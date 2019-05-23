Депутаты Сызранской гордумы отказывают в доверии главе города

Сызрань, Самарская область, , 10:53 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ Сызранской городской думы намерены на очередном пленарном заседании поставить вопрос о недоверии главе города Николаю Лядину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Виктор Адамов (КПРФ).

По словам Адамова, соответствующее решение принято фракцией КПРФ городской думы Сызрани. Решение окончательно созрело после того, как 29 апреля был получен 255-страничный отчет главы города, в котором нет ни слова о насущных городских проблемах.

Вопрос о недоверии главе города депутаты намерены внести в повестку очередного пленарного заседания думы 29 мая.

Вместе с тем коммунисты понимают, что единороссы, составляющие в гордуме большинство, вероятнее всего, заблокируют вопрос о недоверии Николаю Лядину, входящему в региональный политический совет «Единой России». Из 30 депутатских мест в городской думе Сызрани депутаты от КПРФ занимают восемь мест, 18 мандатов — у «Единой России».

«Предугадать можно, что это предложение не пройдет… но во всяком случае раньше ничего подобного не было, все проходило формально (отчет главы города — прим. ИА REGNUM), а претензии есть, и претензии серьезные», — отметил Виктор Адамов.

Отметим, в соответствии с уставом города, городской глава может быть отстранен от должности в случае, если дважды по итогам работы за за год его работа признается неудовлетворительной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сызрани Николай Лядин попал на страницы федеральных СМИ в конце апреля в связи «VIP-пасхой» в Сызрани, когда в соцсети попали фотографии главы и чиновников, встречающих Христово Воскресенье в кафедральном храме города за ширмой, отдельно от остальных прихожан.

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