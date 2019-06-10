Новосибирцы готовятся выйти на митинг в поддержку Ивана Голунова

Новосибирск, , 15:58 — REGNUM В Новосибирске 21 июня хотят провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как сообщает издание «Тайга.инфо», организаторы планировали выйти на акцию протеста в Первомайский сквер, но в мэрии заявили, что площадка уже занята.

«В итоге акция заявлена также в центральной части города — в сквере у фонтана на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской, говорится в уведомлении, которое подала фотограф Александра Попова», — пишет издание.

Митинг заявлен на 500 человек. Акция пока не согласована властями.

В уведомлении говорится, что «уголовное дело против Голунова связано с его профессиональной деятельностью и расследованиями коррупции в органах власти, его вина не доказана». Уголовное дело на Ивана Голунова организаторы акции протеста расценивают как давление на СМИ и свободу слова, недопустимое в правовом государстве.

Отметим, что на выходных в Новосибирске уже прошла серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. В акции протеста участвовали десятки человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Москве был задержан обвиняемый в попытке сбыта наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов. 8 июня Никулинский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ужерассказала о деле Ивана Голунова президенту России Владимиру Путину.

Читайте ранее в этом сюжете: Москалькова сообщила Путину о деле Голунова