На Байкале остановлена работа двух китайских заводов по розливу воды

р.п. Култук, Иркутская область, , 08:40 — REGNUM УФССП России по Иркутской области подтверждает остановку двух китайских заводов по розливу воды на Байкале. Как следует из официального сообщения ведомства, по итогам контрольного выезда составлены акты о том, что на объекте в пос. Култук строительство не ведется, а помещение в Байкальске — не эксплуатируется.

«В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера УФССП России по Иркутской области на исполнении находятся два исполнительных производства (по запрету эксплуатации здания и приостановлению строительства) в отношении заводов по розливу бутилированной воды, собственниками которых являются ООО «Озеро Байкал-Лун» и ООО «АкваСиб». Исполнение решений судов постоянно контролируется судебными приставами», — поясняют в региональном УФССП.

Напомним, скандально известным строительство завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук стало в начале 2019 года, компания с 99-процентным китайским участием начала ударными темпами, без выходных и праздников, рыть траншеи и монтировать водовод по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки редких птиц. У местных жителей, учёных и экологов возникли подозрения, что разрешение на освоение этого заповедного места выдано с нарушениями. Позднее это подтвердила Байкальская природоохранная прокуратура, которая смогла через суд добиться остановки строительства. Вместе с тем есть реальные опасения, что после того, как необходимая разрешающая документация будет подготовлена, строительство завода возобновят. Во всяком случае, на это надеются собственники.

Во втором случае речь идёт о запрете ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» и иным лицам осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения в Байкальске. Основанием для решения Слюдянского районного суда послужил иск Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора и отсутствие разрешения на строительство.

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