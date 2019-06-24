В Татарии начали принудительно выселять жильцов аварийных домов

Казань, , 14:34 — REGNUM В Зеленодольске начали процедуру принудительного выселения семей, которые ранее отказывались покинуть аварийное жильё. По информации республиканского управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов), выселение собственников трёх квартир происходит в соответствии с решением городского суда Зеленодольска.

«Гражданам были вручены требования об исполнении судебного решения. В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно», — рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Лилия Халимова.По её словам, жильцы самостоятельно покинули помещения, был составлен соответствующий акт. В ближайшее время выселение ожидает жильцов ещё 60 квартир, сообщает «Бизнес-online».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Татария — один из первых регионов России, где было начато расселение аварийного фонда. В последние пару лет регион сотрясают скандалы, связанные с конфликтом местных властей и расселяемых жителей. Выкупная цена за квартиры, находящиеся в собственности граждан, не менялась с 2011 года и до сих пор составляет 11 022 рубля, но рыночная цена жилья уже давно выросла. Жители выступают против такого расселения, пытаясь обжаловать решения судов, оспорить низкую стоимость, но многие проиграли иски. Предлагаемой выкупной цены хватает на «клетушки».

В качестве альтернативы власти предлагают социальную ипотеку. Причём многие за изымаемое жильё уже расплатились одним ипотечным кредитом.

Проблема Зеленодольска — не единичный случай. Аналогичным образом дела обстоят в Чистополе, Альметьевске и Болгаре.

На прошлой неделе об этой проблеме главе Татарии Рустаму Минниханову написал депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов после получения жалоб от 13 жителей республики. По данным партии, в региональное отделение за 2018−2019 годы по проблеме, связанной с программой переселения из аварийного фонда, обратились почти 130 жителей.

В письме Зюганов отмечает, что «республиканская программа переселения, принятая для того, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, по факту оставляет многих людей без жилья вовсе».

Он также рассказал, что изначально планировалось выплачивать по 20 тыс. рублей за «квадрат», и программа была рассчитана на 13,6 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а остальное средства должен был выделить бюджет республики. Но в бюджете денег на программу не хватило, власти Татарии обратились с просьбой о получении доплаты из федерального бюджета, но получили отказ.