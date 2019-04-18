Сыновья Шаймиева вошли в сотню богатейших бизнесменов России

Казань, , 18:55 — REGNUM Сыновья Госсоветника Татарии, бывшего президента республики Минтимера Шаймиева, вошли в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Так, Айрат Шаймиев занял 79-ю строчку рейтинга, Радик Шаймиев — на 80-й позиции.

В течение года каждый из братьев поднялся на восемь строчек, состояние увеличилось на $0,1 млрд и оценивается в $1,3 млрд.

Отмечается, что Айрат Шаймиев руководит компанией «Татавтодор», которая на 100% принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Татарии. Актив — группа «ТАИФ», которая владеет пакетами «ТАИФ-НК» (нефтеперерабатывающее предприятие), «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», а также ТГК-16 (электроэнергетика). Вместе с братом владеет небольшой нефтяной компанией в Татарии — МНКТ. Также является трехкратным чемпионом Европы по автокроссу — в 2002, 2004 и 2005 годах.

Радик Шаймиев входит в совет директоров ОАО «ТАИФ». В 2003 году экипаж Радика Шаймиева победил в чемпионате Европы по автокроссу. В 2017 году стал президентом ФК «Рубин».

По оценкам издания, состояние 200 богатейших бизнесменов России достигает $496 млрд.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рейтинг самых состоятельных российских бизнесменов — 2019 возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $24 млрд.

На втором месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд. Третью строчку занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов с $20,7 млрд.

В 2018 году в рейтинге Forbes лидировал Владимир Лисин с $19,1 млрд. Второе и третье место занимали председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд) и Леонид Михельсон ($18 млрд).

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