Нижегородский «Парк Славы» перешел в муниципальную собственность

Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM Нижегородский комплекс «Парк Славы» передан из федеральной в муниципальную собственность, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области. Ранее жители Автозаводского района, где располагается парк, просили об этом губернатора Глеба Никитина во время посещения района.

Мемориальный комплекс «Парк Славы» был открыт в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несколько лет назад объект находился в пользовании ОАО «ГАЗ», а затем был передан в федеральную собственность.

«Символично, что мемориальный комплекс «Парк Славы» передан в собственность Нижнего Новгорода в преддверии великого праздника — Дня Победы. Уверен, что муниципальные власти приложат все усилия, чтобы привести столь важный объект в порядок», — прокомментировал Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте на баланс города был передан памятник писателю Максиму Горькому, который находится на набережной Федоровского. Жители жаловались на его состояние, отмечали, что памятник потрескался, некоторые фрагменты откололись, рассчитывая, что после передачи в муниципальную собственность памятник отремонтируют.

Однако в конце апреля по итогам проверки прокуратура города констатировала, что монумент по-прежнему пребывает в неудовлетворительном состоянии и имеет следы разрушения.

В адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова внесено представление.

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