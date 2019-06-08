В Дне Правды в Новосибирске усмотрели «тревожный синдром для общества»

Новосибирск, , 08:44 — REGNUM В последние полгода сталинопочитание в Новосибирске зашкаливает, считает краевед Константин Голодяев. Таким образом он прокомментировал ИА REGNUM намерение регионального отделения КПРФ с размахом отпраздновать день рождения Иосифа Сталина в самом центре города.

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«То памятник, то вот городской праздник. И думаю, это только в Новосибирске. И это тревожный синдром для общества, да и для страны, для её правительства. Ведь сегодня мы почитаем совершенно другого Сталина, не реального человека 30-х, 40-х или 50-х годов, а вымышленного, точнее домышленного. Но я не хочу касаться оценок личности и действий Сталина ни 80 лет назад, ни сегодня. Я более склонен обсуждать исторические документы. И тут, как раз к празднику, всплывает загадка даты рождения Иосифа Джугашвили. Наша КПРФ готовится отметить юбилей вождя, но ведь он прошёл полгода назад. В метрической книги Горийского Успенского собора за 1878(!) год написано, что родился он 6 декабря. 1978 года, естественно. Этому документу совершенно нет смысла врать. Ими питаются все наши генеалогии. Та же дата во многих других документах. А вот в партийных бумагах указывается, что Джугашвили родился 21 декабря 1879 года. Откуда же взялась новая дата, можно только предполагать, но, тем не менее, 140-лений юбилей у вождя уже прошёл», — отметил Константин Голодяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который пройдёт в Новосибирске сегодня, 8 июня, в этом году посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина и приближающемуся 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Мнения новосибирцев о таком масштабном праздновании в центре Новосибирска разделились. Кто-то связал его с предстоящими выборами мэра Новосибирска, кто-то попытался пошутить на эту тему, а некоторые, как Константин Голодяев, задался вопросом, о каком юбилее речь, если день рождения у Иосифа Сталина в декабре.