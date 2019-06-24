«Самомедвеженцы», «рычаги» для мусорщиков, героиновая «эра»: неделя Татарии
Неделя в Татарии с 24 по 30 июня 2019 года проходила бурно: поднимались вопросы от выборов в Госсовет до «мусорной» реформы, и ушедшей «эры героиновых наркоманов».
Выборы в Госсовет: единороссы идут самовыдвиженцами
В Татарии в связи с предстоящими выборами в Госсовет появился новый термин — «самомедвеженцы». Так с лёгкой руки казанских СМИ и местных коммунистов прозвали единороссов, которые не смогли занять высокие позиции по итогам праймериз, в связи с чем имеют низкий шанс получить мандат, и по этой причине пошли самовыдвиженцами, и тех единороссов, по округам которых праймериз не проводилось, а также тех, кто вовсе решил не участвовать в праймериз, а пробовать свои силы самостоятельно, сохранив при этом членство в партии. Подобное явление набирает популярность в республике, где 8 сентября 2019 года предстоит выбрать 50 депутатов-одномандатников и 50 — по партийным спискам.
Известно, что уже пять представителей республиканского отделения «Единой России» заявились в качестве самовыдвиженцев. Пять лет назад гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и доцент кафедры уголовного права Казанского федерального университета Николай Рыбушкин шли от партии власти, а глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов и заместитель гендиректора КамАЗа по безопасности Ильдар Шамилов примкнули к фракции уже после избрания. Свой финт депутаты объяснили тем, что в такой форме они смогут представлять «интересы широких слоев населения». Позднее стало известно, что по той же схеме подал документы и член «Единой России» Ильшат Шаймуратов, проигравший праймериз.
Изданию в пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что Рыбушкин, Минигулов, Мистахов и Шамилов в праймериз не участвовали.
Глава отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин в комментариях газете отметил, что, по его мнению, решение части депутатов-единороссов пройти самовыдвиженцами вполне логично: «Есть раздражение от несменяемости власти, рейтинг «Единой России» резко упал после пенсионной реформы».
А первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов был ещё более категоричен: «Это не самовыдвиженцы, а самомедвеженцы! Понимаете, власти просто не хотят класть яйца в корзину. Но как бы кто ни красился, все равно их краску видно».
По мнению главного коммуниста Татарии в ближайшее время список «самомедвеженцев» вырастет.
«Рычаги» для «мусорного» бизнеса
Важный вопрос для региона — «мусорную реформу» — подняли на прошлой неделе во время публичных обсуждений в Торгово-промышленной палате РТ. В ходе мероприятия специалисты Росприроднадзора по РТ поделились впечатлениями по итогам экскурсии на мусорные полигоны республики.
Напомним, в республике с 1 января 2019 года стартовала «мусорная» реформа. Регион поделили на две зоны и передали данную отрасль в ведение двух региональных операторов — компании «Гринта» Восточную зону и УК «ПЖКХ» — Западную.
По словам главы отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности управления Росприроднадзора по РТ Елены Поповой, из 49 полигонов республики необходимые паспорта имеют лишь у 37.
«Мы имеем достаточно серьёзные проблемы с объектами размещения отходов», — издание «Бизнес-онлайн» цитирует Попову, уточнившую, что на некоторых полигонах не соблюдают технологию захоронения, не везде есть пункты весового контроля, в ряде случаев отходы складируют за пределами карт, у заборов свалок.
Она также добавила, что «тракторы в разобранном виде, а они должны уплотнять отходы!«
Мусорщики также нашли, что ответить на претензии, намекнув, что нормы красивые, но попробуй их ещё реализуй. Главный инженер полигона ТКО в Елабуге Эрат Бадиков напомнил, что «сортировать и копаться в мусоре на самом полигоне запрещено по санитарным нормам», но при доставке не видно, что мусоровоз привёз и только уже при выгрузке может обнаружиться, к примеру, ртутная лампа, которая может разбиться. Сами «мусорщики» видят лишь одно решение — «мусор на полигоны должен попадать отсортированным», но раздельные контейнеры — процесс не быстрый. На сегодня только Казань на 62% обеспечена мусорными площадками такого типа.
Глава управления Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов несколько раз напомнил участникам мероприятия об ужесточении законодательства в сфере обращения с отходами и увеличении штрафов до 1 млн рублей: «Сами слышали, рычаги очень сильные».
Экономика недели
Одной из важных тем в сфере экономики Татарии стало годовое собрание акционеров АО «ТАИФ», член совета директоров которого, акционер Радик Шаймиев — сын первого главы республики Минтимера Шаймиева входит в список Forbes и является вместе со своим братом Айратом самым богатым жителем региона. Оба брата также в сотне самых богатых бизнесменов России.
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Главной темой собрания была смена генерального директора. Руслан Шигабутдинов сменил своего отца — Альберта Шигабутдинова. Последний был назначен советником генерального директора АО «ТАИФ» по стратегическому развитию. В комментариях газете «Ведомости» Шигабутдинов свое решение объяснил возрастом: «В молодости работоспособность есть, но меньше опыта. Если же работоспособность не подкрепляет уже тот опыт, который у тебя есть, значит, баланс нарушен, ты должен уйти».
Отметим, по итогам 2018 года сальдированный доход группы «ТАИФ» составил 878,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды уплачено 61,6 млрд рублей, из которых в бюджет Татарии — 17,4 млрд рублей.
Глава компании отметил, что стратегией развития группы до 2030 года предусмотрена реализация более 30 основных проектов, общая сумма инвестиций в которые в текущих макроэкономических параметрах ориентировочно — 1,5 трлн рублей.
Также на прошлой неделе Рустам Минниханов открыл новое производство на территории особой экономической зоны «Алабуга» — завод «Август-Алабуга», инициатором которого выступал крупнейший российский производитель и поставщик химических средств защиты растений компания «Август». Завод стал вторым в регионе от данной группы.
В проект вложили свыше 4,5 млрд рублей, на заводе создано более 300 новых рабочих мест.
Другой крупный налогоплательщик — ПАО «КамАЗ» также подвёл итоги года на прошедшей неделе. Выручка у общества за 2018 год составила 186 млрд 196 млн рублей — на 19% больше, чем в 2017 году, а чистая прибыль — 1 млрд 588 млн рублей. За прошлый год компанией было произведено и реализовано 38 тыс. 382 автомобиля, в том числе 8 тыс. 858 — нового модельного ряда, что больше на 62% показателей 2017 года. Доля «КАМАЗа» на российском рынке тяжёлых грузовых автомобилей была 41%.
Общий объём инвестиций за год составлял более 15 млрд рублей. В 2019 году компания планирует вывести на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5. Флагманом станет магистральный тягач КАМАЗ-54 901. Планируется также развивать продажи газомоторной техники, наладить серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе, провести тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработать электробус второго поколения.
Не обошлась неделя и без деловых визитов. Делегация региона посетила Германию, где прошёл деловой форум «Татарстан — Тюрингия». Рустам Минниханов заявил, что регион заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом всяческое содействие, отметив, что товарооборот региона с Германией демонстрирует стабильный рост и превышает $1,8 млрд:
Культ личности через сувениры? Чай с портретами
Неделя в Татарии началась с лёгкого эха Сабантуя и налёта скандальности. Один из республиканских бизнесменов, чтобы сделать приятное первым лицам или, как он сам говорит, проявить уважение сделал серию чая с портретами Рустама Минниханова и госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, назвав два чайных сбора «Абзый чае» («Дядин чай») и «Бабай чае» («Дедушкин чай)», соответственно. Упаковка чая стоила 116 рублей. Для большей узнаваемости чаеторговец добавил к портретам на упаковках знаменитые фразы каждого из изображенных.
«На «шаймиевском» чае — «#безбулдырабыз», на «миннихановском» — «#тяпляптугель», — отметило издание «Вечерняя Казань», напомнив, что два года назад Минниханов публично раскритиковал дорожников за плохой ремонт трасс: «Тяп-ляп не делайте!«
Издание уточнило, что в планах у владельца чайной лавки — разработать чайные сборы в честь Тукая, Марджани и других известных деятелей татарской культуры.
Жители восприняли чаи с портретами первых лиц неоднозначно, досталась чаеторговцу и порция критики, а задумки сравнили с культом личности и подхалимажем в адрес руководства региона.
«Вечерняя Казань» отметила, что в регионе на сегодня в продаже встречаются также сувениры с изображениями 82-летнего госсоветника РТ, первого главы республики. Например, есть футболки, где имя Шаймиева сложено из двух слов — «Мин» и «Ferrum» — «Я железный».
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Бизнес остался «без защиты»
Бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов на прошлой неделе покинул свой пост. Он занял вакантный пост главы Альметьевского района, который освободился в июне, когда Айрат Хайруллин уехал в Казань на должность министра информатизации и связи.
Замену Нагуманову на посту бизнес-омбудсмена пока не нашли.
Угроза выселения соципотечников: что происходит?
Заёмщики, оформившие социальную ипотеку в Татарии, на прошлой неделе сообщили казанским СМИ, что им грозят выселением. Выяснилось, что оператор программы — Госжилфонд РТ, созданный по распоряжению республиканских властей в 1995 году, разослал уведомления должникам, просрочившим ежемесячные взносы. Всего таковых оказалось около 5,7 тыс. семей. Самых злостных неплательщиков пообещали выселить через суд.
Здесь всё просто и логично: не платишь — выселяем. Издание «Бизнес-онлайн» отмечает, что «вместе с тем выгнать на улицу сразу 5,7 тыс. семей, да еще и перед выборами, было бы шагом дестабилизирующим»:
Есть одно веское «но» во всём этом вопросе. Соципотека также на сегодня один из способов решения жилищного вопрос, предлагаемый властями аварийщикам. Например, в Зеленодольске, жалобы жителей которого легли в основу письма депутата Госдумы, лидера КПРФ Геннадия Зюганова в адрес Рустама Минниханова. В нём говорилось, что жителей довели до отчаяния, а «республиканская программа переселения, принятая для того, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, по факту оставляет многих людей без жилья вовсе».
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Жители Зеленодольска, Чистополя, Болгара, Альметьевска оказались в безвыходной ситуации — выкупная цена за жильё в собственности составляет порядка 11 тыс. рублей и много лет не менялась. Это привело к тому, что выкупной выплаты на приобретение равноценного жилья не хватает. Власть, вместо того, чтобы поднять размер выплаты, предлагает альтернативу — соципотеку, то есть фактически вместо полноценного собственного жилья получить кабалу на десяток лет. Но многим и она не по карману, среди выселяемых — большое количество пенсионеров, малоимущих граждан. Есть риск, что они просто пополнят ряда неплательщиков, которым сейчас грозит выселением оператор программы.
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Аварийная программа: не без претензий
Вышеупомянутая программа также попала в медиаповестку региона отдельным пунктом. Во-первых, на прошлой неделе судебные приставы провели очередную «операцию» по принудительному выселению жильцов, которые не согласны с решением властей с размером выплаты и не хотят выезжать в никуда. Выселение проходило на улицах Украинская и Загородная, а в аварийных домах продолжают на сегодня проживать 62 семьи.
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И второй раз тема стала обсуждаемой после того как Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ по результатам своего майского посещения региона обнародовал многостраничные рекомендации властям республики, которые сводились к тому, что размер выкупной цены не соответствует первоначальным планам.
Напоминает совет и то, что размер планируемой стоимости одного «квадрата» для собственников планировался на уровне 20,7 тыс. рублей, а в результате был снижен до 11,022 тыс. рублей.
Члены совета отмечают, что к ним поступают от жителей многочисленные жалобы, где заявители «указывали на несовершенство установленного федеральным законодательством механизма расселения аварийного жилья, грубо нарушающего права собственников и не учитывающего многолетнее невыполнение государством обязательств по капитальному ремонту жилых домов, что в том числе и приблизило их аварийность».
По мнению членов рабочей группы, механизм расселения аварийного фонда для собственников «является несправедливым и нуждается в изменении». Члены Совета рекомендовали Минстрою РФ и профильному комитету Госдумы регламентировать процедуру, методику и критерии независимой оценки стоимости изымаемого аварийного жилья у собственников, стоимость участка, непроизведенного капремонта и других убытков с привлечением специализированных организаций.
В завершении они отметили, что при принятии решения об аварийности по зеленодольским домам «не проводилось инструментального обследования технического состояния и оценки пригодности к проживанию», что является существенным нарушением.
В итоге властям республики рекомендовали изыскать возможности обеспечения конституционных прав на жилье и на частную собственность малообеспеченных граждан-собственников аварийного жилья, прежде всего, из социально приоритетных категорий населения, которые не способны выплачивать ипотечный кредит, внеся изменения в республиканское законодательство.
День борьбы с наркотиками
26 июня в мире отмечался день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Зампредседателя антинаркотической комиссии в Татарии Рустам Нигматуллин, обращаясь к жителям, отметил, что регионе «вопросам профилактики и борьбы с наркоманией уделяется большое внимание» и призвал каждого взять на себя долю ответственности:
Глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин в преддверии дня борьбы рассказал на брифинге о том, что происходит на «наркорынке» региона и росте количества пресеченных силовиками преступлений, связанных с наркотиками.
За 2018 год было выявлено и пресечено 30 каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, 13 из которых транзитные. Из незаконного оборота силовики изъяли почти 80 кг наркотиков, половина из которых — синтетические. Также было расследовано 121 преступление, совершенное в составе групп.
Главный детский психиатр-нарколог минздрава региона Степан Криницкий также принявший участие в брифинге отметил, что «сегодня наркомана куда труднее определить на глаз, чем 10 лет назад, и родители зачастую упускают тот момент, когда ребенок только начинает приобщаться к наркотикам».
Отметим, за 2018 год число стоящих на учёте потребителей наркотиков сократилось на 1,8% — с 17 956 до 17 628 человек. В первом квартале 2019 года их число выросло на 87 человек относительно данных на 1 января — до 17 713.