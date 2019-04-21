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Синдзо Абэ солидаризуется с преступлениями японской военщины

Политика

Вместе с другими чиновниками премьер отправил ритуальные подношения в храм, считающийся символом милитаризма

Токио, 21 апреля 2019, 20:22 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз направил ритуальное подношение в расположенный в Токио храм Ясукуни, который в странах Азии, в том числе в Китае и Южной Корее рассматривается как символ японского милитаризма, сообщает 21 апреля Синьхуа.

Подношение, в которых участвуют правительственные чиновники и парламентарии традиционно приурочено в религиозным синтоистским праздникам, которые отмечаются весной и осенью, а также 15 августа, в день объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Что касается Абэ, то он в 2013 году лично посещал храм Ясукуни, а в последующие годы направлял в него ритуальные подношения.

В России подобные действия японского руководства рассматриваются через призму его приверженности реваншизму и пересмотру послевоенной конституции в пользу милитаризации.

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Правительство Японии
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