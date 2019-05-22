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«Теперь порядок!»: глава Бурятии «вернул» России Крым

Политика

А также показал, где находится Байкал

«Теперь порядок!»: глава Бурятии «вернул» России Крым
Иллюстрация: Скриншот с группы «Правительство Республики Бурятия», Facebook.com
Глава Бурятии дорисовал на карте Байкал и границу между Крымом и Украиной

Улан-Удэ, 22 мая 2019, 08:59 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов продемонстрировал корейцам, что Крым является российским. Как сообщается на официальной странице правительства республики в «Фейсбуке», в ожидании интервью в студии корейского телеканала SBS News он внёс некоторые корректировки в висевшую здесь же карту мира.

Ручкой он пририсовал контуры озера Байкал на положенном ему месте, а также обозначил границу между Россией и Украиной на севере Крымского полуострова.

«Вот теперь порядок!» — прокомментировал изменения Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии во главе делегации прибыл в Южную Корею 20 мая для участия в российско-корейском бизнес-форуме. На нем будут представлены экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности, а также крупные предприятия региона

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