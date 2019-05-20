Членство главы администрации Элисты в «Единой России» приостановлено

Элиста, , 15:55 — REGNUM Членство главы администрации города Элисты — столицы Республики Калмыкия Окона Нохашкиева в «Единой России» приостановлены. Также приостановлены полномочия Нохашкиева на должности секретаря Элистинского отделения партии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского отделения «Единой России».

«Согласно п.4.4.4 Устава партии решением президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» приостановлено членство в партии, а также полномочия секретаря Элистинского местного отделения партии Окона Нохашкиева на основании информации, полученной из следственных органов. Полномочия секретаря Элистинского местного отделения партии на время приостановления членства делегированы заместителю секретаря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно о том, что Окон Нохашкиев объявлен в розыск. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело. По неофициальным данным, расследование связано со скандалом вокруг Элистинского дома-интерната —деньги со счетов детей снимали якобы по распоряжению сити-менеджера.

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