Пятница, 24 Мая 2019 года
08:46:14 МСК

На Байкале остановлена работа двух китайских заводов по розливу воды

Экономика

Исполнение судебных решений контролируют приставы

На Байкале остановлена работа двух китайских заводов по розливу воды
Иван Шилов © ИА REGNUM
Байкал

р.п. Култук, Иркутская область, 24 мая 2019, 08:40 — REGNUM  УФССП России по Иркутской области подтверждает остановку двух китайских заводов по розливу воды на Байкале. Как следует из официального сообщения ведомства, по итогам контрольного выезда составлены акты о том, что на объекте в пос. Култук строительство не ведется, а помещение в Байкальске — не эксплуатируется.

«В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера УФССП России по Иркутской области на исполнении находятся два исполнительных производства (по запрету эксплуатации здания и приостановлению строительства) в отношении заводов по розливу бутилированной воды, собственниками которых являются ООО «Озеро Байкал-Лун» и ООО «АкваСиб». Исполнение решений судов постоянно контролируется судебными приставами», — поясняют в региональном УФССП.

Напомним, скандально известным строительство завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук стало в начале 2019 года, компания с 99-процентным китайским участием начала ударными темпами, без выходных и праздников, рыть траншеи и монтировать водовод по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки редких птиц. У местных жителей, учёных и экологов возникли подозрения, что разрешение на освоение этого заповедного места выдано с нарушениями. Позднее это подтвердила Байкальская природоохранная прокуратура, которая смогла через суд добиться остановки строительства. Вместе с тем есть реальные опасения, что после того, как необходимая разрешающая документация будет подготовлена, строительство завода возобновят. Во всяком случае, на это надеются собственники.

Во втором случае речь идёт о запрете ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» и иным лицам осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения в Байкальске. Основанием для решения Слюдянского районного суда послужил иск Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора и отсутствие разрешения на строительство.

Читайте также: «Китайский» Байкал уже реальность, кто закрывает на это глаза?

Читайте ранее в этом сюжете: Скандально известный завод по откачке байкальской воды хотят достроить

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Байкал – великий и уязвимый
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить