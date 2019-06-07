«Сталин и культура»: коммунисты и мэр Новосибирска удивили Днём Правды

Новосибирск, , 12:29 — REGNUM Новосибирское региональное отделение КПРФ решило с размахом отпраздновать день рождения Иосифа Сталина. Причем отпраздновать в самом центре города. Это вызвало критику со стороны тех новосибирцев, кто не разделяет взглядов партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который намечен на 8 июня и который в этом году посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина и приближающемуся 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, пройдёт в Первомайском сквере.

«На территории сквера новосибирские коммунисты развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка «Сталин и современность», детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Гостей праздника ждет обширная музыкальная программа: ансамбли «Чалдоны», «Бридж-квартет», «Воляре» и «Септима», вокальные и танцевальные коллективы ДК «Родина», барды, рок-группы «Центральный комитет» и «Путти». Также в рамках «Дня Правды» пройдут «Битва ди-джеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды».А также будут организованы спортивные и интерактивные площадки. Например, «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело, и цены снижали». Завершится фестиваль флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть», — говорится на сайте новосибирского обкома КПРФ.

В комментариях некоторые связывают это мероприятие с предстоящими выборами мэра Новосибирска, кто-то пытается шутить на эту тему. Есть и те, кто задаётся вопросом, о каком юбилее речь, если день рождения у Иосифа Сталина в декабре.

Как сказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов, региональные власти ничего незаконного в проведении мероприятия не видят.

«Одна из политических партий, конкретно — КПРФ, анонсировала мероприятие. Разрешение — это полномочия местного самоуправления города Новосибирска. Часть этого мероприятия они хотят посвятить фигуре Сталина. Позиция областной власти — мероприятие должно проходить в рамках закона, должно не вызывать никаких общественных противоречий. Если мы будем видеть, что мероприятие какую-то влечёт протестность в обществе, вносит раскол в общество и так далее, то мы будем присматриваться. А пока я чего-то незаконного в проведении мероприятия не вижу. С учётом всего, безусловно, областная власть оценит риски. То есть если мы будем видеть риски, тогда мы вступим в диалог с местным управлением», — сказал Нешумов.

У новосибирского политолога Сергея Бирюкова на этот счёт своё мнение.

«Нет сомнений в том, что Иосиф Сталин является знаковой фигурой для идеологической платформы современной КПРФ. Вместе с тем, как бы ни относиться к данной исторической фигуре, попытка популяризировать его образ с помощью технологий массовой культуры выглядит несколько странно — поскольку неизбежно будет означать «принижение» образа вождя. Известная неоднозначность ситуации уже отмечена новосибирцами, которые известны самостоятельностью мышления и критическим складом ума. Возможно, для руководства города в преддверии ближайших выборов выгоднее было бы позиционировать себя в качестве представителя всех жителей столицы Сибири, не акцентируя столь явно своих идеологических пристрастий», — отметил в разговоре с корреспондент ИА REGNUM Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая на территории Новосибирского областного комитета КПРФ был установлен памятник Сталину. Открытие прошло 9 мая, в День Победы.

Установка памятника Иосифу Сталину вызвала активное обсуждение в обществе. В Кремле, комментируя его, отметили, что установка памятников является прерогативой региональных властей.

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