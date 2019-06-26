Казань, , 06:13 — REGNUM

Продукция, которую продавали в день празднования Сабантуя в Казани, вызвала негативную реакцию у жителей Татарии и недоумение. Изображение на упаковках «Абзый чае» («Дядин чай») главы региона Рустама Минниханова, а на «Бабай чае» («Дедушкин чай)» — госсоветника РТ Минтимера Шаймиева сравнили с «культом личности», сам же автор объяснил свой шаг «знаком уважения к первым лицам республики», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чай стоимостью 116 рублей за упаковку с портретами первых лиц Татарии продавали на площадке празднования Сабантуя в посёлке Мирный. Газета «Вечерняя Казань» позднее сообщила, что автором чаев является артист татарской эстрады и организатор праздников Нияз Сабиров. Он уточнил, что разрешения от первых лиц он не получал, а продукция является сувенирной и «знаком уважения к первым лицам республики».

В комментариях изданию официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова обратила внимание, что «использование изображения любого человека возможно при получении на то соответствующего разрешения с его стороны».

Реакция жителей региона была в том числе и негативной:

«Ни за что не куплю чай с такими портретами. Это же культ личности, подхалимаж», «Это стыд и позор», «Маркетинг. Безжалостный и беспощадный», «Расшаркались…», «Скоро Казань переименуют», «Подхалимаж?»

Напомним, празднование Сабантуя на главной площадке — в казанском посёлке Мирный не обошлось без скандалов. Не всех желающих допустили на неё, чем вызывали недовольство горожан. В тот день площадку помимо главы региона посетил находившийся с визитом в Казани президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. На совещании 24 июня, прошедшем спустя сутки после праздника и скандала, глава исполкома Казани Денис Калинкин объяснил временное ограничение доступа на площадку риском возникновения давки, так как амфитеатр был переполнен, и извинился за то, что горожанам пришлось ждать. Праздник в столице Татарии посетили почти 200 тыс. человек.

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Использование портретов высокопоставленных чиновников — не новое явление. До Татарии были известны случаи выпуска серии шоколада «Президент» с портретом Владимира Путина и шоколада с изображение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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