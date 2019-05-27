Невыездные севера: коррупция пожирает авиаперевозки в ДФО

Ольга Демиденко, , 16:29 — REGNUM

Ежегодно авиаперевозчики, работающие на внутренних авиалиниях в регионах ДФО, получают из федерального бюджета многомиллионные субсидии. При этом цены на перелеты между населенными пунктами в пределах одного дальневосточного региона превышают расценки на билеты между континентами, состояние самолетов удручающее, а о конкуренции в некоторых регионах, похоже, и не слышали. В результате жители Дальнего Востока лишены не только возможности летать в центр России, но и не могут перемещаться даже внутри своих регионов. Внутрирегиональные авиаперевозки пожирает коррупция.

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Телеканал Россия-1 в программе «Вести недели» выпустил расследование о состоянии авиаперевозок в дальневосточных регионах. Критике подверглись Якутия, Камчатка и Чукотка.

Якутские авиаперевозки «доедают» посредники

В Якутии за полет на расстояние в 1600 километров приходится платить почти столько же, сколько за перелет на другой континент: от 28,5 тыс. рублей до 34 тыс. — как за перелет в Австралию.

Сумасшедшие расценки не мешают местным перевозчикам — авиакомпаниям «Якутия» и «Полярные авиалинии» — экономить буквально на всем — от уборки салонов до ремонта туалетов.

Собрание жителей в якутском поселке Черский. Люди возмущены:

«Почему самолеты в таком состоянии? Я уверена, что за этим скрывается целая мафия!».

«34 тысячи рублей в одну сторону — билет до Якутска! Это при средней зарплате у нас в поселке в 20−26 тыс. рублей! Как можно жить здесь?! Мы полностью отрезаны от мира».

«Цены на авиаперевозки — вопрос не только экономический, он еще и политический. Потому что мы здесь живем, удерживая территорию России. Если все уедут жить в Москву — России не будет», — говорили люди.

Черский был и пересыльным пунктом ГУЛАГА, потом — центром добычи золота, бокситообработки. Он мог бы и сегодня быть востребованным, если бы не пресловутая проблема транспортной доступности.

Местные жители перечисляют проблемы, связанные с дороговизной авиаперевозок: яблоки — от 650 рублей за кило, остальное не дешевле. Потому что авиаперевозчики за килограмм перевезенного груза дерут 300−350 рублей.

Это в 5 раз выше среднероссийского грузового авиатарифа.

Жителей поселков в прямом смысле обдирают до нитки: через стоимость авиабилетов, через транспортную наценку на доставку жизненно необходимых грузов — продуктов питания, лекарств и прочего.

Десяток яиц в Черском стоит 180 рублей, литр молока — 190−200 рублей, пакет сока — 350 рублей, кило помидоров продают по 500 рублей,

Но и это еще не все. К радости авиаперевозчиков, жителям Крайнего Севера один раз в два года положен бесплатный перелет в отпуск.

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Работодатель обязан оплатить проезд северянина в отпуск, вне зависимости от того, сколько этот билет стоит, — хоть 50 тыс. рублей, хоть 150 тыс.

По словам местных жителей, авиаперевозчики взвинчивают цены, будучи уверенными в том, что за билеты все равно заплатят. То, что сложившаяся практика буквально разоряет местных работодателей, авиаторов не волнует. Большинство имеющих право на бесплатный проезд в отпуск — бюджетники. Таким образом, жадные авиаперевозчики обирают не только частных работодателей, но и преимущественно — государство.

Еще один удивительный факт о якутских региональных авиаперевозчиках: в среднем по стране на каждый борт приходится по 15 человек персонала. А в Якутии — в четыре раза больше. Они курируют все — от цен на билеты до поставок топлива с Ангарского НПЗ.

«В Ангарске топливо для самолетов стоит 46 500 рублей за тонну. Потом появляются посредники, — на столе у депутата Госсобрания Якутии Виктора Федорова внушительная стопка документов с названиями фирм, «греющих руки» на поставках топлива для региональной авиации, — и в итоге авиакомпания «Якутия» получает топливо по цене 82 тыс. рублей за тонну».

Примерная переплата за авиакеросин в Якутии — 2 млрд рублей в год. Если добавить сюда 300% маржу на билетах — навар может составить все 7 млрд рублей.

Власти Камчатки ничего не слышали о конкуренции?

В конкуренцию при организации внутрирегиональных авиаперевозок на Камчатке даже формально давно никто не играет. Все региональные перевозки — епархия одной — единственной компании КамчатАвиа, учрежденной правительством региона.

Перелет от Петропавловска-Камчатского до населенного пункта Тиличики стоит 30 тыс. рублей. Это дороже, чем перелет от Москвы до Пекина.

Аэропорт «Тиличики» — железный легковозводимый ангар. Температура воздуха в аэропорту Тиличиков зимой не превышает +10 градусов. Из удобств для пассажиров — деревянные скамейки. На скамейках на момент съемки передачи пассажиры-транзитники уже трое суток ждали вылета в Петропавловск: плохая погода.

Расценки на аэродромное обслуживание (взлет-посадка, заправка, аэронавигация и прочее) в «Тиличиках» в 6 раз выше, чем в Лондоне и в 15 раз выше, чем в Москве. При этом средств на прописанное в законе бесплатное питание и гостиницу для пассажиров задержанных рейсов у камчатцев нет.

Благодаря заоблачным тарифам, один такой вот сарай-ангар, именуемый «аэропортом» в засыпанной снегом камчатской тундре может приносить в год несколько сотен миллионов рублей чистой прибыли. Однако в финансовой отчетности это никак не отражается. На жизни простых сотрудников тоже не отражается, на комфорте для пассажиров тоже — никак.

И здесь та же беда, что в соседней Якутии: посредники, зарабатывающие миллионы на топливе для самолетов. Комсомольский-на-Амуре НПЗ отпускает авиатопливо по 43 тыс. рублей за тонну. Затем с завода топливо по железной дороге идет во Владивосток, оттуда, морем, в танкере — до камчатского порта Тиличики. С учетом всех транспортных расходов, тонна на Камчатке должна обходится авиаторам в 50 тыс. рублей. Однако на полуострове всю зиму его льют в баки самолетов по 108 тыс. рублей за тонну! Годовой объем топливных махинаций по региону — порядка полумиллиарда рублей!

Не лучше обстоят дела и с авиаремонтом.

Министр транспорта правительства Камчатки Владимир Каюмов объяснил высокую стоимость авиаремонта тем, что все детали для местных Ан-26 закупают на Украине.

На вопрос «почему на Украине?» министр ответить не захотел, добавив, что запчасти приобретаются по долларовому курсу.

При этом, как выяснили «Вести недели», на Ивановском и Ростовском авиазаводах и капитальный ремонт подобных воздушных судов выполняется в полном объеме, и необходимые детали и изготовляются, и приобретаются в России. Нет нужды в украинских поставках. Но камчатские власти — не в курсе.

На Чукотке климат, как в Канаде, самолеты, как в Канаде, а цены — чукотские

Цена авиабилета от чукотской столицы Анадыря до населенного пункта Марково, расположенного в 330 км, — 44 тыс. рублей. От Анадыря до Провидения (450 км) — 51 тыс. рублей. Анадырь — Певек (630 км) — 68 тыс. рублей. Это безумие местные власти называют «экономически обоснованным тарифом».

На Чукотке — самые дорогие авиаперевозки в мире.

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Впрочем, чукотские пассажиры о существовании таких расценок не знают. По словам генерального директора Чукотавиа Томаша Трояновского, пассажир платит от «экономически обоснованного тарифа» 13 — 20%:

«Всё остальное доплачивает местный бюджет. На 2019 год заложена дотация для Чукотавиа в размере 458,5 млн рублей».

Дотирование заведомо завышенных авиационных тарифов — это ли не способ увода бюджетных денег в карман дочерней компании?

У гендиректора Чукотавиа — свои аргументы:

«Особенностью нашей территории является то, что у нас очень мало населения. Огромную роль играют и климатические условия. Мы должны держать избыточный парк воздушных судов для того, чтобы, если появилась погода, выполнить полеты».

Но на севере Канады такой же суровый климат, такие же расстояния, это такая же малонаселенная территория. И самолеты там летают такие же, какие закуплены на Чукотке, — «бомбардье». А цены на авиабилеты — в 3−4 раза меньше. Самолеты «бомбардье» способны садиться на грунтовые полосы и даже на замерзшие реки — в этом их уникальная особенность, они и сделаны специально для северов. Почему же такая разница в цене на билеты?

Но гендиректор Чукотавиа не смог ответить на этот вопрос:

«Цена билетов соответствует нашим затратам. Какие затраты у канадцев, не могу сказать, а у нас все соответствует».

Что и чему соответствует — непонятно. На Чукотских аэродромах грунтовые полосы, без подсветки, зарплаты у персонала минимальные. Такие же снегопады. При этом персонал в Канаде и на Аляске получает больше в разы, а цены там на билеты — ниже. Не смог объяснить такое несоответствие генеральный директор чукотского авиамонополиста.

Кстати, с тех пор, как чукотские власти, переплатив в полтора раза от каталожной цены, закупили самолеты «бомбардье», взлетные полосы на Чукотке вообще не чистят — этим самолетам это не нужно. Засыпанные снегом полосы просто укатывают. Этого достаточно. Укатывают полосы на Чукотке силами местных жителей на снегоходах. Это не стоит практически ничего. Спецтехники для укатывания полос на Чукотке нет. Она и не нужна. Тем и хороши самолетики «бомбардье». Они созданы для суровых северных условий. Только вот для жителей Канады и Аляски это привело к снижению цен на авиаперелеты. А для жителей Чукотки, точнее для чукотского бюджета, — нет.

Почему же при зарплатах для персонала во много раз выше региональная авиация в Канаде — прибыльное дело, а у нас — нет? Канадские авиаторы не выпрашивают у государства никаких субсидий. Они процветают и чувствуют себя прекрасно. Не менее прекрасно чувствуют себя и пассажиры в этой стране. На российских северах все иначе складывается.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность — основной бич развития Дальнего Востока. Дальневосточники в большинстве лишены возможности провести отпуск у теплого моря, в Крыму, Сочи, просто вылететь в Москву. Для льготных категорий граждан придумали льготные тарифы. Но благое вроде бы дело превратилось в бесконечную пытку и унижение: старики, инвалиды и прочие льготники сутками живут в очередях в авиакассы, а билетов на всех не хватает. Перелеты внутри регионов ДФО — еще большая проблема. Например, из отдаленного Охотска в Хабаровском крае улететь в краевой центр можно сегодня за 26,5−33 тыс. рублей.

Состояние внутренних аэропортов ДФО способно внушить ужас неподготовленному гостю региона. Почти все они требуют либо капремонта, либо строительства новых аэровокзалов. В 2018 году стало известно, что по вине чиновников Росавиации воздушные гавани Дальнего Востока не получили 64,9 млрд рублей. Чиновников уволили, но деньги в ДФО так и не пришли.