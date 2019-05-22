«Минвостокразвития – штаныпросиживательное ведомство бравурных отчётов»

Якутск, , 06:00 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики к развитию Дальнего Востока отношения не имеет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виталий Обедин, комментируя петицию об упразднении Минвостокразвития, размещённую на портале «Российская общественная инициатива».

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«Это штаныпросиживательное ведомство, министерство по отчётам о том, как хорошо на Дальнем Востоке. В большинстве регионов ДФО уровень бедности выше, чем по России в среднем. Якутия — негласный лидер списка, у нас почти 20% людей живёт за чертой бедности (имеет доходы ниже прожиточного минимума). Но кому какое дело? Министерство знай бравурные отчёты составляет об инвестициях в основной и человеческий капиталы, да о росте ВРП. При этом Юрий Трутнев, вице-премьер, курирующий деятельность ведомства зарабатывает деньги со скоростью 1,48 млн. рублей в день. Что он может знать о проблемах дальневосточников?», — задаётся вопросом эксперт.

Виталий Обедин также обращает внимание на то, что министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов ведёт личный приём граждан в Москве, и чтобы прийти к нему, жителю ДФО нужно потратить на перелёт в столицу и обратно около 60 тыс. рублей.

«И ведь, главное, министр доходчиво объясняет, почему он больше сидит там, а не во Владивостоке. Потому что все вопросы решаются в Москве. Я цитирую дословно: «Голова страны находится в Москве, поэтому и наше министерство тоже в столице». Но что Москва знает о проблемах того же Якутска? Что она может узнать? Чиновников федерального уровня, которые к нам приезжают никогда не повезут в местные трущобы вроде 17 квартала. Только свежепостроенные школы, свежесданные социальные объекты», — констатирует также эксперт.

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Он напоминает, что при создании министерства одной из главных его задач называлось сокращение оттока населения с Дальнего Востока, но на 1 января 2018 г. убыль населения составила 20 тыс. человек. По прогнозам Росстата отток населения из ДФО за год должен был составить 30 тыс. человек, подчёркивает Виталий Обедин.

«Но тех, кто к нам приезжает, это интересует в последнюю очередь, — иронизирует политолог. — А в первую — ТОРы и «дальневосточный гектар». Ну и огурцов в «японской теплице» поесть. При этом Якутия из-за создания ТОРа «Южная Якутия» недополучает более 850 млн. рублей ежегодно. И добро бы у нас дефицита не было, но он есть. И деньги на развитие нужны прямо сейчас, а не в далекой перспективе, когда «Колмар» (резидент ТОРа) решит, что достаточно развился».

Как сообщало ИА REGNUM, петиция об упразднении Министерства развития Дальнего Востока и Арктики была размещена на портале «Российская общественная инициатива» и адресована правительству России. Менее чем за двое суток инициатива набрала 580 голосов «за» и 16 — «против».

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