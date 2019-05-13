ДФО погружается в нищету: бедняков больше, чем в среднем по России

Хабаровск, , 10:38 — REGNUM Дальний Восток, об опережающем развитии которого говорят с самых высоких трибун с 2012 года, погружается в беспросветную нищету. По данным Росстата, в семи из одиннадцати регионов федерального округа количество граждан, живущих за чертой бедности, превысило общероссийские показатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Хуже всего дела обстоят в ЕАО. В этом регионе уже не первый год каждый четвёртый житель находится в крайне бедственном положении: людей с доходами ниже прожиточного минимума там 24,6% от общего количества. Область балансирует на грани дефолта, несколько месяцев назад аудиторы Минфина РФ рекомендовали областным властям объединять поселения и сокращать огромное количество чиновников. Это ещё один показатель неуспешности территории: на фоне тотальной безработицы граждане стремятся стать чиновниками, которым гарантированы вполне приличные зарплаты, пенсии и всевозможные льготы.

Чуть ниже уровень нищеты в Забайкалье. Там количество жителей, находящихся за чертой бедности составило 21%. Забайкалье — дальневосточный «новичок», в состав ДФО регион вошел в 2018 году под всеобщее непонимание жителей как самого Забайкальского края, так и «старых» дальневосточных субъектов. Чиновники, инициировавшие объединение, говорили о преимуществах, которые получат новые регионы ДФО — ТОСЭРы: свободные порты, льготы для бизнеса. Но по факту все эти льготы приносят разорение нищим бюджетам, теряющим поступления, резиденты ТОСЭР имеют право нанимать иностранную рабочую силу — мигрантов из стран СНГ. Пока жители Забайкалья, ставшие в одночасье дальневосточниками, похвастаться улучшением жизни не могут — население продолжает беднеть.

19% бедняков в богатейшей Якутии, добывающей больше всех в мире алмазов.

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В ещё одном «новичке» ДФО — Бурятии — согласно официальной статистике, за чертой бедности находятся 17,9% населения.

На Камчатке бедных 16,5%. В регионе, согласно данным Камчатстата, каждый 66-й житель — это чиновник или силовик. Их вдвое больше, чем строителей, моряков, врачей, учителей. Таким образом, работники, что-то производящие, на полуострове в меньшинстве, а половина доходов регионального бюджета — это субсидии из федерального центра.

На Сахалине бедняков — 9,6%, на Колыме 11,3%, в Приамурье — 15,1%.

В Хабаровском крае жителей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, 12%. Но относительно этого региона стоит отметить, что его характеризует самый интенсивный в ДФО отток населения. Отрицательное миграционное сальдо — разница между прибывшими и уехавшими — в 2018 году составила 7 тыс. человек, это рекорд среди регионов ДФО, да и для самого Хабаровского края тоже, уезжали и раньше, но не так интенсивно. В регионе в крайне сложной ситуации находится лесная отрасль, не лучше дела в рыбной. Крупнейшие промышленные предприятия Комсомольска-на-Амуре — авиационный завод им. Гагарина, Амурский судостроительный завод — объявили о массовых сокращениях работников. В свободном порту Ванино в подвешенном состоянии гигант лесопереработки «Аркаим» — без работы более 1700 человек. В Солнечном районе без работы может остаться всё мужское население — работой его обеспечивало ООО «Азия Лес», генеральный директор которого, крупнейший лесопромышленник региона Александр Пудовкин, арестован в рамках громкого коррупционного скандала. Исходя из всего этого, вполне можно предположить, что бедняков в регионе может стать больше. Бюджет края не в состоянии оказывать поддержку промышленности, малому и среднему бизнесу, поскольку находится в крайне плачевном состоянии: госдолг составил 69%, это прямая дорога к внешнему управлению.

13,9% жителей Приморья имеют доход ниже прожиточного минимума. И это тоже больше, чем в среднем по России.

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Меньше всего бедняков в ДФО живет на Чукотке — 9,5%. Но в этом регионе и людей совсем немного — менее 50 тыс. человек.

Во многих регионах по сравнению с 2017 годом, в 2018 численность бедных сократилась незначительно — на 1−2%. Однако, учитывая, что смертность в ДФО растёт из года в год, логично предположить, что бедняки умерли, а не разбогатели.

По данным Росстата, в среднем по России за чертой бедности живут 12,9% населения. Таким образом, в семи регионах ДФО из одиннадцати число бедняков превышает среднероссийский показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, отток населения из ДФО в 2018 году резко увеличился, достигнув 33,1 тыс. человек, с учетом «новоприбывших» Забайкалья и Бурятии. Однако реальные цифры выше — среди уезжающих в более развитые регионы много молодежи, которая, не имея пока жилья на новом месте жительства, остаётся прописанной в дальневосточных субъектах.

Однако эксперт ИА REGNUM кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что страшен не отток населения в другие регионы — в конце концов, каждый человек имеет право жить там, где есть работа и качественные условия жизни, — страшно отсутствие притока квалифицированных кадров. По мнению экономиста, для того чтобы люди захотели ехать жить в ДФО, правительство должно сказать всего два слова: «не бойтесь» и «обогащайтесь». Бизнес не должен бояться резких перемен в законодательстве, вообще — изменения правил во время игры, а люди должны иметь устойчивую уверенность в том, что смогут зарабатывать в ДФО достойно. Но ни того, ни другого правительство не говорит и, что самое обидное, не делает. И уезжающих из ДФО врачей, учителей, инженеров, прочих квалифицированных специалистов заменяют малограмотные мигранты из стран Центральной Азии. Обмен явно неравноценен, да и никакого развития кадры уровня «землекоп» дать региону не могут.

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