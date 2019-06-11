Информационное пространство Новосибирска сегодня, 11 июня, буквально разрывается под напором мнений, комментариев и различных текстов вокруг двух событий: задержания Ивана Голунова и празднования региональным отделением КПРФ дня рождения Иосифа Сталина в центре города с большим размахом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

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Если посмотреть ленту новосибирцев в социальных сетях, то может показаться, что умы большинства из них только и заняты, что Голуновым и Сталиным.

#СвободуГолунову

В социальной сети Facebook уже создана общедоступная группа «Новосибирск: Свободу Ивану Голунову». Новосибирский блогер Тимур Ханов опрашивает журналистов местных СМИ о том, что они думают по поводу задержания Ивана Голунова. Видеоролики он размещает в этой же группе. Желающих высказаться публично предостаточно. И роликов с каждым часом становится всё больше. Многие горожане записывают и выкладывают видеообращение в поддержку журналиста самостоятельно.

Также новосибирцы готовятся выйти на митинг в поддержку журналиста. Акция протеста запланирована на 21 июня. Провести её планируют в центральной части Новосибирска — в сквере у фонтана на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Митинг по подсчётам организаторов может собрать не менее 500 человек.

«Сегодня журналистам подбрасывают наркотики, а завтра у вас во дворе начнут строить высотку, и некому будет об этом рассказать. Журналистские расследования спасают жизни», — написала на своей странице в Facebook координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

И таких постов от новосибирцев сегодня очень много.

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Местные СМИ и журналисты также активно следят за разворачивающимися событиями вокруг дела Голунова и реагируют практически на каждое сообщение.

Евгений Фельдман Иван Голунов

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который в этом году посвящён 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина и приближающемуся 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, был проведён в Первомайском сквере ещё 8 июня. Но реакция на событие до сих пор будоражит новосибирскую общественность так, что, видимо, аукнется даже 8 сентября — во время выборов мэра Новосибирска.

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"По поводу прошедшего на выходных празднования дня рождения «вождя и учителя» Иосифа Виссарионовича. Хотел поинтересоваться, использует ли вождь новосибирских коммунистов «передовые управленческие методы» Сталина или нет? И если да, то с каким результатом. А то про ямы на дорогах и неспособность защитить проект метрополитена мы слышали, а про локотский рывок что-то пока нет», — отметил на своей странице в социальной сети Facebook председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«День рождения Сталина в Новосибирске. Городской праздник. Сталина на этом празднике играет актер «Глобуса», с которым я когда-то работал. Встречу — руки не подам. Чего творится-то? Сначала памятник около штаба коммунистов, потом праздник в центре города. Что дальше? Улица имени? А где все эти православные бойцы, которые закрывали концерты Мэрилина Мэнсона и «Тангейзер»? — написал в свою очередь режиссёр Дмитрий Егоров. — Новосибирск, вы почему это терпите?»

И это не считая тех, кто решил повернуть это «событие» против мэра Новосибирска и одновременно первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя, который планирует участвовать в выборах мэра в сентябре.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Новосибирск. Открытие памятника Сталину

Вот как, например, высказалась потенциальный его соперник на выборах, депутат Горсовета Наталья Пинус. Она заявила, что в данном случае ей стыдно за Новосибирск.

«8 июня новосибирские коммунисты организовали мероприятие «День правды», посвящённое 140-летию со дня рождения Сталина. Место проведения — самый центр Новосибирска. В Первомайском сквере, — написала Пинус. — Мне кажется, с какой стороны ни смотри, это уже перебор. (…) Мне даже не верится, что такое происходит в нашем городе… Для тех, кто ещё не в курсе, 9 мая в Новосибирске открыли памятник Сталину. Как относиться к происходящему? Кафка: абсурдная тревожная смесь мистики с реальностью».

Тем временем новосибирское отделение Российской коммунистической рабочей партии — революционной (Российской) партии коммунистов (РКРП-РПК) назвало этот праздник в Первомайском сквере Новосибирска «дешёвый пиар на имени товарища Сталина».

«Масштабы политического пиара на имени товарища Сталина, который использует новосибирский обком КПРФ в преддверии выборов мэра Новосибирска 8 сентября, изумляют, — говорится в группе РКРП-РПК в социальной сети «ВКонтакте». — Плохо то, что многие горожане именно по таким буржуазным чиновникам типа Локтя и составляют себе представление о нынешних сторонниках коммунистического пути развития России. И понятно, что ничего, кроме чувства недоумения и брезгливости, такие «борцы за дело товарища Сталина» вызвать не могут».

Антон 48048 Анатолий Локоть

Какая связь?

На вопрос, почему же о новосибирском «Дне правды» так много писали журналисты, «и это несмотря на Питерский экономический форум и скандал с журналистом Иваном Голуновым», попытался ответить депутат Законодательного собрания Новосибирской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

«Сталин. Генералиссимусу был посвящен этот праздник. И, видимо, именно этот факт вызвал такую резкую неприязнь и обличающие комментарии со стороны либеральной тусовки и «прогрессивных» журналистов. Как у нас это часто бывает, никто из многочисленных комментаторов не попытался вникнуть в суть происходящего. Даже одного портрета Иосифа Сталина на празднике было бы достаточно, чтобы вызвать столь бурную реакцию. А тут был не один портрет — цитаты, визуализация достижений, песни, выступления. Было от чего испытать чувство стойкой неприязни, которое возникает обычно у последователей либеральных идей при виде коммунистической символики. Критике подверглось и выступление первого секретаря обкома КПРФ, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, — приводится мнение Жирнова на официальном сайте новосибиркого обкома КПРФ. — И совсем неуместную параллель проводят между «Днём Правды» и историей с журналистом Иваном Голуновым. Это как раз не о репрессиях, а о неадекватности существующей власти, её оторванности от реальности.(…) Подброшенные наркотики известному журналисту — это так же за гранью разума, полная дискредитация государственной власти и правоохранительной системы. И на что тогда простому человеку надеяться в этом мире? Вот поэтому люди все чаще и говорят: «Совсем страх потеряли! Сталина на вас нет!».

Новосибирский политолог Сергей Бирюков также полагает, что связь между двумя этими событиями — арестом журналиста Ивана Голунова в Москве и празднованием дня рождения Сталина в центре Новосибирска — «всё же скорее опосредованная».

«Очевидно, что «лубочное» чествование Сталина в столице Сибири при всей своей вычурности едва ли могло так сильно напугать людей — поскольку и власть, и общество прекрасно понимают, что пережитые страной в течение последних десятилетий масштабные изменения едва ли допускают возврат к практике массовых репрессий по образцу 1930-х годов. Дело Голунова стало резонансным в силу работы последнего на оппозиционные масс-медиа и характер журналистских расследований, которые он вёл. При этом связывать данное весьма неоднозначное и требующее прояснения событие с феноменом «социальных страхов» относительно возможных «массовых репрессий» я бы все же не стал», — отметил Бирюков.

Но обратить внимание на интерес новосибирской общественности к ним всё же стоит. Хотя бы бы потому, что Новосибирская область — регион далеко не рядовой, Новосибирск не раз называли островком свободолюбия и именно в связи с различными акциями протеста.

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