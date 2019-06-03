С 13 мая дальневосточники, а вместе с ними журналисты и эксперты Дальневосточной редакции ИА REGNUM обсуждали петицию, размещенную на государственном портале «Российская общественная инициатива» (РОИ) — об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Автор достаточно логично обосновал причины такой инициативы: за почти семь лет своего существования Минвостокразвития не только не обеспечило того, ради чего было создано, развития, но и, по мнению, автора, принесло много больше вреда, нежели пользы. Дальний Восток демонстрирует провалы по всем направлениям: люди из макрорегиона уезжают, смертность растёт бешеными темпами, рождаемость падает. Эксперты, высказавшие свое мнение ИА REGNUM, разделились на три группы. Одни полагают, что Минвостокразвития необходимо упразднить, заодно со всеми не в меру расплодившимися его подразделениями, расквартированными в Москве, чтобы сэкономить впустую расходуемые на их содержание деньги. Другие предлагают не торопиться и не делать резких движений, признавая при этом, что ведомству необходима полная реорганизация и вообще — совершенно иной подход к развитию Дальнего Востока, когда во главу угла было бы поставлено благополучие дальневосточников, а не гигантских корпораций, выкачивающих из ДФО богатства недр и ничего зачастую не дающих его жителям. Третьи считают, что министерство необходимо всё-таки сохранить, поскольку его ликвидация лишит Дальний Восток больших денег. Однако все, без исключения, эксперты согласны с тем, что дальневосточники имеют полное право на гнев и обиду в отношении «своего» московского министерства — просто потому, что жизнь на Дальнем Востоке уже и жизнью-то назвать трудно. Что же выгоднее Дальнему Востоку и дальневосточникам и куда вообще огромному, прекрасному, богатому, но очень бедно живущему региону двигаться дальше, чтобы окончательно не превратиться в пустыню?

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Бедный — богатый Дальний Восток

Дальневосточники беднеют. Этого не в силах уже скрыть никакие игры со статистикой.

Самое удручающее положение — у жителей ЕАО, там 24,6% жителей находятся за чертой бедности. Для того чтобы область окончательно не ушла «в штопор», аудиторы Минфина РФ рекомендовали как можно быстрее объединять многочисленные населённые пункты и сокращать чудовищно раздутый чиновничий аппарат. Это, к слову, очень яркий показатель неуспешности территории, он характерен для многих регионов ДФО — на фоне растущей безработицы, низких зарплат всё больше граждан хотят быть чиновниками, у которых и зарплаты, и льготы гарантированы. Заметьте: в развивающемся (как нам не устает сообщать Минвостокразвития) ДФО люди хотят работать не инженерами, не лётчиками, не учителями и врачами — чиновниками. На фоне сжимающегося рынка труда распухающий на глазах чиновничий аппарат проедает бюджет, ничего не давая взамен территориям.

Планы бедноты

Почти так же плохо живут в Забайкалье. Там количество бедняков, официально находящихся за чертой, после которой бессмысленно говорить не только о нормальной жизни, но и о жизни вообще, достигло 21% от общего числа жителей. 19% нищих в Якутии — одном из богатейших регионов страны, где добывают алмазы, уголь, нефть. 17,9% бедных живут в Бурятии, 16,5% — на Камчатке.

На Камчатке тоже большинство жителей трудоспособного возраста хотят быть или чиновниками, или силовиками. Таких там — каждый 66-й трудоспособный житель. А вот учителей, врачей, моряков, строителей не хватает. Интересен самый, казалось бы, успешный регион ДФО — Сахалин. Это единственный регион ДФО без госдолга. Деньги в казне есть. Средняя зарплата составляет 84,5 тыс. рублей. Но — на то она и «средняя», как пресловутая «температура по больнице».

У сахалинского «процветания» есть весьма неприглядная изнанка — гигантская социальная пропасть, которая только растёт и никак не желает сокращаться: 46% всех денежных средств сосредоточены в руках у 20% населения. Да, власти сегодня объявили на островах масштабную кампанию по борьбе с бедностью. Но вот как они это делают — заслуживает отдельного обсуждения.

«Возьмём официальные цифры. 10% населения нашего региона, богатого нефтью, газом, рыбой и ещё много чем, живёт за чертой бедности. Это люди, которые имеют доход в месяц от 7 до 14 тыс. рублей. Таких у нас — 49 тыс. человек! Это страшно, на самом деле. Это 49 тысяч ежедневных трагедий, 49 тысяч ежедневных непростых решений — что купить: новые носки, буханку хлеба или яблоко ребёнку. Да, региональное правительство объявило о борьбе с бедностью. Но то, как оно это намерено делать, выглядит, извините, казусом! Власти Сахалина намерены приобретать для бедных приставки для приёма цифрового телевидения. И на стоимость приобретенного оборудования поднимать в статистике среднедушевой доход! Пропаганда — вместо хлеба? Цинизм наших чиновников порой просто поражает! Они, похоже, на самом деле уверены, что пропаганда их деятельности и борьба с бедностью — это одно и то же. И они уж точно не признают, что именно их деятельность и привела к такому количеству бедняков на Сахалине. Вы представляете себе сахалинские цены? Это плюс примерно 30−40% к материковым — на всё. Как выжить человеку на 7—14 тыс. рублей в месяц? Приставка для телевизора уж точно тут не поможет. Но в статистике у чиновников всё будет красиво», — считает сахалинский журналист, официальный представитель КПРФ на островах Алексей Лукашевич.

По поводу предлагаемого упразднения Минвостокразвития Алексей Лукашевич тоже высказался:

«Своё министерство Дальнему Востоку необходимо. Но это точно — не то, что из себя представляет Минвостокразвития сегодня. Всё, что эти многочисленные чиновники продемонстрировали, — это полное незнание дальневосточной проблематики, провал всех программ. Тут уместно будет адресовать упрек и полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу — ведь это он курирует развитие ДФО. И если один провал следует за другим, разве это не повод задуматься о переформатировании деятельности дальневосточного блока правительства?» — считает эксперт.

Government.ru Юрий Трутнев

На Сахалине для малоимущих существует 200 мер социальной поддержки. Но проблемы нищеты это, как видим, не решает.

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«Здоровой реакцией нормальных людей» назвал инициативу об упразднении Минвостокразвития доктор политических наук Илдус Ярулин. Эксперт крайне резко высказался о роли министерства в жизни Дальнего Востока.

«Стараниями этого министерства от Дальнего Востока скоро ничего не останется. В 2012 году создано это министерство. Создано оно, подчеркну, в связи с критикой развития ДФО со стороны президента, который указал на колоссальный отток населения и прочие негативные факторы. Но с тех пор года не проходит, чтобы счётная палата РФ не указала в своём отчёте, что ФЦП по развитию ДФО — самая провальная из всех госпрограмм в России. Мы, имею в виду Дальний Восток, по всем показателям хуже всех в стране — хуже всех по уровню бедности, по уровню смертности трудоспособного населения, по количеству абортов, по количеству сирот в детских домах, список можно продолжать», — сказал Илдус Ярулин.

Как видим, с 2012 года, за почти семь лет деятельности Минвостокразвития, население Дальневосточного федерального округа скатилось и продолжает скатываться в нищету.

Нищета, как известно, порождает протест. Этот протест наглядно продемонстрировали в сентябре 2018 года в ходе выборов губернаторов и Хабаровский край, отказавший в доверии выдвиженцу от власти, и вставшее на дыбы Приморье. Протест сегодня демонстрирует Камчатка, где выборы губернатора пройдут в 2020 году. То, что они будут крайне сложными, признают уже сегодня все, без исключения, эксперты. Протест, так или иначе, присутствует сегодня во всех регионах ДФО.

Развитие — точечное

Неизвестно, кто посоветовал Минвостокразвития избрать такую стратегию развития ДФО, но факт остаётся фактом: московские структуры, ответственные за Дальний Восток, не рассматривают развитие всего ДФО в целом. Они прямо декларируют «точечное развитие» — новые школы, больницы, дороги и прочее, что отвечает понятию «нормальная жизнь людей в 21-м веке», по версии московских чиновников, должны получать только некие «центры экономического роста». А остальные — не должны? И кто виноват в том, что в каких-то регионах усиленно развиваемого ДФО этих «центров роста» не появилось?

Достаточно взглянуть на официальный сайт министерства или дальневосточного полпредства.

«Приморье получит 11,2 млрд рублей на проекты развития центров экономического роста». «Правительство РФ дополнительно выделит 22 млрд рублей на развитие Дальнего Востока», — в заметке на сайте полпредства уточняется, что деньги пойдут на проекты в Забайкалье, Бурятии и опять же в Приморье.

Инвестиции

А остальные — получат? Или нет? Ведь ремонты школ, больниц, дорог нужны как воздух всем регионам ДФО. Одному только Хабаровскому краю на ремонт школ необходимо 7,5 млрд рублей. Ещё больше нужно на эти цели Якутии, ещё больше — Колыме.

Да и можно ли назвать развитием ремонты? Развитие — это создание новых современных производств, новых рабочих мест, строительство жилья, достойная 21-го века транспортная доступность. Это они, по логике, дадут налоги в бюджеты, на которые потом построят и школы, и больницы, и прочее. Но ничего этого нет и в помине. Бюджеты регионов ДФО дефицитны, утопают в долгах, инфраструктурные проблемы только нарастают.

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Регионы ДФО тонут в долгах

Кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя инициативу об упразднении Минвостокразвития, высказал мнение, что данное министерство просто дублирует работу других федеральных министерств и ведомств, при этом так и не сумев стать действительно действенным органом и генератором идей по развитию Дальнего Востока.

«Минвостокразвития действительно провалило свои нашумевшие проекты, такие, как раздача «Дальневосточного гектара» и ТОСЭР. Привлечь население в ДФО путём выдачи гектара не удалось, миграционный отток продолжается. ТОСЭР создаются преимущественно для использования природных ресурсов, а льготное налогообложение приводит к снижению поступлений в региональные бюджеты и разоряет их», — считает эксперт.

Практически все бюджеты субъектов ДФО — должники, лидируют Хабаровский край, где госдолг равен 52,7 млрд, Якутия, с 51,1 млрд рублей. Меньше долги в других субъектах, но они есть у всех, кроме Сахалина, который пока спасают соглашения по нефтегазовым проектам «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2».

Например, на Чукотке на каждого жителя приходится 216 тыс. рублей бюджетного долга. Можно ли говорить о каком-то развитии при таких долгах? Вряд ли. Людям, которые живут в регионах Дальнего Востока, сложно, почти невозможно понять: почему исправно снабжая экономику России нефтью, газом, золотом, углём, рыбой и многим другим, их регион оказывается всё время должен и не может полноценно развиваться? Львиная доля налогов уходит в федеральный центр. Льготы для инвесторов в рамках ТОСЭР и свободного порта начисто иссушают и без того скудные ручейки поступлений в региональные бюджеты. Должник не может развиваться. Должник может только работать на обслуживание долга. Надо ли удивляться, что из ДФО, где на ближайшие годы никаких перспектив не просматривается, бегут люди?

В регионах-должниках живут люди-должники. Долги населения за услуги ЖКХ, за взятые «чтобы выжить» кредиты исчисляются в десятках миллиардов рублей. Только в столице Хабаровского края долг населения за ЖКХ приблизился к 2 млрд рублей. В 2005 году, в бытность губернатором Виктора Ишаева, Хабаровский край, единственный в ДФО, подписал договор на поставки газа на 20 лет не с «родным» Газпромом, а с американской компанией Exxon Mobil. Теперь газ регион, отягощенный громадным госдолгом, покупает за доллары США. У американской корпорации хорошие юристы — ничего в договоре изменить нельзя, разорвать его нельзя, до 2025 года придётся платить. Край несёт гигантские убытки, на сегодняшний день долг за газ превысил 800 млн рублей. Вместе с регионом в долги за дорогой «американский российский» газ влезают и жители — с начала 2019 года от газоснабжения за долги отключена 151 квартира. Из-за отсутствия средств фактически сорвана программа газификации региона. Только за 2016 год убытки Хабаровского края от покупки российского газа за американские доллары превысили 5 млрд рублей. 2017 год добавил ещё миллиард.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за ЖКХ

Колоссальные долги за услуги ЖКХ в Якутии, по данным за 2018 год — порядка 6 млрд рублей. В ЕАО коммунальные долги приблизились к миллиарду. Список можно продолжать. У чиновников от неплатежей один рецепт: репрессии. Это не помогает, долги растут, но ничего не меняется.

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Минвостокразвития «создаёт» тысячи новых рабочих мест, а в ДФО растёт безработица

В своём очередном отчёте полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что с 2012 года стараниями его ведомства и Минвостокразвития в ДФО создано 36 тыс. рабочих мест. Но за этот же период только в Хабаровском крае, по данным Росстата, утрачено более 40 тыс. рабочих мест. То есть только в одном из 11 субъектов ДФО за время деятельности дальневосточного министерства потеряно рабочих мест больше, чем создано во всём макрорегионе за весь период с 2012 по 2019 год. При этом эксперты фиксируют весьма тревожную тенденцию: из экономики ДФО вымываются профессиональные, высококвалифицированные кадры. Люди бегут с Дальнего Востока. За 2018 год миграционные потери превысили 31 тыс. человек. Уезжают трудоспособные, образованные, активные. Приезжают — преимущественно мигранты из стран Центральной Азии. При этом прежде, чем попасть на Дальний Восток, мигранты проходят огромный путь — Москва, Урал, Сибирь. На этом пути работодатели разбирают самых квалифицированных. До Дальнего Востока же доезжают те, кто на всём этом пути никому не пригодился. Руководство УМВД на Сахалине в своих ежегодных докладах фиксирует рост численности мигрантов на территории пограничного региона, звучат тревожные факты:

«Мигранты изменяют национальный состав Сахалинской области».

В Хабаровском крае мигранты вытесняют местных из самых высокодоходных видов бизнеса — в первую очередь такси и автобусных перевозок. Учитывая, что рост безработицы за первые четыре месяца 2019 года к аналогичному периоду 2018 года в регионе составил 10,4%, такси — самый простой и надёжный способ хоть как-то удержаться на плаву. Но из такси хабаровчан вытесняют гастарбайтеры.

Совершенно «не монтируются» бравурные отчёты Минвостокразвития РФ и реальная ситуация на Дальнем Востоке: министерство отчитывается о вводе 100 новых предприятий в рамках ТОР и свободного порта только за 2018 год, привлекает, если верить отчётам чиновников, 118 млрд рублей частных инвестиций в экономику ДФО, а безработица растёт. Объяснять этот «феномен» чиновники не считают нужным.

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Дальневосточники «эвакуируются» на Запад

Только из Хабаровского края с января по апрель 2019 года уехали 14 340 человек. Приехало в регион 13 674. Миграционный убыток — 666 человек. Уезжают, как следует из отчёта Хабаровскстата, преимущественно на Кубань, в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград и область. Приезжают в край из соседних регионов ДФО, а также из стран Центральной Азии.

По состоянию на май 2012 года убыль населения за счёт миграции в ДФО составила 19,88 тыс. человек. Собственно, тревожная статистика и послужила поводом для создания Минвостокразвития. И в 2012 году министерство было создано. Чем там оно занималось целый год — неизвестно, но в 2013 году человеческие потери в ДФО составили уже 33,04 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM С чемоданом

2014 год стал одним из самых тяжелых для дальневосточников — массовые сокращения, кризис, обвал рубля, сворачивание производств. Рынок недвижимости встал намертво. Дальневосточники, особенно жители провинции, не могли продать жильё. А не продашь — не купишь на новом месте. Отток населения по этой причине несколько снизился. Убыль населения за счёт миграции в 2014 году составила 20 тыс. человек. А Минвостокразвития бодро отрапортовало об успехах: «Отток населения снижается!»

В 2015 году кризис продолжался, в том числе и на рынке недвижимости. Тем не менее население ДФО за счёт миграционной убыли сократилось ещё на 16,1 тыс. человек.

2017 год — в «минусе» 17,4 тыс. человек. 2018 год, с учетом «новичков», Забайкалья и Бурятии — минус почти 31 тыс. человек. Без «новичков» — минус 22 тыс.

Таким образом, только за счёт миграционного оттока с 2012 по 2018 год Дальний Восток потерял 137,33 тыс. постоянного населения. Это — не считая потерь от всё растущей смертности. Снижение рождаемости и рост количества абортов тоже не добавляют оптимизма дальневосточной демографии.

Минвостокразвития и полпредство пообещали 136 тыс. новых рабочих мест и очередные триллионы инвестиций к 2025 году, объявили о сборе мнений дальневосточников в Национальную программу по развитию ДФО. Но дальневосточники уже не верят ни в какие программы: они пакуют чемоданы.

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Провалили развитие ДФО — провалят и Арктику?

С недавних пор Минвостокразвития России, провалившее все поручения президента и программы по развитию Дальнего Востока, заполучило в свою орбиту ещё один регион — Арктику. И ещё одно поручение президента: подготовить законопроект о господдержке инвестиций в Арктический регион. По мнению экспертов, провальное министерство продолжает свою малорезультативную деятельность и уже умудрилось провалить и этот проект.

Doctor Digger Shrew Жилые дома в арктической зоне

Разработанный Министерством по развитию ДФО и Арктики законопроект не создаёт существенных стимулов для привлечения инвесторов в Арктику. В настоящее время идёт общественное обсуждение этого законопроекта. К 1 июля, по поручению президента, он должен быть внесён в Госдуму.

Но эксперты сходятся во мнении, что законопроект просто «списан» с закона о свободном порте Владивосток и не учитывает особенностей Арктики. В нём просто предусмотрены всё те же налоговые льготы.

«Эти налоговые послабления, безусловно, полезны, но их явно недостаточно для привлечения бизнеса в Арктику. Ведь порядка 70% налоговой нагрузки на нефтяные компании составляет НДПИ, льготы именно по этому налогу могли бы обеспечить инвестиционную привлекательность арктических проектов. За примерами далеко ходить не надо — у всех перед глазами история «Новатэка», построенные им заводы сжиженного природного газа в ЯНАО уже успешно функционируют, генерируют прибыль, и одним из залогов этого успеха были как раз успешно примененные налоговые условия — обнуление ставки НДПИ. Этот положительный пример наглядно демонстрирует механизмы грамотного налогового стимулирования», — привела слова старшего аналитика «БКС Премьер» газета «Золотой Рог».

И другие эксперты весьма пессимистично оценивают усилия Минвостокразвития по развитию Арктики.

«Президентом поставлена задача по достижению до 2024 года показателя в 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути. Но пока не видно, каким образом эта задача будет выполнена. Должно быть четкое понимание того, что сам бизнес, в одиночку, без серьёзной поддержки государства эту задачу не вытянет», — считает экономист Михаил Делягин.

Сегодня в Арктике запланировано более 100 инвестпроектов в сфере освоения природных ресурсов, развития портовой и железнодорожной инфраструктуры, на сумму $130 млрд. Но менее половины из них вошли в стадию активной реализации. На прошедшем V Арктическом форуме отмечалось, что условия ведения бизнеса в Арктике агрессивнее, а риски много выше, чем в среднем по России, доступ к передовым технологиям в арктических условиях ограничен. Вряд ли уместно было перекладывать опыт работы в ДФО, к тому же крайне неудачный, на Арктику.

Арктический порт

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Несмотря на всю критику, чаще всего справедливую, эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что вести речь об упразднении Министерства по развитию ДФО вряд ли рационально. Первое, на что посоветовал обратить внимание эксперт, — вероятность того, что вместе со своим министерством Дальний Восток потеряет и деньги, выделяемые на программы по его развитию. Экономист убежден: необходимо заставить чиновников работать, если необходимо — заменить неэффективных на эффективных, но отрабатывать уже вложенные в ДФО деньги они обязаны.

«Это их первейшая обязанность: работать на благо жителей ДФО. Они обязаны отчитываться об освоенных средствах, отвечать за каждый провал, нести ответственность. А просто упразднить Минвостокразвития — ни к чему не приведет это. Дальний Восток потеряет деньги, а его жители не получат ничего».

Как сообщало ИА REGNUM, на государственном портале «Российская общественная инициатива» 13 мая 2019 года размещена петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Автор убежден, что это ведомство за время своего существования так и не смогло доказать целесообразность своего существования. На сегодняшний день за упразднение министерства проголосовало 846 человек, 26 высказались против. Голосование продлится до 13 мая 2020 года. Уровень петиции федеральный, поэтому для того, чтобы её приняли к рассмотрению, она должна набрать 100 000 голосов.