грозят выселением. Выяснилось, что оператор программы — Госжилфонд РТ, созданный по распоряжению республиканских властей в 1995 году, разослал уведомления должникам, просрочившим ежемесячные взносы. Всего таковых оказалось около 5,7 тыс. семей. Самых злостных неплательщиков пообещали выселить через суд.

«С начала года соципотечникам, имеющим задолженность более двух месяцев подряд, направлено более 3 тысяч уведомлений (еженедельные СМС, обзвон и претензионные письма) о наличии непогашенной задолженности. В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения», — цитирует организацию издание «Бизнес-онлайн».

Здесь всё просто и логично: не платишь — выселяем. Издание «Бизнес-онлайн» отмечает, что «вместе с тем выгнать на улицу сразу 5,7 тыс. семей, да еще и перед выборами, было бы шагом дестабилизирующим»:

"Вероятно, поэтому невиданная для банков лояльность ГЖФ к должникам сохраняется. В фонде и дальше будут индивидуально подходить к неплательщикам, не справляющимся с финансовой нагрузкой по уважительным причинам. Можно или увеличить рассрочку, или перейти на аренду жилья — правда, потеряв в последнем случае право выкупа квартиры».

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

Есть одно веское «но» во всём этом вопросе. Соципотека также на сегодня один из способов решения жилищного вопрос, предлагаемый властями аварийщикам. Например, в Зеленодольске, жалобы жителей которого легли в основу письма депутата Госдумы, лидера КПРФ Геннадия Зюганова в адрес Рустама Минниханова. В нём говорилось, что жителей довели до отчаяния, а «республиканская программа переселения, принятая для того, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, по факту оставляет многих людей без жилья вовсе».

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Жители Зеленодольска, Чистополя, Болгара, Альметьевска оказались в безвыходной ситуации — выкупная цена за жильё в собственности составляет порядка 11 тыс. рублей и много лет не менялась. Это привело к тому, что выкупной выплаты на приобретение равноценного жилья не хватает. Власть, вместо того, чтобы поднять размер выплаты, предлагает альтернативу — соципотеку, то есть фактически вместо полноценного собственного жилья получить кабалу на десяток лет. Но многим и она не по карману, среди выселяемых — большое количество пенсионеров, малоимущих граждан. Есть риск, что они просто пополнят ряда неплательщиков, которым сейчас грозит выселением оператор программы.

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Аварийная программа: не без претензий

Вышеупомянутая программа также попала в медиаповестку региона отдельным пунктом. Во-первых, на прошлой неделе судебные приставы провели очередную «операцию» по принудительному выселению жильцов, которые не согласны с решением властей с размером выплаты и не хотят выезжать в никуда. Выселение проходило на улицах Украинская и Загородная, а в аварийных домах продолжают на сегодня проживать 62 семьи.

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Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

И второй раз тема стала обсуждаемой после того как Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ по результатам своего майского посещения региона обнародовал многостраничные рекомендации властям республики, которые сводились к тому, что размер выкупной цены не соответствует первоначальным планам.

«Финансирование программы первоначально планировалось осуществлять за счет средств Фонда — 4,334 млн рублей и 5,441 млн рублей — за счет бюджета Республики Татарстан. Однако впоследствии Фонд выполнил свои обязательства полностью, а Республика Татарстан внесла только 200 млн. рублей. Членам рабочей группы не ясна причина более чем 20-кратного снижения размера финансирования расселения аварийного жилья за счет бюджетных средств Республики Татарстан. Одностороннее изменение субъектом Федерации объема долевого финансирования является нарушением п. 2.2. ст. 15.1 Закона № 185-ФЗ», — говорится в рекомендациях.

Напоминает совет и то, что размер планируемой стоимости одного «квадрата» для собственников планировался на уровне 20,7 тыс. рублей, а в результате был снижен до 11,022 тыс. рублей.

Члены совета отмечают, что к ним поступают от жителей многочисленные жалобы, где заявители «указывали на несовершенство установленного федеральным законодательством механизма расселения аварийного жилья, грубо нарушающего права собственников и не учитывающего многолетнее невыполнение государством обязательств по капитальному ремонту жилых домов, что в том числе и приблизило их аварийность».

По мнению членов рабочей группы, механизм расселения аварийного фонда для собственников «является несправедливым и нуждается в изменении». Члены Совета рекомендовали Минстрою РФ и профильному комитету Госдумы регламентировать процедуру, методику и критерии независимой оценки стоимости изымаемого аварийного жилья у собственников, стоимость участка, непроизведенного капремонта и других убытков с привлечением специализированных организаций.

«Размер выкупной стоимости для собственников в 11.022 руб. за кв. м является чрезвычайно низким и во многих случаях не позволяет приобрести в собственность даже комнату. Более того, в других субъектах Российской Федерации размер выкупной стоимости в 2 — 3 раза выше, чем в Татарстане, хотя Татарстан является «регионом-донором», — заявили члены совета.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

В завершении они отметили, что при принятии решения об аварийности по зеленодольским домам «не проводилось инструментального обследования технического состояния и оценки пригодности к проживанию», что является существенным нарушением.

В итоге властям республики рекомендовали изыскать возможности обеспечения конституционных прав на жилье и на частную собственность малообеспеченных граждан-собственников аварийного жилья, прежде всего, из социально приоритетных категорий населения, которые не способны выплачивать ипотечный кредит, внеся изменения в республиканское законодательство.

День борьбы с наркотиками

26 июня в мире отмечался день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Зампредседателя антинаркотической комиссии в Татарии Рустам Нигматуллин, обращаясь к жителям, отметил, что регионе «вопросам профилактики и борьбы с наркоманией уделяется большое внимание» и призвал каждого взять на себя долю ответственности:

«Мы призываем каждого человека взять на себя свою долю ответственности за предотвращение и уменьшение вреда, который причиняют наркотики и внести вклад в наше общее будущее и построение более безопасного мира. Только совместными усилиями, мобилизуя возможности государства и общественных структур, можно приостановить рост наркомании и способствовать созданию общества, свободного от наркотиков».

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин в преддверии дня борьбы рассказал на брифинге о том, что происходит на «наркорынке» региона и росте количества пресеченных силовиками преступлений, связанных с наркотиками.

За 2018 год было выявлено и пресечено 30 каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, 13 из которых транзитные. Из незаконного оборота силовики изъяли почти 80 кг наркотиков, половина из которых — синтетические. Также было расследовано 121 преступление, совершенное в составе групп.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Помощь

Главный детский психиатр-нарколог минздрава региона Степан Криницкий также принявший участие в брифинге отметил, что «сегодня наркомана куда труднее определить на глаз, чем 10 лет назад, и родители зачастую упускают тот момент, когда ребенок только начинает приобщаться к наркотикам».

"Эра героиновых наркоманов прошла. Когда нет абстинентного синдрома и ломки в результате отказа от наркотиков, нет и осознания, что ты болен. А когда нет психоза от интоксикации, есть проблемы с диагностикой, ведь такое наркотическое опьянение легко спутать с эндогенным психическим заболеванием», — цитирует эксперта издание «Реальное время».

Отметим, за 2018 год число стоящих на учёте потребителей наркотиков сократилось на 1,8% — с 17 956 до 17 628 человек. В первом квартале 2019 года их число выросло на 87 человек относительно данных на 1 января — до 17 713.