Японские Сибирь и Бурятия, и байкальские корни корейцев. Главные события Бурятии за неделю с 18 по 24 мая в специальном обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать Бурятия»

Разделяй и властвуй по-японски

«Истинную политику» Токио в Центральной Азии, по мнению «МК Томск», раскрыл приезд японского ученого-монголоведа и этнолингвиста Танаки Кацухико в Западную Сибирь. Профессор в последнее время активно интересуется идеями сибирских областников, которые рассматривали Сибирь как политическую и экономическую колонию России, а сибиряков — как новую сибирскую нацию.

«Конечно же, все эти идеи пришлись господину Кацухико очень даже по душе. В Японии книга ученого вышла под откровенно претенциозным названием «Сибири — независимость!». Ну, а в русском издании тон издатели для отвода глаз решили смягчить», — пишет издание.

Автор делает вывод, что деятельность учёного давно перестала быть чисто научной и превратилась в прямую или косвенную поддержку регионального сепаратизма. В частности, он напоминает о предыдущих поездках профессора в Бурятию, в ходе которых он отстаивал тему возвращения республике названия Бурят-Монгольской.

Bsu.ru Танака Кацухико

«Японский ученый много лет активно продвигает в массы бредовую идею нынешних панмонголистов об «объединении Монголии», с отрывом Бурятии и других территорий Забайкалья от России, а Внутренней Монголии от Китая, с последующим их присоединением к Монголии с целью создания большого государства монголов в Центральной Азии. И вот только тогда туда потоком польются инвестиции и технологии из Токио», — отмечает автор.

По его мнению, поскольку многие визиты профессора Танаки в Бурятию проходили по линии посольства Японии в России, в его деятельности видно «отражение государственной политики Токио». Издание добавляет, что правительствам России, Китая и Монголии необходимо «проанализировать ситуацию», «потому как бездействие здесь может дорогого стоить».

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Земля наша велика и обильна…

На этой же неделе были раскрыты некоторые аспекты государственной политики Сеула в отношении Бурятии и Дальнего Востока. С 20 по 22 мая проходил официальный визит в Южную Корею бурятской делегации, главной целью которой стало участие в российско-корейском бизнес-форуме.

На мероприятии корейские политики и бизнесмены много говорили о Прибайкалье как прародине корейцев и родстве их с бурятами. На это, по их мнению, намекает созвучие названий древнего корейского племени буё со словом буряад. Игру в лингвистику подхватил и глава республики Алексей Цыденов, отметив сходство названий племени Кори, из которого происходил основатель древнекорейского государства и крупнейшей этнической группы бурят — хори.

«Поэтому, я думаю, что уже здесь кроется наша историческая связь», — заявил Алексей Цыденов.

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов на бизнес-форуме с участием российских и корейских компаний в Сеуле

Но понятно, что эти слова являются лишь красивым дополнением, призванным несколько разнообразить разговор о деньгах. Или лучше об экономических интересах сторон. Впрочем, интересы российского региона можно выразить коротко — «Земля наша велика и обильна, вот только денег в ней нет: приходите инвестировать и зарабатывать у нас!»

Спящая красавица или богатая вдова?

Тогда как 250 корейских предпринимателей — участников форума — в Бурятии интересуют, прежде всего, вода и энергетические ресурсы. Вода, конечно, байкальская, поскольку обычных речек и в самой Корее достаточно. На это толсто намекало присутствие в составе российской делегации представителей компании En+ Group, которую глава компании GEO Group Ву Таеквонг местному бизнес-сообществу представил как занимающуюся розливом чистой байкальской воды. К слову, на мероприятие было привезено около шести тысяч бутылок с водой из озера.

«Я сюда приехал презентовать новый для нас проект — производство уникальной байкальской воды. Это продукт, который мы считаем стратегически важным, который через несколько лет будет иметь большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона. Озеро Байкал — это тот самый источник, который может такую безопасность обеспечить», — отметил представитель группы En+ Александр Зайцев в интервью журналисту и блогеру Батодалаю Багдаеву, который вёл трансляцию на своей странице в «Фейсбуке».

Господин Ву отметил, что в скором времени мир попадет в большую экономическую зависимость от России из-за хранящихся в Сибири уникальных природных ресурсов.

«Ведущие экономики восточной Азии, такие как Китай, Япония и Южная Корея, нуждаются в ресурсах, чтобы поддерживать свое развитие. И эти государства неизбежно столкнутся с необходимостью бороться за ресурсы, которые хранит Северо-Восточная Азия», — заявил он.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

Причем главным конкурентом за ресурсы Бурятии, по его мнению, станет Китай. Напомним, в марте 2019 года суд заморозил строительство «китайского» завода по розливу байкальской воды в посёлке Култук Иркутской области, который мог составить конкуренцию уже существующим заводам на Байкале.

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«Я хочу разбудить спящую красавицу, с которой можно сравнить Бурятию, и мне хочется потанцевать с этой красавицей», — заявил глава энергетического конгломерата Daesung Group Ким Ён Хун, являющийся также председателем Мирового энергетического совета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов согласился с такой характеристикой республики, добавив, что кто разбудит «красавицу», тот «своё получит».

Бурятию назвали «спящей красавицей», которую необходимо разбудить

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